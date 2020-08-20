Лучшая электробритва. Braun 3020s Series 3 ProSkin

Remington PR1350

Иногда выбор бытовой техники даже куда сложнее, чем подбор смартфона или планшета, ведь далеко не все понимают, на что стоит обращать свое внимание. Мы решили вам в этом помочь, отобрав лучшие модели на рынке.

Xiaomi Enchen BlackStone

Мы предпочитаем начинать подобные статьи с достаточно доступных устройств, так как понимаем, что многим пользователя не по карману дорогие модели. Более того, огромное множество пользователей не знает, нужна ли им электробритва вовсе. В таких ситуациях, когда ранее покупатель не пробовал ничего подобного, никто не хочет покупать дорогое устройство, так как есть шанс того, что покупка не понравится, а вернуть бритву после использования уже не выйдет. По этой причине мы настоятельно рекомендуем присмотреться к бритве Remington PR1350, которая обладает необходимыми характеристиками при вполне разумной стоимости. Для новичков в этом сегменте устройство просто шикарное.Начнем с того, что бритва оборудована роторной системой бритья и поддерживает как сухой, так и влажное бритье. Это довольно важный момент, ведь некоторые пользователи предпочитают бриться насухо, так как это в определенных ситуациях проще и быстрее. Также стоит сказать, что бритва оборудована плавающей головкой и тремя бреющими бритвенными головками. И, конечно, устройство работает как в автономном режиме, так и в режиме от сети, так что вы сможете с полным комфортом бриться в любой из ситуаций. При этом стоимость продукта достаточно низкая, чтобы пользователь не думал о слишком высоких растратах.

Philips S3133 Series 3000

Конечно, если речь идет о чем-то лучшем за свои деньги, то лучше всего обратить внимание на продукцию от компании Xiaomi. Все же производитель достаточно долго находится на рынке и отлично справляется с продажей своей электроники, будь то смартфоны, планшеты, ноутбуки или вот бытовая техника. Например, бритва Xiaomi Enchen BlackStone пользуется большим спросом на рынке, так как производитель сделал достаточно крутой продукт за разумные деньги. Это наиболее доступная бритва на рынке из всех, что мы можем вам посоветовать, так что стоит изучить устройство. Брать что-то дешевле точно не стоит, так как качество там будет проигрывать, а вот все, что дороже, будет менее привлекательным. Согласитесь — за тысячу двести рублей бритва обладает как минимум одним преимуществом.Также стоит сказать, что в плане характеристик Xiaomi Enchen BlackStone отличается от предыдущей модели лишь продолжительностью автономной работы. Здесь тоже используется роторная система, три бритвенных головки и плавающие головки для идеального бритья. Единственная особенность — эта бритва подходит исключительно для сухого бритья, то есть, использовать влажную кожу не подойдет. С одной стороны, это даже хорошо, ведь в большинстве ситуаций сухое бритье даже комфортнее, но это уже дело вкуса — если для вас такой вариант не подходит, то можно смело отказаться. Если же проблем с этим нет, то можно присмотреться.

Braun 3020s Series 3 ProSkin

Среди относительно доступных электробритв модель Panasonic ES-RT37 пользуется невероятной популярностью, так как все пользователи знают, что именно этот производитель может предоставить высочайшее качество продукции. При этом никаких проблем с функциями не будет, так как компания уже давно на рынке и понимает, как привлекать к себе внимание аудитории. В плане качества это одна из наиболее надежных бритв на рынке — производитель использует дорогие материалы, так что бриться устройство позволяет с полным комфортом в течение длительного времени. Три бреющих головки, плавающая платформа и точность позволяют не переживать об этом процессе. В принципе, в этом нет ничего удивительного, ведь аналогичная конструкция есть у всех предыдущих устройств.Отдельно стоит похвалить продукт за корпус, который не пропускает воду. Это позволяет использовать гаджет и для влажного бритья, да и вы можете бриться прямо в душе, не боясь прямых попаданий воды на устройство. Это огромное преимущество на самом деле, ведь большинство доступных моделей обходятся корпусом, который от влаги не защищен вовсе. Конечно, и ухаживать за устройством куда проще, когда вы можете просто сполоснуть Panasonic ES-RT37 под струями воды. Отличная модель, которая стоит разумных денег и обладает теми же функциями, что и большинство дорогих устройств.

Panasonic ES-RT37

Можно с уверенностью утверждать, что на рынке электробритв компания Braun чувствует себя лучше всего, так как продукция именно этого производителя считается лучшей из лучших. Конечно, в первую очередь все дело в качестве бритья — даже в бюджетном сегменте можно найти модель, которая будет отлично справляется со щетиной и брить ее практически под ноль. Конечно, сделать лицо идеально гладким будет проблематично даже с флагманской бритвой, так что стоит понимать этот момент. Но, что самое главное, подобная бритва отлично справляется с поставленной задачей и при этом стоит в пять раз дешевле флагманской модели этой же серии. Согласитесь, преимущество достаточно неплохое.Нужно отметить, что у этой модели уже сеточная система бритья, которая во многом превосходит роторную. Конечно, все достаточно сильно зависит от бритвенных головок, но многие считают, что у сеточной системы более чистое бритье при меньшем дискомфорте для кожи. Также стоит отметить длительность автономной работы — устройство работает от одного заряда в течение сорока пяти минут. Этого достаточно, чтобы, например, отправиться в поездку и даже без подзарядки бриться в течение длительного времени. Шикарное устройство, которе не уступает конкурентам, но при этом обладает практически флагманскими функциями.

Завершать нашу подборку лучших устройств в данном сегменте будет бритва Panasonic ES-RT37, которая просто отлично справляется со своей работой за вполне разумные деньги. Стоит понимать, что при выборе идеальных вариантов мы отдавали предпочтение моделям с адекватной стоимостью — конечно, если у вас есть десяток-другой тысяч рублей на флагманские модели, то можно смело брать и зазывать. Но если хочется получить относительно доступное решение, то настоятельно рекомендуем присмотреться к этой бритве, ведь она при всех своих бонусах стоит лишь чуть дороже всех предыдущих моделей. А для потенциального пользователя это крайне важно.В плане характеристик модель от предыдущих устройств на рынке ничем не отличается — это классическая электробритва такого уровня, с плавающей головкой, тремя бритвенными головками, возможностью работать автономно в течение почти часа. При этом устройство защищено от попадания влаги, отлично справляется как с сухим, так и с влажным бритьем, шикарно показывает себя в любых ситуациях. За свои деньги эта модель обладает приличным набором преимуществ, чего с головой хватает для всего, что только нужно.