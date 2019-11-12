Лучшая игровая мышка 2019 года. Razer DeathAdder Essential

A4Tech Bloody J90

COUGAR Minos X5

Начнем нашу сегодняшнюю статью с мышки A4Tech Bloody J90, которая является крайне доступным решением и за свои деньги предоставляет пользователю практически все то, ради чего он и покупает именно игровое решение. Начнем с корпуса — он выполнен из черного пластика с приятным покрытием, у него довольно неплохое качество материалов и производитель явно знает толк в привлекательном внешнем виде. Корпус прочный, при этом довольно легкий и удобный для хвата правой рукой. Это одна из наиболее удобных мышей на рынке, которую можно смело рекомендовать к приобретению.Кроме того, производитель не забыл о таком важном моменте как подсветка — все мы любим, когда наша игровая периферия светится и здесь с этим все отлично. Есть сразу несколько зон с подсветкой, она довольно ярко светится и в темноте играть максимально приятно. В плане начинки тоже все довольно неплохо — сенсор отлично считывает движения и работает довольно точно, плюс скорость передачи сигнала максимально высокая. Да, здесь нет таких уж дорогих переключателей или дорогого оптического сенсора, но если вы берете мышку не для киберспорта, то зачем вам настолько дорогое удовольствие.

SteelSeries Rival 110

У компании COUGAR достаточно хорошая продукция за вполне вменяемые деньги, что лично мне кажется серьезным преимуществом. Нужно понимать, что далеко не у всех есть большие бюджеты на покупку периферии. Иногда хочется приобрести что-то практичное, качественное, недорогое и прочное. Именно такой является мышка COUGAR Minos X5 — она выглядит очень просто и без изысков, но зато привлекает другими своими бонусами. Например, здесь действительно качественный корпус из хорошего пластика, который не сотрется через какое-то время, не будет портится от часты нажатий.Конечно, в плане начинки у продукта тоже все достаточно хорошо — за основу мышки взят сенсор с максимальной чувствительностью 12000 DPI, который позволяет вам настроить чувствительность так, как вам хочется. Конечно, скорее всего, максимальную чувствительность использовать вы не будете, так как это достаточно большое разрешение и даже без коврика его будет чересчур много. Но, благодаря качественному сенсору, хорошим переключателям и прочным материалам корпуса вы получаете достаточно качественный продукт за небольшие деньги. Что может быть лучше? Отличная доступная мышка.

Redragon Firestorm Black-Red

Следующим устройством в нашем топе лучших игровых мышек является устройство SteelSeries Rival 110. Все мы привыкли к тому, что продукция компании SteelSeries Rival выглядит круто, интересно реализована и собрана хорошо, но и стоит она, зачастую, достаточно дорого. Однако мышка SteelSeries Rival 110 является ярким примером того, что это миф и продукцию компании вполне можно купить за адекватные деньги, не обязательно тратить много средств. Мышка оборудована сенсором с чувствительностью 7200 DPI, чего с головой достаточно для игр как в мультиплеерные проекты, так и в шутеры, например.Стоит отметить наличие красивой подсветки — она довольно небольшая и ее трудно заметить, но все же она есть и в темноте смотреть на такую мышку весьма приятно. Также понравилось прорезиненное покрытие, которое позволяет крепче взять мышку в руки и получать удовольствие от четких резких движений. Отдельно хотелось бы похвалить вес мышки всего в 88 грамм, довольно низкую стоимость и два года гарантии. Это довольно приличный бонус если учитывать, что мышку вы покупаете на длительный срок и наличие удвоенной гарантии говорит нам о том, что производитель уверен в своей продукции.

Razer DeathAdder Essential

Данную игровую мышку обязательно стоит присмотреть тем, кто играет в мультиплеерные игры и хочет получить удовольствие от быстрого срабатывания заклинаний или умений. Дело в том, что на боковой панели под большим пальцем геймера располагается специальная панель с дополнительными клавишами, которые вы можете спокойно запрограммировать и получить дополнительный бонус к скорости. Конечно, нужно будет немного привыкнуть сначала к данному расположению кнопок, но на это уходит не очень много времени и в итоге вы получаете очень удобный вариант ввода действий. Более того, вы можете написать целый макрос и вставить его на какую-то клавишу.Помимо дополнительного ряда клавиш устройство может похвастаться достаточно крутым набором дополнительных преимуществ. Например, за основу мышки взят сенсор с разрешением 16400 DPI, который позволит вам играть на любой поверхности и иметь запас по настройке чувствительности продукта. Также гаджет оборудован неплохими переключателями, а корпус выполнен из довольно достойного пластика. Кроме того, стоит отметить, что у мышки есть достаточно яркая подсветка, которая переливается и приносит еще и эстетическое удовольствие.

Logitech G G502 Proteus Spectrum

Компания Razer всегда делала крутые проекты, которые могут легко уделать конкурентов в плане дизайна, каких-то новых технологий и качества сборки. Многие пользователи, которые сейчас покупают мышки или клавиатуры данной компании, ранее в течение пяти-восьми лет пользовались периферией этого бренда и понимают, что платят за долговечность. Мышка Razer DeathAdder Essential в свою очередь помимо длительного срока жизни предоставляет еще целый перечень преимуществ, которые явно понравятся заядлым геймерам, проводящим в играх много свободного времени. Ведь мышка в этом случае куда важнее всего остального.Начнем с того, что это оптическая лазерная мышка с максимально четким считыванием ваших действий — мышку не «срывает», вы можете спокойно отрывать ее от стола и не переживать о мелких сдвигах или прочих проблемах. Разрешение сенсора составляет 6400 DPI, хотя даже половины этого предостаточно абсолютно для всех геймеров в мире. Добавляем в список преимуществ фирменный софт, возможность программировать действия на клавиши, и получаем отменный продукт от известнейшего на рынке бренда за смешные деньги. Стоит лишь раз попробовать данную мышку, чтобы о других продуктах вы просто даже не думали.

Стоит сразу отметить, что данная мышка стоит немного дороже, чем остальные конкуренты в данной статье, но это не мешает ей быть достаточно привлекательной и крутой. Начнем с того, что производитель оборудовал мышку достаточно большим количеством клавиш, которые можно настраивать под свой вкус и цвет — вам достаточно назначить действие или целую цепочку действий на кнопку, после чего по одному нажатию будут проводиться все необходимые вам макросы. Это удобно во многих жанрах видеоигр, ведь вы можете не тратить время на некоторые задачи и отдать их автоматике.Также стоит обратить свое внимание на качественные переключатели и точные сенсор — это элементы крутого продукта, они стоят дорого и предоставляют вам идеальный набор для покорения виртуальных миров. Конечно, разница между более простыми мышками и данной дорогой моделью будет заметна лишь продвинутым игрокам, но ведь все мы стремимся стать лучше и если вы тоже не планируете оставаться на прежнем уровне мастерства, то стоит обратить внимание на данную модель. Она того стоит.