Logitech выпустила доступную мышь с трекболом Ergo M575

Logitech создала необычную компьютерную мышь с трекболом, которую сама называет «скульптурной эргономичной формой», отсюда и название Ergo M575.

Она имеет некоторые преимущества. Для размещения манипулятора не требуется слишком много места на рабочем столе, так как, курсор перемещается большим пальцем с помощью трекбола, что снижает нагрузку на запястье. Трекбол получил прозрачное финишное покрытие и оптический датчик с точностью до 2000 точек на дюйм.

В конструкции используются пять кнопок, которые можно настроить с помощью Logi Options. Для подключения есть Bluetooth и USB-приемник Logitech Unifying, а сама мышь питается от одной батарейки АА. Новинка оценена в $ 50.
Комментарии и отзывы Logitech Ergo M575 Wireless Trackball
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