Logitech выпустила стилус для школьников

Данный стилус может заряжаться через порт USB-C, расположенный там, где вы найдете ластик на традиционном карандаше, и Logitech заявляет, что стилус может работать до 15 дней при обычном использовании в школе, хотя это заявление предполагает, что ученик использует устройство около 2,5 часа в день с включенной функцией интеллектуального сна и пробуждения. Logitech утверждает, что если аккумулятор гаджета разрядится, 30-секундная зарядка может дать 30 минут использования, и его можно использовать во время подзарядки. Хотя устройство выглядит, как идеальное решение для школьников, особенно в период пандемии, Logitech Pen не ориентирован на потребителя, поэтому не надейтесь найти его в магазинах. Производитель заявил, что данное устройство создавалось исключительно для учебных заведений и продаваться будет только напрямую школе.