Лучшая материнская плата 2019 года. MSI X470 GAMING PLUS MAX

2019-11-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI X470 GAMING PLUS MAX; [104]

GIGABYTE Z390 D

Главное преимущество данной материнской платы — она недорогая. Если у вас есть желание купить процессор с индексом К в названии от компании Intel, то вам обязательно понадобится процессор с чипсетом Z, которые обычно стоят довольно дорого. Однако в компании GIGABYTE решили выпустить более доступную модель всего за 6700 рублей, которая позволит вам разгонять процессор по множителю и получать более высокую производительность. Это действительно приличное преимущество, особенно если вы ограничены в средствах и не можете позволить себе плату за двадцать тысяч рублей.
Кроме того, производитель достаточно неплохо позаботился о том, чтобы плата не перегревалась и основные ее компоненты оставались в нормальном режиме температур. К примеру, здесь имеется приличных размеров радиатор на восточном мосту. Добавляем сюда красивый текстолит материнской платы, четыре слота под оперативную память, небольшую полосу с подсветкой на нижней части продукта и получаем довольно крутой продукт с отличным набором функций за вполне вменяемые деньги. На текущий момент для сборки игрового ПК с Intel Core с индексом K это лучшее решение, которое можно посоветовать абсолютно всем пользователям.

MSI B450M BAZOOKA V2

Если мы уж заговорили о доступных материнских платах, то не упомянуть MSI B450M BAZOOKA V2 было бы крайне странно. Дело в том, что процессоры AMD серии Ryzen в последнее время пользуются необычайным спросом и материнскую плату подобрать нужно буквально каждому второму. Данная модель идеально подходит для процессора с сокетом AM4, плюс вам даже не нужно переживать об обновлении BIOS или какого-то иного программного обеспечения. Главное, чтобы процессор подходил по сокету, остальное пользователя банально не волнует.
Конечно, материнская плата форм-фактора microATX имеет менее привлекательный внешний вид, чем ATX, но это не так важно, если цель стоит собрать максимально доступный мощный компьютер. Здесь все есть — три слота под оперативную память, слот под видеокарту, радиаторы на всех ключевых компонентах и так далее. Производитель решил отказаться от подсветки, которая не особо нужна большинству пользователей, и сделал продукт максимально доступным, чтобы вы могли собрать ПК и не переживать о высокой цене. Это, как мне кажется, самое важное. Да и если в вашем корпусе нет окна, то зачем переплачивать за подсветку и красивую плату.

GIGABYTE B365 HD3 (rev. 1.0)

Стоит отметить, что далеко не всем пользователям действительно нужен разгон — для этого нужно потратить больше денег на охлаждение, да и в целом компоненты с функцией разгона стоят дороже. Если вы не планируете разгонять процессор по множителю, то можно смело обратить свое внимание на модель материнской платы GIGABYTE B365 HD3 (rev. 1.0) — она достаточно стильно смотрится, стоит мало благодаря B-чипсету и позволяет вам собрать мощный компьютер, чтобы играть в игры или монтировать видео, например.
Дизайн материнской платы, как вы могли заметить, выполнен в достаточно привлекательном стиле — текстолит окрашен в серебристый цвет и есть небольшая полоса подсветки. Производитель также оборудовал материнскую плату неплохими радиаторами на восточном мосту и цепях питания, есть четыре слота под оперативную память. То есть, это та же модель, что и в самом начале статьи, только здесь чипсет немного другой, но все остальные элементы выполнены настолько же качественно и переживать о перегреве или каких-то иных моментах вам не придется. Кроме того, в качестве продукции данной компании у нас вообще нет сомнений.

MSI X470 GAMING PLUS MAX

Однако есть пользователи, которые хотят собрать достаточно производительную систему и ради этого готовы покупать более дорогое железо, которое потом можно будет еще и разгонять. Это достаточно удобно, так как если вы имеете средства, то можно получить гораздо более мощный компьютер за чуть большее количество личных средств. И если вы тоже хотите купить Ryzen, а потом его еще и разогнать прилично, то нужно брать материнскую плату MSI X470 GAMING PLUS MAX — она позволит вам «гнать» процессор и при этом вы не будете ощущать проблем с перегревом или чем-то еще.
Как вы уже поняли по названию материнской платы, продукт построен на чипсете AMD X470, который, собственно, и позволяет вам разгонять процессор, если он тоже оборудован такой функцией. Есть поддержка технологии CrossFire X, память с высокой тактовой частотой, плюс есть громоздкие радиаторы, которые позволят вам не переживать о перегреве цепей питания, к примеру. Дизайн тоже неплохой — черный текстолит с вставками более светлого тона. И, естественно, стоит отметить наличие прочного слота под видеокарту — вы можете ставить туда любую модель и не переживать о том, что слот будет выломан или как-то поврежден. Это серьезное преимущество на самом деле.

ASRock Z390 Phantom Gaming 4S

И если уж мы заговорили про материнские платы с поддержкой разгона, то давайте обсудим модель ASRock Z390 Phantom Gaming 4S, которая отлично справляется с поставленной задачей. Стоит отметить, что у материнской платы Z-чипсет, так что процессоры Intel Core с индексом К в названии вы сможете совершенно спокойно разгонять по множителю и получать более высокую производительность. Для игр и работы с каким-то контентом это наиболее интересное решение, ведь плата стоит недорого, при этом она оборудована достаточно неплохо и позволяет работать с вашим компьютером так, как вам того хочется.
Особенно нам нравится BIOS в данной материнской плате, который позволяет даже тому пользователю, который вообще не понимает в данном направлении, спокойно настроить скорость вращения вентиляторов, разнообразные параметры вроде частоты процессора и так далее. Добавляем сюда надежную систему охлаждения на цепях питания, на восточном мосту и получаем то, что можно порекомендовать абсолютно всем. Это прочная надежная материнская плата, которая подходит под разгон, а что еще нужно современному пользователю? Да, нет красивой подсветки, но это не так важно на самом деле.

ASRock Z390 Phantom Gaming 7

Тем не менее, если ваш бюджет практически не ограничен и вы хотите получать максимум за свои деньги, то стоит присмотреться и к материнской плате с подсветкой. Это даст вам возможность созерцать красивый компонент и получать удовольствие от того, что находится внутри вашего корпуса. Это довольно приятно, когда через прозрачное стекло вы можете увидеть яркую подсветку и у ASRock Z390 Phantom Gaming 7 она есть. При том разработчики продумали массу моментов и сделали панели с подсветкой довольно масштабными.
В плане комплектации у модели все так же, практически, как и у предыдущей модели — радиаторы, цепи питания, все как нужно. Однако разница есть в дизайне и только за нее пользователь и будет доплачивать. Если вы готовы платить дополнительные деньги исключительно за подсветку и стильный дизайн корпуса материнской платы, то данная новинка вам понравится — у нее есть все необходимое, чтобы вы любовались системным блоком сутки напролет. Правда, стоит такая плата довольно дорого и покупать ее стоит лишь для уже мощного компьютера.

Комментарии и отзывы MSI X470 GAMING PLUS MAX
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