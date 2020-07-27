Лучшая материнская плата LGA1200. ASRock B460M PRO4

ASRock B460M PRO4

После релиза процессоров нового поколения от компании Intel многие пользователи почему-то решили, что материнские платы под них будут очень дорогими. Мы изучили данную ситуацию и пришли к выводу, что все на самом деле не так — есть и доступные модели, и довольно дорогие флагманские платы. Все это настолько увлекательно, что мы даже собрали топ лучших материнских плат на сокете LGA 1200.

ASUS PRIME B460M-A

Начинать будем, конечно же, с самой доступной материнской платы ASRock B460M PRO4, которую может и нельзя назвать доступной, но среди представленных моделей она довольно доступная. При стоимости чуть выше семи тысяч рублей материнская плата обладает всеми необходимыми параметрами, при этом пользователь может использовать самый современный процессор от компании Intel. Учитывая, что многие пользователи сейчас собирают доступный компьютер на новой платформе, данная материнская плата явно будет пользоваться повышенным спросом у потенциальных покупателей.Начать стоит с того, что производитель оборудовал свою материнскую плату достаточно качественными комплектующими, которые обеспечивают пользователя надежностью. Например, если вы даже будете использовать очень мощный процессор с высокими тактовыми частотами, у материнской платы никаких проблем не возникнет. Это большое преимущество на самом деле, так как многие пользователи хотят собрать компьютер не на год или два, а на гораздо более длительное время. Данная модель для этого подходит просто идеально, так как она недорогая, но при этом имеет все необходимые компоненты. Обязательно стоит обратить на нее внимание, если ваш процессор лишен индекса К в названии.

MSI MAG B460 TOMAHAWK

Данная материнская плата тоже обладает весьма минимальным набором преимуществ, но это не главное. Производитель сделал ставку на доступность, предоставив пользователю возможность без труда собрать игровой компьютер любой сложности за вменяемые деньги. Ведь некоторые флагманские модели обойдутся в громадные деньги, тогда как ASUS PRIME B460M-A продается всего за семь тысяч рублей с копейками, что крайне приятно. Более того, производитель отказался от различных декоративных элементов, дабы получить более привлекательную стоимость и качество, что тоже похвально. Все же при сборке компьютера качество важнее, чем подсветка.Также производитель решил отказаться от ненужных декоративных элементов вроде красивых больших радиаторов — они представлены в более компактном варианте и только на тех компонентах, которые действительно нуждаются в наличии радиатора. Во всех остальных случаях от использования декоративных дополнений было принято решение отказаться. Итоговый результат нам очень понравился, так как стоимость платы невысокая, а пользователь при этом получает абсолютно все, что только может быть необходимо для сборки качественного компьютера для работы или игр. Если у Вас есть именно такая цель — стоит присмотреться к данной модели, она обладает весьма приличным набором преимуществ за эти деньги.

GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC (rev. 1.0)

Конечно, некоторые пользователи очень хотят получить качественную материнскую плату, но при этом не особо планируют смотреть в сторону флагманских или доступных моделей, им нужно что-то из среднего сегмента. В данной ситуации мы настоятельно рекомендуем присмотреться к модели MSI MAG B460 TOMAHAWK, которая выглядит весьма привлекательно и обладает целым рядом преимуществ. Конечно, большая их часть заключается во внешнем виде — пользователь получает очень стильное решение с черным текстолитом, большими радиаторами на цепях питания, а также привлекательной подсветкой. Ничего такого, чего нет у основных конкурентов, но смотрится и правда довольно привлекательно.Конечно, также стоит похвалить производителя за то, что он решил использовать достаточно качественный и понятный для пользователя BIOS, который позволяет более гибко настраивать систему. Например, пользователь может удобно настроить скорость вращения вентиляторов, проработать частоту процессора и так далее. Гибкость и удобство в этом плане очень важны, ведь пользователь сможет без труда работать с разными компонентами системы, получая от этого только положительные эмоции. Конечно, за этот бонус нужно будет заплатить немного больше личных средств, но оно того, конечно же, стоит.

GIGABYTE Z490 UD

Конечно, некоторым пользователям нужно более продвинутое и стильное решение, чтобы собрать настоящего игрового монстра и получать от него море положительных эмоций. Например, подобные материнские платы покупают в том случае, если пользователь хочет собрать компьютер и лет пять его больше не обновлять. В этом случае пользователь получает дополнительное эстетическое удовольствие от того, какими бонусами обладает материнская плата GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC (rev. 1.0). Мы считаем, что это одно из лучших решений на рынке, которое явно заслуживает внимания пользователей. К примеру, если игрок хочет получить флагманскую модель, но за адекватные деньги, то ему стоит присмотреться именно к этой плате.Конечно, модель обладает теми же преимуществами и недостатками, что и предыдущие платы, только здесь больший акцент был сделан на радиаторы и декоративные элементы. И, конечно же, более продвинутый чипсет позволяет пользователю разгонять процессор по множителю, предоставляя больше возможностей в играх или работе. Это большое преимущество если вы, к примеру, приобретаете процессор с индексом К и хотите разгонять его по множителю. В этом случае материнская плата на Z-чипсете будет просто необходимой, да и пользователь получит массу дополнительных бонусов в плане внешнего вида. Минус только один — стоимость.

Конечно, если пользователь хочет флагманскую модель, то ему вовсе не обязательно покупать очень дроге материнские платы, можно присмотреться к чему-то более доступному и привлекательному. Среди плат на Z-чипсете, которые предоставляют возможность пользователю настраивать множитель, повышая тем самым частоту процессора, GIGABYTE Z490 UD является наиболее доступным вариантом. Это очень привлекательная плата, которая позволяет пользователю собрать игровой или рабочий компьютер приличной мощности, хотя стоимость самой платы не очень и высокая. Это вполне адекватная цена за продукт такого уровня.Внешне материнская плата выглядит очень привлекательно, у нее весьма стильный корпус, есть несколько заметных декоративных элементов, которые моментально привлекают внимание и предоставляют возможность получать удовольствие не только от производительности компьютера, но и от эстетического вида системы. Кроме того, удобный и понятный BIOS здесь тоже никуда не делся, так что настраивать компоненты своей системы будет достаточно легко и удобно. Идеальное решение для разгона процессора за разумные деньги.