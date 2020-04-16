Лучшая доступная игровая мышка. HyperX Pulsefire FPS Pro Black USB

ASUS UX300 Optical Mouse Black USB

A4Tech Bloody V7 game mouse Black USB

Компания ASUS относительно недавно вышла на рынок игровой периферии и сразу взяла правильный курс — компания делает упор на качестве и относительной доступности. То есть, производитель все же не делает слишком уж доступных продуктов, которые никто не захочет приобретать, но при этом вся периферия производителя отлично справляется с поставленными задачами и стоит не дороже конкурентов. Например, нам очень понравилась мышка ASUS UX300 Optical Mouse Black USB, которая привлекает внимание своей классической формой и практичностью. Большего мы от мышки и не требуем на самом деле.Стоит сразу уточнить, что данная мышка создана специально для тех пользователей, которые играют правой рукой — мышка имеет специфический корпус, который выгнут для того, чтобы ваша рука чувствовала себя более комфортно и спокойно во время активных сражений. Более того, нужно понимать, что ASUS UX300 Optical Mouse Black USB является крайне доступным решением, так что никаких излишеств или декоративных компонентов корпуса здесь нет, это просто прочная хорошая мышка для игр или прочих занятий за компьютером. Стоит обратить свое внимание, если вам не нужна мышка с подсветкой и прочими бонусами.

Logitech G G102 Prodigy Black USB

Естественно, если речь идет про доступную игровую периферию, то обязательно стоит присмотреться к компании A4Tech Bloody, которая является ярким примером того, что можно делать недорого и очень хорошо. Нет, конечно, не стоит тешить себя иллюзиями о том, что данная мышка справляется с поставленными задачами на том же уровне, что и мышки за пять тысяч рублей или даже дороже, нет. Просто доступная мышка вроде A4Tech Bloody V7 game mouse Black USB позволяет играть в игры с комфортом и получать от этого море удовольствия, пусть у вас не будет такого продвинутого ПО или каких-то других бонусов, которые на самом деле не всем нужны.К примеру, у этой мышки тоже имеются вполне качественные переключатели, которые справляются с длительным и активным использованием гаджета, есть прочный пластик корпуса, есть подсветка и все в таком духе. То есть, пользователь получает достаточно крутой продукт, у которого при его стоимости просто нет недостатков, плюс получает удобный корпус, который легко держать в руке даже во время особенно ожесточенных баталий в сети. Да, можно переплатить за что-то более дорогое, но если вам нужна мышка за небольшие деньги для игр и работы с компьютером, то стоит посмотреть на этот вариант. Он вполне способен удовлетворить ваши запросы.

HyperX Pulsefire FPS Pro Black USB

У компании Logitech тоже с качеством продукции никогда проблем не было и не будет, так как производитель отлично понимает, как ему привлекать внимание аудитории. Достаточно делать хорошие гаджеты вроде мышки Logitech G G102 Prodigy и аудитория никогда не пойдет искать что-то более качественное у конкурента, это факт. Зачем выбирать что-то более дорогое, если есть отличная игровая мышка с достаточно низкой стоимостью и очень высоким качеством. Для тех геймеров, которые хотят купить себе мышку и потом несколько лет даже не думать о ее замене стоит присмотреться к этому гаджету, ведь у него есть все необходимое.Например, мышка оборудована достаточно качественными переключателями, которые мгновенно считывают нажатия пользователя и при этом живут достаточно долго. И, что самое приятное, качественные компоненты стоят не только под левой и правой клавишами мыши, но и под боковыми кнопками, которые тоже достаточно важны и дают море преимуществ. Также стоит отметить фирменный софт компании, который позволит настроить мышку так, как вам хочется, плюс отличное качество пластика и общий уровень исполнения. Может дизайн у Logitech G G102 Prodigy не очень геймерский, но разве это важно на фоне столь ярких преимуществ?

Razer DeathAdder Essential Black USB

Компания HyperX тоже достаточно недавно вышла на рынок игровой периферии, если сравнивать с ее основными конкурентами. Однако это не помешало производителю буквально сразу ворваться в топ лучших и оставаться там по сей день. Политика у производителя достаточно простая и понятная — пока конкуренты стараются заработать как можно больше на своей продукции, накручивая цены, производитель делает гаджеты более доступными и набирает больше аудиторию гораздо быстрее. К примеру, HyperX Pulsefire FPS Pro Black USB является просто шикарным выбором за свои деньги. Найти что-то более привлекательное за эту сумму просто не выйдет.Конечно, стоимость мышки в этом плане сильно решает, так как пользователь не горит желанием отдавать за устройство колоссальные деньги. Все мы понимаем, что каждый хочет купить недорогое решение со всеми необходимыми бонусами, дабы потом с комфортом играть в игры, смотреть фильмы или общаться в социальных сетях. И данная мышка со всеми этими задачами справляется просто отлично, особенно если учитывать, что у нее есть и подсветка, и продвинутое программное обеспечение, и масса дополнительных бонусов, которые тоже играю свою роль.

ASUS TUF Gaming M3

Абсолютно все геймеры без исключения в свое время хотели или все еще хотят это мышку. Она является настоящим апогеем мастерства компании, которая вот уже много лет радует нас несомненно лучшими устройствами на рынке. У мышки Razer DeathAdder Essential Black USB есть все, что нужно геймеру, без компромиссов и прочих тонкостей. Пользователь покупает эту мышку и получает и подсветку, и очень гибкое программное обеспечение, которое легко справляется с поставленными задачами по настройке мышки, и качественные переключатели с добротным пластиком. Это флагманская мышка, которая, что удивительно, стоит вполне разумных денег.Да, вы удивитесь, но мышка Razer DeathAdder Essential Black USB не стоит слишком уж дорого. Она, конечно же, дороже, чем бюджетные мышки из начала данной статьи, которые создавались с целью удовлетворить самые базовые потребности пользователя, но при этом этот продукт все еще можно назвать доступным для геймера решением. вам не нужно отдавать десять тысяч рублей, чтобы получить крутой флагман, достаточно посмотреть в сторону мышки от компании Razer. Разве что беспроводного подключения у нее нет, но это не такой уж серьезный минус на самом деле.

Завершать нашу статью будет мышка ASUS TUF Gaming M3, которая тоже заслужила попасть в топ доступных игровых продуктов. Конечно, это более дорогое устройство, чем предыдущая мышка этого же производителя в этой статье, но продукт все еще остается доступным решением и его можно посоветовать как обычным геймерам, так и тем, кто хочет попасть на соревновательный уровень и добиться каких-то высот в спорте. Мышка отлично лежит в руке, она достаточно удобная, легкая и комфортная, при этом тоже может похвастаться весьма продвинутым софтом для настройки продукта под личные потребности пользователя.