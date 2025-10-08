A4Tech Bloody ES7 обзор и тесты быстрой игровой мышки до 2500

Не так давно A4Tech добавили новые расцветки для мышки Bloody ES7, хорошо зарекомендовавшей себя в доступном ценовом сегменте и предлагающая точный сенсор Pixart с временем отклика 1 мс. Мышка располагает восемью кнопками, которые можно будет настроить при помощи программного обеспечения, прорезиненным колесиком, выполненным по технологии литьевого формирования с двойной инжекцией. Помимо черного, теперь ее можно приобрести в белом и сегодня мы ее детально изучим.

A4Tech Bloody ES7 обзор и тесты

Комплектация

A4Tech Bloody ES7 комплектация

Поставляется в коробке с изображением манипулятора и данными по техническим характеристикам. Вся информация представлена на русском языке. Комплект включает руководство пользователя.

A4Tech Bloody ES7 комплектация

Внешний вид

В белом цвете мышка смотрится эффектнее. Белая спинка с матовым покрытием и акцентные боковины черного цвета.

A4Tech Bloody ES7 внешний вид

Несмотря на то что форма корпуса симметрична, полноценно управлять можно ладонью правой руки. Связано это с тем что две боковые дополнительные клавиши есть только слева.

A4Tech Bloody ES7 внешний вид

Сами же боковины заужены с расчетом под удобный хват и выступы снизу. A4Tech Bloody ES7 поддерживает разные типы хвата.

A4Tech Bloody ES7 внешний вид

Между основными клавишами прорезиненное колесико прокрутки, исполненное по технологии литьевого формирования с двойной инжекцией. Вращается с ощутимыми тактильно отсечками.

A4Tech Bloody ES7 внешний вид

На спинке подсвечиваемый логотип бренда, еще одна зона позади корпуса и боковые части колесика прокрутки. Цвета можно привязывать к активному профилю.

A4Tech Bloody ES7 внешний вид

Позади колесика три кнопки, две из них по умолчанию меняют чувствительность сенсора, а третья М. Все в дальнейшем настраивается под выполнение необходимых действий.

A4Tech Bloody ES7 внешний вид

На основании четыре ножки скольжения, распределенные по краям. В центре окошко сенсора и наклейка с логотипом бренда.

A4Tech Bloody ES7 внешний вид

Софт

Мышка сопровождается поддержкой фирменного программного обеспечения Bloody. В главном окне выбрав профиль, можно выставить выполняемые действия для девяти клавиш. конфигурацию для кнопки M.

A4Tech Bloody ES7 софт

Задается ускорение для двух осей в отдельности, до пяти уровней чувствительности сенсора с последующим переключением между ними. Частота опроса от 125 Гц до 1000 Гц. Проведение калибровки датчика под ковровое покрытие.

A4Tech Bloody ES7 софт

Раздел с фирменными технологиями, дающими преимущества в играх определенных жанров. Комбинации, авто-бег и авто-атака.

A4Tech Bloody ES7 софт

Большая библиотека предустановок эффектов подсветки.

A4Tech Bloody ES7 софт

Настройка привязки определенного цвета к выбранному профилю. Так подсветка выполняет не только декоративную, но информативную функцию.

A4Tech Bloody ES7 софт

Тесты

A4Tech Bloody ES7 использует проводное подключение, тип соединения который исключает наводки, задержки и сбои в передаче сигнала. В мышке установлен сенсор с регулируемым уровнем чувствительности от 1000 до 6000 CPI, скоростью отслеживания 45 IPS и ускорением 15G. Высокая точность, контролируемое движение курсора. Мышка отлично себя показала в шутерах, обеспечивая кучную стрельбу автоматическим оружием и точное прицеливание винтовками. За время тестирования также использовали в Dota 2, Marvel Rivals.

A4Tech Bloody ES7 тесты

Вес корпуса сбалансирован, в ладони ощущается монолитной. Удобно расположены кнопки, для нажатия по ним не требуется ослабевания хвата. Переключатели в основных кнопках нажимаются со слышимым щелчком. Заявленный ресурс наработки на отказ 10 миллионов нажатий, для колесика прокрутки – 800 тысяч оборотов. У мышки есть встроенная память объемом 256 Кбайт для хранения выставленных в программе настроек.

A4Tech Bloody ES7 тесты

Итоги

A4Tech Bloody ES7 – быстрая и точная игровая мышка с доступным ценником. Сенсор с регулируемой чувствительностью, дополнительные клавиши, программное обеспечение для тонких настроек, умеренная подсветка и привлекательное внешнее исполнение, кабель с тканевой оплеткой.
