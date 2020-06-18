Лучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USB

На современном рынке компьютерной периферии довольно много различных моделей, которые отлично справляются с задачей передачи команд на компьютер. Проблема только в том, что производителей и моделей слишком много, а значит, самое время помочь геймерам разобраться в этом обилии.

Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USB

Многие пользователи почему-то думают, что китайская компания Xiaomi выпускает исключительно смартфоны и умные пылесосы, но на самом деле ассортимент продукции у производителя куда больше. Например, относительно недавно компания решила выйти на рынок игровой периферии, предоставив пользователям возможность за вполне разумные деньги приобрести качественный продукт и наслаждаться его возможностями при довольно привлекательном дизайне. А современным геймерам ничего больше и не нужно! Так что Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USB довольно быстро обрела популярность среди геймеров со всего мира.
Конечно, кому-то может показаться, что преимущество в виде низкой стоимости не является каким-то серьезным бонусом, но на самом деле это так и есть. Не каждый пользователь может позволить себе дрогу мышку, которая при этом будет еще и беспроводной, ведь такие модели от топовых производителей стоят каких-то космических денег. У этой модели таких проблем нет, так что можно спокойно наслаждаться качественными видеоиграми и получать от этого только положительные эмоции. Для новичка на рынке игровой периферии компания показала себя просто отменно. И, конечно, зачем платить больше, если есть и качество, и известность, и море приятных мелочей.

OKLICK 975GW SWAMP Black USB

Если мы уж заговорили про доступные игровые беспроводные мышки, то стоит обязательно упомянуть модель OKLICK 975GW SWAMP Black USB, которая является самым доступным решением из всех, которые мы только можем найти на просторах интернета. Конечно, стоит оговориться, что это самая доступная беспроводная мышка из тех, что мы можем порекомендовать к приобретению. Естественно, на рынке есть просто тонна различных мышей, которые стоят еще дешевле, но мы бы не рекомендовали их приобретать, так как на самом деле это далеко не лучшего качества изделия, которые через какое-то непродолжительное время просто перестанут работать так, как нужно пользователю.
Также стоит сказать, что при всей своей доступности мышка OKLICK 975GW SWAMP Black USB обладает довольно приличным набором преимуществ. Например, производитель использует современные технологии, чтобы частота опроса гаджета была максимально высокой, а сам пользователь получал довольно качественную связь с компьютером. Кроме того, имеется подсветка довольно привлекательная, есть прочный корпус из хорошего пластика и море других мелких преимуществ. За свои деньги это просто шикарное устройство, которое отлично справляется с поставленными задачами. В этом плане производитель нас действительно порадовал.

Logitech G G305 LIGHTSPEED Black USB

Довольно ярким представителем беспроводных игровых мышек выступает модель Logitech G G305 LIGHTSPEED Black USB, которая пользуется просто невероятной популярностью на рынке. Производитель сделал упор на качестве продукта, на материалах и прочих бонусах, которые так интересны современным геймерам. Пользователю нужно лишь привыкнуть к форме продукта, а потом можно будет совершенно спокойно изничтожать противников в виртуальных мирах. Благо, производитель отлично знает свое дело и выпускает крайне качественные продукты каждый год, удовлетворяя запросы пользователей со всего мира. Если вы большой фанат игр и хотите качественное решение без проводов, то обязательно обратите внимание на Logitech G G305 LIGHTSPEED Black USB.
Стоит отметить, что за основу данной мышки взят сенсор с разрешением 12000 dpi, то есть это довольно дорогое решение с максимальной точностью измерения движения. Дя большинства пользователей это может ничего и не значит, но если вы геймер и мечтаете о крутом гаджете для постоянных сражений в соревновательных играх, то обязательно обратите внимание на данный продукт. Он вполне достоин того, чтобы его рекомендовали абсолютно всем пользователям, так как даже не геймерам такая мышка понравится по всем параметрам. Даже для работы с документами, например, или для дизайна продукт подходит абсолютно точно.

A4Tech Bloody R3 Black USB

Довольно ярким представителем доступных беспроводных мышек является модель A4Tech Bloody R3 Black USB, которая при своей дешевизне обладает абсолютно всеми преимуществами, которые только можно найти на просторах рынка компьютерной периферии. Например, устройство оборудовано достаточно дорогими и качественными переключателями, которые отлично справляются с активными нажатиями и позволяют пользователю играть длительное время без поломок и двойных нажатий. Это большой плюс для тех, кто играет в шутеры много и часто кликает по мышке. Все же когда покупаешь устройство, то хочешь, чтобы оно справлялось с поставленными задачами как можно более длительный период.
Кроме того, производитель явно не поскупился на материалы корпуса, ведь мышка выглядит достаточно привлекательной, прочной и надежной, что для заядлых геймеров является довольно важным компонентом. Если вы много играете и делаете это каждый день, то без прочного пластика делать просто нечего. Более того, стоит сказать, что здесь еще и время автономной работы довольно приличное, а значит, геймер сможет не переживать о том, что в определенный момент у него просто не останется возможности поиграть дальше. Это крутой бонус, особенно если учитывать, что некоторые современные мышки разряжаются за четыре часа активной работы.

ASUS ROG Spatha Black USB

Конечно, когда речь идет про достаточно качественные, дорогие и продвинутые беспроводные мышки для игр, то на ум сразу приходит модель ASUS ROG Spatha Black USB, которая в этом сегменте является чуть ли не абсолютным лидером. Производитель действительно решил не идти на компромиссы и сделать настоящего флагмана, у которого просто нет недостатков. У этой мышки довольно прочный и увесистый корпус, благодаря чему мышка отлично лежит в руке и позволяет точно попадать по целям в виртуальных мирах. Естественно, пластик здесь достаточно приятный и долговечный, так как используется самый дорогой вариант.
Также стоит сказать, что в отличии от конкурентов данная мышка обладает довольно продвинутым программным обеспечением, которое предоставляет возможность наслаждаться гибкостью в настройке гаджета. Обывателю это не нужно, но если вы продвинутый геймер и вам крайне необходимо иметь под рукой программное обеспечение для детальной настройки продукта, то обязательно обратите внимание на этот гаджет — здесь производитель дает все, что только необходимо для повседневного использования. Шикарное устройство флагманского уровня, после которого конкуренты будут казаться не очень интересными.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USB
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