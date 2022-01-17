Logitech выпустила беспроводные мыши Signature M650 и Signature M650 Business Mouse

Logitech представляет новую беспроводную мышь Signature M650 Wireless Mouse и беспроводную мышь Signature M650 for Business Mouse среднего и большого размера. Обе модели оснащены USB-приемником Logi Bolt с технологией Logi Bolt Wireless.

Logitech Signature M650 Wireless Mouse выпускается только для правшей и в пяти цветовых вариантах. Мышка Logitech Signature M650 for Business Wireless Mouse доступна в версиях для правшей и левшей, обе версии доступны только в графитовом и сером цветах. Автономность мышек может достигать двух лет.

Мышки могут похвастаться бесшумной работой, так как в них используется технология SilentTouch, уменьшающая шум щелчков на 90%. Часть пластиковых деталей Signature M650 изготовлена ​​из переработанного пластика в рамках программы Logitech PCR.

Мыши Logitech Signature M650 будут доступны в январе 2022 года.