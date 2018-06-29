Logitech показала Slim Combo и Slim Folio

Компания Logitech представила новые чехлы Slim Combo и Slim Folio для планшетного компьютера Apple нового поколения. Новый чехол позволяет вам работать с устройством как с настоящим ноутбуком — у вас будет клавиатура, дополнительные порты для подключения периферии и даже подставка под сам планшет. Выглядит такой чехол очень привлекательно и стильно, клавиши сделаны по технологии ножницы. То есть, нажимаются точно так же, как и на ноутбуках нового поколения от яблочной компании. В последнее время это решение нравится фанатам все больше и больше. Теперь можно спокойно брать планшет и не думать о ноутбуке в путешествиях — вы можете работать или играть в игры, читать книги и смотреть фильмы. Стоимость пока что не называют, но она точно будет адекватной, ранее производитель ничего слишком уж дорогого не показывал.