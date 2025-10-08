A4Tech Bloody ES7 обзор и тесты быстрой игровой мышки до 2500

Поставляется в коробке с изображением манипулятора и данными по техническим характеристикам. Вся информация представлена на русском языке. Комплект включает руководство пользователя.
Несмотря на то что форма корпуса симметрична, полноценно управлять можно ладонью правой руки. Связано это с тем что две боковые дополнительные клавиши есть только слева.
Сами же боковины заужены с расчетом под удобный хват и выступы снизу. A4Tech Bloody ES7 поддерживает разные типы хвата.
Между основными клавишами прорезиненное колесико прокрутки, исполненное по технологии литьевого формирования с двойной инжекцией. Вращается с ощутимыми тактильно отсечками.
На спинке подсвечиваемый логотип бренда, еще одна зона позади корпуса и боковые части колесика прокрутки. Цвета можно привязывать к активному профилю.
Позади колесика три кнопки, две из них по умолчанию меняют чувствительность сенсора, а третья М. Все в дальнейшем настраивается под выполнение необходимых действий.
На основании четыре ножки скольжения, распределенные по краям. В центре окошко сенсора и наклейка с логотипом бренда.
Задается ускорение для двух осей в отдельности, до пяти уровней чувствительности сенсора с последующим переключением между ними. Частота опроса от 125 Гц до 1000 Гц. Проведение калибровки датчика под ковровое покрытие.
Раздел с фирменными технологиями, дающими преимущества в играх определенных жанров. Комбинации, авто-бег и авто-атака.
Большая библиотека предустановок эффектов подсветки.
Настройка привязки определенного цвета к выбранному профилю. Так подсветка выполняет не только декоративную, но информативную функцию.
Вес корпуса сбалансирован, в ладони ощущается монолитной. Удобно расположены кнопки, для нажатия по ним не требуется ослабевания хвата. Переключатели в основных кнопках нажимаются со слышимым щелчком. Заявленный ресурс наработки на отказ 10 миллионов нажатий, для колесика прокрутки – 800 тысяч оборотов. У мышки есть встроенная память объемом 256 Кбайт для хранения выставленных в программе настроек.