Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15

Xiaomi Mi Bluetooth Headset Youth

В последнее время многие производители периферии для смартфонов стали выпускать различные гарнитуры или аксессуары, которые позволяют не доставать смартфон из кармана. Это удобно, так как во время покупок, поездок или даже бега не совсем удобно держать смартфон у уха. Гарнитура с этой задачей справляется просто отменно, особенно если учитывать, что стоимость большинства достойных моделей довольно низкая и не требует от пользователя больших вложений личных средств. В этом плане, к счастью, все очень и очень хорошо.

Jabra Talk 15

Начнем с довольно доступного варианта под названием Xiaomi Mi Bluetooth Headset Youth, который является, пожалуй, самым дешевым вариантом из тех, что мы можем посоветовать потенциальному покупателю. Брать более доступные модели можно, но в этом случае стоит понимать, что качество звука будет хуже, а время автономной работы ниже. Если для вас это не проблема, а нужда вынуждает приобрести гарнитуру, то берите, но среди доступных моделей обязательно стоит обратить внимание на Xiaomi Mi Bluetooth Headset Youth. Это отличный вариант, который удовлетворит запросы большинства пользователей.Гарнитура работает на беспроводном подключении Bluetooth 4.1, которое обладает довольно приличным радиусом действия. Стоит сказать, что есть и более современные протоколы подключения, но в этом случае заплатить придется больше. Если учитывать, что при использовании гарнитуры смартфон у вас либо в кармане, либо в рюкзаке или сумке, то переплачивать за больший радиус действия просто нет смысла. Также стоит сказать, что в плане качества звука гарнитура отлично себя показала — для записи звука этого достаточно, как и для разговоров по сотовой сети.

Plantronics M55

Собственно, ярким доказательством того, что для качества совершенно не обязательно обладать современным протоколом беспроводного подключения выступает модель Jabra Talk 15. Дело в том, что у этой модели используется протокол Bluetooth 3.0, который имеет ограничения по радиусу действия, но при этом все равно достаточно качественно передает звук. Для пользователей этого с головой достаточно, так как вы можете с комфортом наслаждаться общением во время поездки на автомобиле, например. В таких ситуациях не нужен кристально чистый звук, так что качества передачи контента будет предостаточно для обычного разговора. Большего требовать от относительно доступной гарнитуры мы бы не стали.Стоит сказать, что Bluetooth 3.0 обеспечивает пользователя всем необходимым. Микрофон при этом записывает звук по всем направлениям, так что разговор пользователя будет хорошо слышен. С другой стороны, конечно, окружающие вас шумы тоже можно будет услышать без труда. Дополнительно хотелось бы отметить, что гарнитура весит крайне мало, обладает весьма привлекательным дизайном и может похвастаться всеми необходимыми преимуществами, которые только нужны для пользователя. За эти деньги ничего лучше найти точно не получится, да и зачем, если функций предостаточно для всех ваших потребностей.

QCY A1

Многие знают компанию Plantronics по различным игровым гарнитурам, которые радуют геймеров небольшим весом. Стоит сказать, что в области обычных пользовательских гарнитур производитель поступил примерно тем же образом — главное преимущество в том, что гарнитура весит мало и обладает достаточно приличным качеством звука, чтобы пользователь наслаждался разговором. Большего от гарнитуры никто и не требует — главная задача в том, чтобы устройство в ушах не ощущалось, при этом чтобы звучал продукт достойно. Для большинства пользователей этого будет предостаточно во всех отношениях.Да, еще иногда пользователи обращают внимание на дизайн устройства, хотя это довольно странный параметр при выборе гарнитуры для разговора. Все же сценарии, при которых гаджет используется, практически всегда никак не связаны с внешним видом продукта. Однако у Plantronics M55 с внешним видом все довольно хорошо, так как производитель решил использовать более классический вариант с черным пластиком без новомодных форматов. Главное, конечно, что гарнитура прочно сидит в ухе, не выпадает и не перевешивает. Хотя, конечно, при весе в 8 грамм было бы странно, если бы устройство действительно ощущалось в ухе.

Samsung MG900

Если уж мы заговорили про дизайн, то стоит обратить свое внимание на модель QCY A1, которая на фоне конкурентов выглядит просто шикарно. Конечно, нельзя сказать, что все остальные гаджеты выглядят плохо, просто они более классические, без изысков и дизайнерских находок. У QCY A1 внешний вид более современный, производитель даже отказался от классического блока, куда обычно устанавливают микрофон, вместо этого устройство выглядит более вытянутым. Также стоит сказать, что исполнение в белом цвете смотрится действительно круто, это интересно и многим пользователям устройство понравится исключительно из-за дизайна. Все же когда у всех устройство примерно одинаковая цена и качество звука, то почему бы не обратить свое внимание на дизайн.Также производитель делает ударение на том, что гарнитура данная использует подключение по беспроводной сети по протоколу Bluetooth 5.0, который позволяет устройству работать на большем расстоянии и при этом радовать пользователя двенадцатью часами автономной работы. Этого с головой хватит, чтобы вы проехали на работу или с нее домой несколько раз, ведь в режиме ожидания продукт потребляет заметно меньше энергии и живет на одном заряде дольше. Отличный гаджет, на который точно стоит обратить свое внимание.

Для многих пользователей компания Samsung является производителем телевизоров, холодильников, телевизоров и всего в таком духе. Однако на самом деле гарнитуры она тоже делает, при чем качество не хуже, чем у потенциальных конкурентов. Да, мы говорим именно о качестве сборки, качестве материалов и звука, который пользователь слышит в наушнике и передает через микрофон своему собеседнику. Если вы большой фанат качества и вам необходимо, чтобы гаджет за свои деньги предоставлял максимально высокое качество во всех ситуациях, при этом обеспечивая вас хорошей гарантией, то стоит обязательно обратить свое внимание на Samsung MG900.Естественно, гарнитура работает по беспородному подключению, в данном случае это Bluetooth 3.0, при этом обладает весьма высоким уровнем качества звука и записи. Это не значит, что вы сможете передавать кристально чистый звук, конечно же, но собеседник будет понимать вас, а это главное. Также стоит сказать, что эта гарнитура является единственной из вышеперечисленных с поддержкой активного подавления шума, так что слушать собеседника в потоке автомобилей будет чуточку проще. Правда, стоит понимать, что здесь всего один наушник, так что второе ваше ухо все шумы будет слышать просто отлично, что немного портит картину. Но, конечно же, это шикарное устройство для всех и каждого.