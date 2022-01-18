Logitech выпустила стилус для школьников

Logitech анонсировала новый стилус под названием Pen, и он призван стать лучшим вариантом для классных комнат, заполненных ноутбуками Chromebook. В отличие от многих стилусов с резиновым наконечником, Pen — это активный стилус, который поддерживает стандарт Universal Stylus Initiative (USI), эффективно гарантируя одно: он будет работать сразу после распаковки на ряде последних моделей Chromebook — сопряжение не требуется. Logitech сообщает, что все больше производителей Chromebook продвигают стандарт USI, поэтому ожидайте, что к списку поддерживаемых устройств будет добавлено больше моделей.

Данный стилус может заряжаться через порт USB-C, расположенный там, где вы найдете ластик на традиционном карандаше, и Logitech заявляет, что стилус может работать до 15 дней при обычном использовании в школе, хотя это заявление предполагает, что ученик использует устройство около 2,5 часа в день с включенной функцией интеллектуального сна и пробуждения. Logitech утверждает, что если аккумулятор гаджета разрядится, 30-секундная зарядка может дать 30 минут использования, и его можно использовать во время подзарядки. Хотя устройство выглядит, как идеальное решение для школьников, особенно в период пандемии, Logitech Pen не ориентирован на потребителя, поэтому не надейтесь найти его в магазинах. Производитель заявил, что данное устройство создавалось исключительно для учебных заведений и продаваться будет только напрямую школе.
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