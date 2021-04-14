Logitech представила мышку Voice M380 с распознаванием голоса

Сегодня компания Logitech официально представила достаточно необычную компьютерную мышку Voice M380, которая привлекает внимание функцией голосового ввода. Благодаря специальной кнопке на корпусе устройства пользователь может надиктовывать текст, ускоряя работу с документами, при этом, теоретически, вы сможете задавать голосовые команды различным ассистентам. При этом мышка полностью беспроводная, она идеально подходит для хвата как левой, так и правой рукой, при этом пользователь может с комфортом работать с устройством даже без использования голосового ввода. Пока что стоимость для отечественного рынка никто не сообщает, но это, вероятно, будет представитель среднего класса с относительно невысокой ценой.

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