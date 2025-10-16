Logitech выпустила стилус для Apple Vision Pro

Компания Logitech выпустила цифровой стилус для гарнитуры Apple Vision Pro, который упрощает процесс письма, рисования и работы с трёхмерными объектами. Новинка под названием Logitech Muse представляет собой контроллер в форме ручки, который можно использовать как кисть или карандаш при навигации по приложениям, создании заметок или цифрового искусства. Такой формат обеспечивает более естественное взаимодействие с элементами смешанной реальности по сравнению с управлением исключительно с помощью жестов. Впервые Logitech представила Muse ещё в июне, но теперь устройство доступно для предварительного заказа по цене 130 долларов, а поставки начнутся 22 октября. Стилус оснащён функцией тактильной отдачи в реальном времени, чувствительным к нажатию наконечником для работы с поверхностями и кнопкой с датчиком силы, которая позволяет изменять толщину линии прямо в воздухе.

Интересно, что Muse стоит столько же, сколько и MX Ink — практически идентичный по дизайну стилус, выпущенный Logitech в прошлом году для другой гарнитуры. Основные различия заключаются в конструкции кнопок и способе зарядки — MX Ink можно заряжать как через порт USB Type-C, так и через комплектную док-станцию Inkwell Charging Dock, тогда как Muse поддерживает исключительно зарядку по USB Type-C и не имеет дока вовсе. Это может сделать аксессуар для Vision Pro менее практичным в повседневной жизни, так как его заметно легче потерять из-за отсутствия чехла или крепления.