Kensington представила крайне необычную мышку

Компания Kensington представила обновлённую версию своей легендарной трекбольной мыши Expert Mouse, которая получила серьёзный редизайн и новые функции. Новинка под названием Expert Mouse TB800 EQ стала тоньше и визуально ближе к более элегантной модели SlimBlade Pro, выпущенной в 2022 году, а встроенная подставка для запястья делает её внешний вид ещё более современным и эргономичным. При этом уменьшение толщины никак не сказалось на возможностях устройства — наоборот, их стало больше. Как и раньше, трекбол оснащён кольцом для вертикальной прокрутки вокруг шара, но теперь к нему добавились две дополнительные вертикальные колёсики по бокам. Для сравнения, более доступная SlimBlade Pro предлагает прокрутку за счёт поворота самого шара.

Основное кольцо может работать в двух режимах — плавной вертикальной прокрутки или пошагового пролистывания построчно, что удобно при чтении длинных документов или веб-страниц. Боковые колёсики предназначены для горизонтальной прокрутки и масштабирования, что особенно полезно при работе с таймлайнами в программах видеомонтажа или звукозаписи. При желании каждое колесо можно отключить отдельным переключателем на нижней панели устройства. Помимо четырёх крупных программируемых кнопок, расположенных вокруг шара, новая версия получила четыре дополнительных клавиши в верхней части корпуса. По умолчанию они управляют воспроизведением и громкостью мультимедиа, но при необходимости их можно переназначить.