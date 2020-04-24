Logitech представила игровую мышь G203 Lightsync

На этой неделе компания Logitech выпустил новую версию игровой мыши G203, которую она называет игровой мышью G203 Lightsync.

Новый Lightsync имеет классический дизайн с шестью кнопками, который можно использовать прямо из коробки или настраивать с помощью программного обеспечения Logitech G HUB с Windows 7 или более поздней версии, MacOS 10.10 или Chrome OS. Обладает оптическим сенсором с разрешением 200–8000 точек на дюйм, также монитор оснащен 32-разрядным микропроцессором ARM, скоростью передачи данных 1000 Гц (1 мс) и весом 85 грамм. Длина кабеля 2,1 м и предоставляется двухлетняя гарантия.

Игровая мышь Logitech G203 Lightsync предлагается в черно-белой цветовой гамме по рекомендованной розничной цене $ 39,99 (3 000 RUB).