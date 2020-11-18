Logitech представила G PRO X Superlight

В последнее время многие пользователи стали активно выбирать себе те устройства, которые обладают минимальным весом, так как благодаря этому удается добиться максимальной продуктивности в работе или играх. Специально для этого была представлена беспроводная мышка Logitech G PRO X Superlight, которая очень хорошо лежит в руке, при этом она предельно легкая и позволяет пользователю не отвлекаться на вес гаджета. Конечно, нужно понимать, что в некоторых ситуациях излишне низкий вес окажется не совсем удобным, особенно если речь идёт про работу с графикой или мелкими элементами в дизайне, но чувствительность сенсора всегда можно будет настроить для своего максимального удобства. Вопрос только в конечной стоимости для нашего рынка.