Rapoo VT950Pro обзор и тесты. Беспроводная игровая мышка с 26000 DPI и макросами

Комплект включает адаптер подключения, сменный набор ножек скольжения, кабель и переходник для сокращения дистанции до адаптера, руководство пользователя.
Основные клавиши отделены визуально от корпуса. В их основании находится дисплей OLED, на который при работе выводится информация по заряду аккумулятора и текущему уровню чувствительности сенсора.
Между клавишами колесико прокрутки с тактильными отсечками при вращении с прорезиненной противоскользящей накладкой с насечками. Ниже пара дополнительных клавиш.
Боковины заужены. Тут также прорезиненное покрытие. В зоне перехода по две дополнительные клавиши, окрашенные в сиреневый цвет.
На лицевой стороне в углублении разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 800 мАч.
На основании по периметру четыре противоскользящие ножки, в комплекте производитель предусмотрел сменный комплект. Переключатель режимов работы и тумблер питания. Пенал для хранения передатчика и окошко лазерного сенсора.
Задаются до семи уровней отсеки сенсора в диапазоне от 100 до 26000 DPI. Можно сократить до двух.
Изменение выполняемых действий. Задаются до 11 команд. Предлагается библиотека с часто используемыми.
Ускорение, управление колесиком прокрутки. Частота опроса сенсора от 125 до 1000 Гц. Отрыв 1 или 2 мм.
Вывод собственного текста на дисплей или изображения.
Изменение эффекта подсветка, скорости эффекта и самих эффектов.
Детальный инструмент для создания макросов.
Установлен сенсор с чувствительностью до 26 000 DPI с ускорением 50G. Это хорошо зарекомендовавший себя Pixart PAW-3395, одно из флагманских решений на сегодняшний день. Мышка хорошо скользит на разных типах поверхностях. Сенсор не срывает на широком диапазоне чувствительности. Отлично показала себя при игре в новый Sniper Elite Resistance и в сетевом Escape form Tarkov, позволяя эффективно работать со снайперскими винтовками и автоматами с кучной стрельбой.
В основных клавишах установлены переключатели OMRON с высоким ресурсом службы. Нажимаются со щелчком. На дополнительные клавиши можно будет распределить макросы и горячие команды. По эргономике нареканий не было.