Logitech выпустила уникальную мышку Pro X2 Superstrike

Сегодня компания Logitech официально представила свою следующую флагманскую беспроводную игровую мышь Pro X2 Superstrike, которая полностью отказывается от механических переключателей в пользу аналоговой системы с тактильной отдачей, имитирующей ощущение клика. Новая система называется HITS (Haptic Inductive Trigger System) и обеспечивает ход клавиши всего 0,6 мм. Благодаря этому нажатия становятся быстрее, а задержка снижается — по словам Logitech, до 30 миллисекунд. Также есть 10 настраиваемых точек срабатывания и поддержка технологии rapid trigger. Ранее rapid trigger встречалась в основном в игровых клавиатурах, но теперь добралась и до мышей.

Суть технологии в том, что сенсор сбрасывается практически сразу при минимальном отпускании кнопки, позволяя зафиксировать новое нажатие с минимальным усилием. У Pro X2 Superstrike можно настроить пять различных точек сброса в ПО G Hub, чтобы максимально точно подогнать чувствительность под себя. Весит новинка 65 граммов и оснащена сенсором Hero 2, который уже используется в линейке Pro X. Поддерживается частота опроса до 8000 Гц по беспроводному соединению через комплектный Lightspeed-адаптер USB Type-A, однако активация доступна только через G Hub. В паре с rapid trigger столь высокая частота может дать преимущество, хотя для большинства пользователей разница может быть малозаметной. Но и стоит новинка немало — 180 долларов. Впрочем, технология уникальная, так что это было ожидаемо.
