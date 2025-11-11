Обзор Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost. Беспроводная игровая мышка с зарядной станцией

Компактная док-станция из пластика с контактной группой. Индикация, логотип бренда и удобная парковка самой станции. Подключается к источнику питания при помощи отдельно кабеля.
На основании станции нанесены противоскользящие накладки. Наклейка с серийным номером, логотипом бренда и символикой, которая использовалась для оформления самой мышки.
При этом важно отметить, что станция выступает передатчиком и через нее будет соединение самой мышки с системой. А с учетом размещения на рабочем столе дистанция будет небольшой, сокращая возможные задержки.
Но в комплекте есть и обычный адаптер в виде флешки, который также сопроводили двумя видами переходников. С комплектацией у мышки все в порядке.
Выполнена в корпусе эргономичной формы, адаптированной под ладонь правой руки. Выступающая спинка и зауженные боковые части. Поверхности матовые.
На спинку нанесено изображение персонажа. Интересная стилистика, которая придется по вкусу и тем кто не знаком с этим проектом.
Справа у Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost две дополнительные клавиши, выполняющие действия НАЗАД и ВПЕРЕД, которые можно запрограммировать в дальнейшем.
Колесико прокрутки в фиолетовой окраске с прорезиненной накладкой и насечками. За ним находятся кнопки переключения чувствительности сенсора, прибавление и уменьшение отдельными клавишами. Есть светодиодный индикатор активности.
На фронтальной стороне в углублении находится разъем USB-C, через который можно будет заряжать мышку напрямую без док-станции или использовать для проводного подключения. Для второго сценария в комплекте есть отдельный кабель.
По периметру основания четыре ножки скольжения, кольцевая ножка вокруг сенсора. Переключатель режимов соединения, отдельные позиции для адаптера и зарядной станции. Отсек для хранения передатчика с крышкой, использующей магнитное крепление. Спереди заметны четыре медных контакта для соединения со станцией.
Шесть уровней чувствительности с присвоением цвета для каждого. Частота опроса сенсора от 125 до 1000 Гц.
Редактор макросов. Изменение интервалов, зацикливание, клавиатуры и мыши для сценариев.
Обновление прошивки зарядной станции, передатчика и мышки в отдельности. обновление проходит онлайн.
Изменение скорости движения, двойного нажатие, количество строк при прокручивании.
В качестве сенсора используется Alpha 20K с изменяемой в диапазоне от 50 до 20 000 CPI, частотой опроса сенсора 1000 Гц, ускорением 40G, скоростью отслеживания 350 IPS. Продемонстрировал высокую точность, отсутствие срывов при эксплуатации на ковриках с разным типом покрытия. Мышку использовали во время игры в Arc Raiders и Battlefield 6. Хороший контроль оружия, как с автоматической стрельбой, так и точным выцеливанием из снайперской винтовки.
Здесь применена технология RapidSnap Rebound с тактильной отдачей при нажатиях на основных клавишах. При этом заявлен ресурс в 30 миллионов кликов. По форме без нареканий, подходит под разный размер ладони и тип хвата. Корпус легок, не создает повышенной усталости.
С учетом зарядной станции в комплекте о зарядке можно не задумываться. В конце дня можно поставить ее на станцию. Но и без нее обеспечивается около недели эксплуатации с учетом использования в течение всего дня.