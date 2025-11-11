Обзор Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost. Беспроводная игровая мышка с зарядной станцией

На прошлой неделе рассматривали детально мышку в специальной тематической окраске Bloody R72 Pro Pyro Blaze, сочетающей высокое качество технического оснащения и интересной цветовой схемой. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки будет рассмотрена Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost с беспроводным подключением, быстрым сенсором с разрешением 20 000 CPI и зарядной станцией в комплекте.

Обзор Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Комплектация

Поставляется в тематически оформленной коробке с подробной информацией по характеристикам и особенностям. Комплект включает два интерфейсных кабеля с двумя видами оплетки, грипсы с тематическим оформлением, набор сменных ножек скольжения, передатчик, переходник для сокращения дистанции до адаптера и переходник на USB-C, руководство пользователя.

комплектация Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Внешний вид

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Компактная док-станция из пластика с контактной группой. Индикация, логотип бренда и удобная парковка самой станции. Подключается к источнику питания при помощи отдельно кабеля.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

На основании станции нанесены противоскользящие накладки. Наклейка с серийным номером, логотипом бренда и символикой, которая использовалась для оформления самой мышки.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

При этом важно отметить, что станция выступает передатчиком и через нее будет соединение самой мышки с системой. А с учетом размещения на рабочем столе дистанция будет небольшой, сокращая возможные задержки.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Но в комплекте есть и обычный адаптер в виде флешки, который также сопроводили двумя видами переходников. С комплектацией у мышки все в порядке.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Выполнена в корпусе эргономичной формы, адаптированной под ладонь правой руки. Выступающая спинка и зауженные боковые части. Поверхности матовые.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

На спинку нанесено изображение персонажа. Интересная стилистика, которая придется по вкусу и тем кто не знаком с этим проектом.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Справа у Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost две дополнительные клавиши, выполняющие действия НАЗАД и ВПЕРЕД, которые можно запрограммировать в дальнейшем.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Колесико прокрутки в фиолетовой окраске с прорезиненной накладкой и насечками. За ним находятся кнопки переключения чувствительности сенсора, прибавление и уменьшение отдельными клавишами. Есть светодиодный индикатор активности.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

На фронтальной стороне в углублении находится разъем USB-C, через который можно будет заряжать мышку напрямую без док-станции или использовать для проводного подключения. Для второго сценария в комплекте есть отдельный кабель.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

По периметру основания четыре ножки скольжения, кольцевая ножка вокруг сенсора. Переключатель режимов соединения, отдельные позиции для адаптера и зарядной станции. Отсек для хранения передатчика с крышкой, использующей магнитное крепление. Спереди заметны четыре медных контакта для соединения со станцией.

внешний вид Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Софт

Для Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost доступны утилита управления, открывающая все возможности. Интерфейс на русском языке. В главном окне выбирается действия для семи кнопок. Большой набор вариантов для распределения.

софт Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Шесть уровней чувствительности с присвоением цвета для каждого. Частота опроса сенсора от 125 до 1000 Гц.

софт Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Редактор макросов. Изменение интервалов, зацикливание, клавиатуры и мыши для сценариев.

софт Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Обновление прошивки зарядной станции, передатчика и мышки в отдельности. обновление проходит онлайн.

софт Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Изменение скорости движения, двойного нажатие, количество строк при прокручивании.

софт Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Тесты

Для соединения применяется защищенный радиоканал с частотой 2.4 ГГц, не подверженной наводкам и с низкими задержками. По наблюдением, при размещении на столе зарядной станции не заметили разницу с проводным подключением. Два адаптера в комплекте позволит в одном рабочем пространстве использовать с двумя устройствами, компьютером и ноутбуком, переключаясь между ними по необходимости и использовать один набор пользовательских настроек.

тесты Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

В качестве сенсора используется Alpha 20K с изменяемой в диапазоне от 50 до 20 000 CPI, частотой опроса сенсора 1000 Гц, ускорением 40G, скоростью отслеживания 350 IPS. Продемонстрировал высокую точность, отсутствие срывов при эксплуатации на ковриках с разным типом покрытия. Мышку использовали во время игры в Arc Raiders и Battlefield 6. Хороший контроль оружия, как с автоматической стрельбой, так и точным выцеливанием из снайперской винтовки.

тесты Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Здесь применена технология RapidSnap Rebound с тактильной отдачей при нажатиях на основных клавишах. При этом заявлен ресурс в 30 миллионов кликов. По форме без нареканий, подходит под разный размер ладони и тип хвата. Корпус легок, не создает повышенной усталости.

тесты Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

С учетом зарядной станции в комплекте о зарядке можно не задумываться. В конце дня можно поставить ее на станцию. Но и без нее обеспечивается около недели эксплуатации с учетом использования в течение всего дня.

тесты Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost

Итоги

Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost – пример правильного подхода к специальным сериям, предлагая оформление, которое придется по вкусу знакомым с персонажем, так и простым пользователям. При этом на борту продвинутое техническое оснащение с тактильной отдачей, настройкой, точным сенсором, длительным временем автономной работы. И все это с зарядной станцией и вторым передатчиком в комплекте, грипсами и сменными ножками.
