Logitech выпустила беспроводные мыши Signature M650 и Signature M650 Business Mouse

Logitech Signature M650 Wireless Mouse выпускается только для правшей и в пяти цветовых вариантах. Мышка Logitech Signature M650 for Business Wireless Mouse доступна в версиях для правшей и левшей, обе версии доступны только в графитовом и сером цветах. Автономность мышек может достигать двух лет.
Мышки могут похвастаться бесшумной работой, так как в них используется технология SilentTouch, уменьшающая шум щелчков на 90%. Часть пластиковых деталей Signature M650 изготовлена из переработанного пластика в рамках программы Logitech PCR.
Мыши Logitech Signature M650 будут доступны в январе 2022 года.