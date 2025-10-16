Logitech выпустила стилус для Apple Vision Pro

Компания Logitech выпустила цифровой стилус для гарнитуры Apple Vision Pro, который упрощает процесс письма, рисования и работы с трёхмерными объектами. Новинка под названием Logitech Muse представляет собой контроллер в форме ручки, который можно использовать как кисть или карандаш при навигации по приложениям, создании заметок или цифрового искусства. Такой формат обеспечивает более естественное взаимодействие с элементами смешанной реальности по сравнению с управлением исключительно с помощью жестов. Впервые Logitech представила Muse ещё в июне, но теперь устройство доступно для предварительного заказа по цене 130 долларов, а поставки начнутся 22 октября. Стилус оснащён функцией тактильной отдачи в реальном времени, чувствительным к нажатию наконечником для работы с поверхностями и кнопкой с датчиком силы, которая позволяет изменять толщину линии прямо в воздухе.

Интересно, что Muse стоит столько же, сколько и MX Ink — практически идентичный по дизайну стилус, выпущенный Logitech в прошлом году для другой гарнитуры. Основные различия заключаются в конструкции кнопок и способе зарядки — MX Ink можно заряжать как через порт USB Type-C, так и через комплектную док-станцию Inkwell Charging Dock, тогда как Muse поддерживает исключительно зарядку по USB Type-C и не имеет дока вовсе. Это может сделать аксессуар для Vision Pro менее практичным в повседневной жизни, так как его заметно легче потерять из-за отсутствия чехла или крепления.
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad S2 AI 2025 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad S2 AI 2025, которая основана на процессо…
Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 7 с 5G…
Сегодня Microsoft представила новую версию Surface Laptop с поддержкой 5G. Устройство поступит в продажу …
Представлен легкий ноутбук GeekBook X14 Pro на Core Ultra 9 …
Компания Geekom пополнила ассортимент ноутбуков моделью GeekBook X14 Pro, которая получила корпус из магн…
Новый MacBook Pro засветился в официальных документах…
Федеральная комиссия по связи США опубликовала документы, указывающие на скорое появление новых продуктов…
Windows 11 получит новую ИИ-функцию в панели задач…
Microsoft рассматривает возможность обновить панель задач Windows 11, сделав её более интерактивной. В по…
Представлен ноутбук Infinix XBOOK B15 на AMD Ryzen 7 5825U …
Компания Infinix объявила о выпуске на индийский рынок ноутбука XBOOK B15, который основан на 8-ядерном ч…
Acer представила тонкий геймерский ноутбук Predator Triton 1…
Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Triton 14 AI, в котором в компактный корпус удалось вс…
Ноутбук COLORFUL Rimbook L1 на Intel Core i5-12450H оценен в…
Компания COLORFUL пополнила ассортимент ноутбуков моделью Rimbook L1, которая основана на 8-ядерном 12-по…
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor