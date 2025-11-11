Обзор Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost. Беспроводная игровая мышка с зарядной станцией

На прошлой неделе рассматривали детально мышку в специальной тематической окраске Bloody R72 Pro Pyro Blaze, сочетающей высокое качество технического оснащения и интересной цветовой схемой. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки будет рассмотрена Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost с беспроводным подключением, быстрым сенсором с разрешением 20 000 CPI и зарядной станцией в комплекте.

Комплектация

Поставляется в тематически оформленной коробке с подробной информацией по характеристикам и особенностям. Комплект включает два интерфейсных кабеля с двумя видами оплетки, грипсы с тематическим оформлением, набор сменных ножек скольжения, передатчик, переходник для сокращения дистанции до адаптера и переходник на USB-C, руководство пользователя.

Внешний вид

Компактная док-станция из пластика с контактной группой. Индикация, логотип бренда и удобная парковка самой станции. Подключается к источнику питания при помощи отдельно кабеля.

На основании станции нанесены противоскользящие накладки. Наклейка с серийным номером, логотипом бренда и символикой, которая использовалась для оформления самой мышки.

При этом важно отметить, что станция выступает передатчиком и через нее будет соединение самой мышки с системой. А с учетом размещения на рабочем столе дистанция будет небольшой, сокращая возможные задержки.

Но в комплекте есть и обычный адаптер в виде флешки, который также сопроводили двумя видами переходников. С комплектацией у мышки все в порядке.

Выполнена в корпусе эргономичной формы, адаптированной под ладонь правой руки. Выступающая спинка и зауженные боковые части. Поверхности матовые.

На спинку нанесено изображение персонажа. Интересная стилистика, которая придется по вкусу и тем кто не знаком с этим проектом.

Справа у Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost две дополнительные клавиши, выполняющие действия НАЗАД и ВПЕРЕД, которые можно запрограммировать в дальнейшем.

Колесико прокрутки в фиолетовой окраске с прорезиненной накладкой и насечками. За ним находятся кнопки переключения чувствительности сенсора, прибавление и уменьшение отдельными клавишами. Есть светодиодный индикатор активности.

На фронтальной стороне в углублении находится разъем USB-C, через который можно будет заряжать мышку напрямую без док-станции или использовать для проводного подключения. Для второго сценария в комплекте есть отдельный кабель.

По периметру основания четыре ножки скольжения, кольцевая ножка вокруг сенсора. Переключатель режимов соединения, отдельные позиции для адаптера и зарядной станции. Отсек для хранения передатчика с крышкой, использующей магнитное крепление. Спереди заметны четыре медных контакта для соединения со станцией.

Софт

Для Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost доступны утилита управления, открывающая все возможности. Интерфейс на русском языке. В главном окне выбирается действия для семи кнопок. Большой набор вариантов для распределения.

Шесть уровней чувствительности с присвоением цвета для каждого. Частота опроса сенсора от 125 до 1000 Гц.

Редактор макросов. Изменение интервалов, зацикливание, клавиатуры и мыши для сценариев.

Обновление прошивки зарядной станции, передатчика и мышки в отдельности. обновление проходит онлайн.

Изменение скорости движения, двойного нажатие, количество строк при прокручивании.

Тесты

Для соединения применяется защищенный радиоканал с частотой 2.4 ГГц, не подверженной наводкам и с низкими задержками. По наблюдением, при размещении на столе зарядной станции не заметили разницу с проводным подключением. Два адаптера в комплекте позволит в одном рабочем пространстве использовать с двумя устройствами, компьютером и ноутбуком, переключаясь между ними по необходимости и использовать один набор пользовательских настроек.

В качестве сенсора используется Alpha 20K с изменяемой в диапазоне от 50 до 20 000 CPI, частотой опроса сенсора 1000 Гц, ускорением 40G, скоростью отслеживания 350 IPS. Продемонстрировал высокую точность, отсутствие срывов при эксплуатации на ковриках с разным типом покрытия. Мышку использовали во время игры в Arc Raiders и Battlefield 6. Хороший контроль оружия, как с автоматической стрельбой, так и точным выцеливанием из снайперской винтовки.

Здесь применена технология RapidSnap Rebound с тактильной отдачей при нажатиях на основных клавишах. При этом заявлен ресурс в 30 миллионов кликов. По форме без нареканий, подходит под разный размер ладони и тип хвата. Корпус легок, не создает повышенной усталости.

С учетом зарядной станции в комплекте о зарядке можно не задумываться. В конце дня можно поставить ее на станцию. Но и без нее обеспечивается около недели эксплуатации с учетом использования в течение всего дня.

Итоги

Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost – пример правильного подхода к специальным сериям, предлагая оформление, которое придется по вкусу знакомым с персонажем, так и простым пользователям. При этом на борту продвинутое техническое оснащение с тактильной отдачей, настройкой, точным сенсором, длительным временем автономной работы. И все это с зарядной станцией и вторым передатчиком в комплекте, грипсами и сменными ножками.