Rapoo VT950Pro обзор и тесты. Беспроводная игровая мышка с 26000 DPI и макросами

Игровая мышка Rapoo VT950Pro оснащена сразу 11 программируемыми клавишами с внутренней памятью для хранения выбранных настроек. Встроенный дисплей, динамичная подсветка и агрессивная геометрия корпуса. Аккумулятор, обеспечивающий длительное время автономной работы, беспроводной и проводной интерфейс.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в игровой стилистике. На обратной стороне приведены ключевые особенности и характеристики. Внутри нее зафиксирована на подложке, делая сам процесс распаковки эффектнее.

Внешний вид

Комплект включает адаптер подключения, сменный набор ножек скольжения, кабель и переходник для сокращения дистанции до адаптера, руководство пользователя.Выполнена в корпусе симметричной формы, это касается как всего каркаса, так и расположенных дополнительных клавиш. Она явно ориентирована на аудиторию геймеров, отдельные панели и сложная геометрия.

Основные клавиши отделены визуально от корпуса. В их основании находится дисплей OLED, на который при работе выводится информация по заряду аккумулятора и текущему уровню чувствительности сенсора.

Между клавишами колесико прокрутки с тактильными отсечками при вращении с прорезиненной противоскользящей накладкой с насечками. Ниже пара дополнительных клавиш.

Боковины заужены. Тут также прорезиненное покрытие. В зоне перехода по две дополнительные клавиши, окрашенные в сиреневый цвет.

На лицевой стороне в углублении разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 800 мАч.

На основании по периметру четыре противоскользящие ножки, в комплекте производитель предусмотрел сменный комплект. Переключатель режимов работы и тумблер питания. Пенал для хранения передатчика и окошко лазерного сенсора.

Софт

Мышка поддерживает управление с помощью утилиты, загружаемой с официального сайта. Набор возможностей богатый, для удобства все распределено по вкладкам. В главном окне выводится сводная информация по конфигурации. Есть возможность создания нескольких профилей.

Задаются до семи уровней отсеки сенсора в диапазоне от 100 до 26000 DPI. Можно сократить до двух.

Изменение выполняемых действий. Задаются до 11 команд. Предлагается библиотека с часто используемыми.

Ускорение, управление колесиком прокрутки. Частота опроса сенсора от 125 до 1000 Гц. Отрыв 1 или 2 мм.

Вывод собственного текста на дисплей или изображения.

Изменение эффекта подсветка, скорости эффекта и самих эффектов.

Тесты

Детальный инструмент для создания макросов.Rapoo VT950Pro подключается к системе кабелем, по Bluetooth или радиочастоте 2.4 ГГц с помощью передатчика. Определяется разными операционными системами быстро и без необходимости установки драйвера. Программное обеспечение нужно будет только для тонкой настройки.

Установлен сенсор с чувствительностью до 26 000 DPI с ускорением 50G. Это хорошо зарекомендовавший себя Pixart PAW-3395, одно из флагманских решений на сегодняшний день. Мышка хорошо скользит на разных типах поверхностях. Сенсор не срывает на широком диапазоне чувствительности. Отлично показала себя при игре в новый Sniper Elite Resistance и в сетевом Escape form Tarkov, позволяя эффективно работать со снайперскими винтовками и автоматами с кучной стрельбой.

В основных клавишах установлены переключатели OMRON с высоким ресурсом службы. Нажимаются со щелчком. На дополнительные клавиши можно будет распределить макросы и горячие команды. По эргономике нареканий не было.

Итоги

Rapoo VT950Pro – игровая мышка с макросами, дополнительными клавишами, эргономичным корпусом, дисплеем с выводом ключевых параметров, два варианта беспроводного соединения, длительное время автономной работы, высокая точность сенсора с высокой чувствительностью. Не устроить может подверженность загрязнению пылью из-за сложной гейометрии.