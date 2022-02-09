Logitech представляет розовую версию сверхлегкой беспроводной игровой мыши Pink PRO X SUPERLIGHT

Logitech рада сообщить, что самая легкая и быстрая игровая мышь PRO теперь доступна в розовом цвете. Модель Pink PRO X SUPERLIGHT оснащена беспроводной технологией LIGHTSPEED, датчиком HERO 25K и отличается совершенной механической конструкцией. Она стала новым эталоном для элитных профессионалов киберспорта со всего мира.

Чтобы соответствовать требованиям соревновательных игр, PRO X SUPERLIGHT был тщательно переработан и спроектирован так, чтобы уменьшить вес и повысить производительность. При весе менее 63 граммов он почти на 25% легче стандартного PRO Wireless. Кроме того, в PRO X SUPERLIGHT реализована отзывчивая беспроводная технология LIGHTSPEED 2,4 ГГц, позволяющая играть без привязки и до 70 часов автономной работы. Новая мышь оснащена большими ножками из ПТФЭ с нулевой добавкой, обеспечивающими низкое трение и непревзойденную точность, скорость и маневренность. PRO X SUPERLIGHT оснащен датчиком Logitech G HERO 25K с разрешением 25 600 точек на дюйм, первым в отрасли датчиком мыши на субмикронном уровне, который может точно отслеживать движения на субмикронном уровне — примерно 1/50 толщины человеческого волоса — без ущерба для качества. Датчик делает это без использования сглаживания и без ложного движения. Датчик HERO 25K использует интеллектуальную систему управления питанием, которая постоянно регулирует частоту кадров в зависимости от движения мыши, чтобы минимизировать энергопотребление. Даже при высоком значении DPI HERO в 10 раз более энергоэффективен, чем предыдущие датчики Logitech G.
Комментарии и отзывы Logitech Pink PRO X SUPERLIGHT
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