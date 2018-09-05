Лучшая игровая мышка 2018 года. Razer DeathAdder Elite

Logitech G G102 Prodigy

A4Tech Bloody V7

Мышка Logitech G G102 Prodigy является настоящим примером классики и удобства. Разработчики хотели предоставить пользователю действительно классный вариант для виртуальных сражений — симметричный корпус, прочный пластик, качественная сборка и привлекательный дизайн должны порадовать настоящего геймера, да и не только.Это тот вариант, который выбирают ради максимального удобства в использовании. Мышка проводная, так как на момент релиза беспроводные модели были весьма слабыми и нужно было предоставлять максимальную надежность. Здесь нет яркой подсветки, зато в ладони устройство лежит идеально, есть боковые клавиши для настройки каких-либо действий в игре и все в таком духе. Одна из лучших моделей на рынке.

A4Tech Bloody V8

Одна из самых популярных мышей среди начинающих геймеров. Дело в том, что мышка довольно доступная, производитель особо не накручивает стоимость продукции, и вполне достойная — качественная сборка, довольно хорошее качество пластика, прочный кабель в тканевой оплетке. Данная модель выполнена в стиле корпуса для правой руки, здесь характерный изгиб для большого пальца правой руки имеется.Держать мышку намного удобнее, плюс играть вы можете в разные МОБА-игры и назначать действия на клавиши мышки. Идеальный вариант на тот случай, если у вас ограниченный бюджет, но хочется классное решение на каждый день. Своих денег продукт явно стоит, в этом не сомневайтесь.

Logitech G G502 Proteus Spectrum

Предыдущая модель с индексом 7 в названии подходит исключительно для тех, кто играет правой рукой, однако есть же и левши. Таким геймерам обычно трудно найти подходящий контроллер для повседневного использования и модель A4Tech Bloody V8 в этом плане очень хорошо помогает — она симметричная, так что вы сможете без труда играть любой рукой и любым хватом.Отдельно стоит отметить, что здесь тоже имеется подсветка колеса и логотипа под ладонью пользователя, так что вы можете не только играть и убивать виртуальных врагов, но и получать массу удовольствия от внешнего вида устройства. И, конечно, стоимость устройства тоже радует — не у всех есть возможность отдавать за мышку большие деньги.

A4Tech XL-750BK

Компания Logitech всегда выглядела очень солидно на фоне конкурентов — у нее свой стиль, дизайн и подход к разработке устройств. Периферия бренда стоит адекватных денег, при этом собрана на отлично и из хороших комплектующих. На момент релиза мышка Logitech G G502 Proteus Spectrum была настоящим прорывом — удобный корпус, масса дополнительных клавиш, новый дизайн, продвинутое программное обеспечение.Многие профессиональные игроки выбирали данную модель, да и обычные геймеры тоже. На сегодняшний день это одна из самых популярных моделей, которая не потеряла свою актуальность даже спустя столько лет. Хотите крутой продукт для виртуальных баталий — берите этого гаджет, не пожалеете.

A4Tech Bloody Blazing A7

Эта мышка является настоящей легендой — когда-то давно, когда она только отправилась в продажу, каждый второй геймер ее хотел и покупал. Стоила модель не очень дорого, потом еще масса разных вариантов появилось с другим дизайном и так далее. Сейчас продукт тоже пользуется спросом — пользовали полюбили A4Tech XL-750BK за удобный корпус, за плавный ход кнопок и долговечность.Вы покупаете довольно дешевую мышку и получаете от нее все необходимые возможности, плюс комфорт и срок жизни в пять лет, а то и больше. Для большинства игроков этого уже достаточно, чтобы не смотреть на другие модели, и мы их полностью понимаем. У автора данной статьи на полочке лежит вполне рабочая мышка данной модели, которой уже лет восемь, наверное.

A4Tech Bloody Blazing A9

Кто-то от игровой мышки хочет получить удобный корпус или программное обеспечение, а кто-то ставит перед собой цель получать удовольствие от подсветки. Вполне понятное желание — когда мышка светится, то вы получаете эстетическое удовольствие от гаджета, это тоже приятно и классно.Устройство под названием A4Tech Bloody Blazing A7 в этом плане отлично подходит. Мышка относится к бюджетному сегменту, так что вам не придется отдавать много денег за продукт, плюс производитель позаботился о весьма приличном уровне качества. Ничего не скрипит, не люфтит, нет проблем с кабелем или подключением к компьютеру. Да и подсветка по всему корпусу и боковым панелям тоже выглядит привлекательно, особенно если играть ночью.

Razer DeathAdder Elite

Если предыдущая мышка выглядела как новогодняя елка, и многим такой дизайн нравится, то у A4Tech Bloody Blazing A9 внешний вид более серьезный и спокойный. Здесь корпус выполнен полностью из черного пластика, он матовый и не блестит, так что выскальзывать из рук мышка тоже не будет. Левая и правая клавиша мыши получили дополнительные покрытия для лучшего сцепления с пальцами, плюс здесь есть классная зона с подсветкой. Продукт не только выглядит стильно, но и в руке ощущается отлично.Подходит устройство как для шутеров, так и для стратегий, есть две клавиши на боковой панели, которые можно настроить под себя. Одна из наиболее популярных мышей для шутеров с отличным ценником.

Logitech G G403 Prodigy

У компании Razer весьма приличная история и громадный арсенал действительно крутых устройств — клавиатуры, гарнитуры и мышки данного бренда ценятся по всему миру. Мышка Razer DeathAdder Elite является классикой, которую выбирают как профессиональные игроки, так и обычный геймеры, которые хотят получить надежность и привлекательный дизайн.Да и сам бренд на рынке периферии весьма ценится. Здесь вам и удобный корпус в классическом исполнении, и отсутствие чего-либо лишнего в арсенале, и нет необходимости морочить голову с кучей дополнительных клавиш. Подключаете и играете с удовольствием, можно еще с софтом поиграться немного, чтобы получить больше необходимых возможностей.

A4Tech Bloody R8

Эра проводных мышек еще не ушла, они пользуются большим спросом и стоят своих денег. Однако, все больше пользователей смотрят в сторону беспроводных решений и здесь Logitech G G403 Prodigy показывает себя во всей красе. Мышка работает на беспородном протоколе подключения и вы можете с удовольствием сражаться в виртуальных мирах без необходимости думать про кабели.Правда, если вам не хочется заряжать устройство или вы хотите играть десть часов к ряду, то подключить мышку проводом тоже можно, он идет в комплекте. Получается универсальное устройство на все случаи жизни, которое еще и выглядит очень современно и стильно.

Если мы уж заговорили о беспроводных мышках, то модель A4Tech Bloody R8 выглядит идеальным выбором. Она раскрашена в очень интересном стиле с черепом, это очень круто смотрится, плюс корпус симметричный и очень удобно лежит в руке. Добавим сюда то, что компания не производит дорогих устройств и вы можете получить необходимый девайс за совершенно скромную сумму денег, не разоряя свой бюджет.Для геймеров, которые давно хотели что-то подобное, но не хотели тратить много денег, это настоящий выход из положения. Удобно, легко и классно.