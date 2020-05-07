Лучшая материнская плата на чипсете B450. ASRock B450M Steel Legend

MSI B450M PRO-VDH

На рынке компьютерных комплектующих очень много различных моделей, в которых пользователю достаточно тяжело разобраться. Мы решили помочь в этой проблеме и отобрали пять лучших материнских плат на рынке, которые идеально подойдут пользователям для сборки игрового компьютера или рабочей станции. Настоятельно рекомендуем обратить на эти модели внимание, так как они являются действительно лучшим из того, что есть на современном рынке. Итак, давайте посмотрим, что же предлагают данные модели и почему они считаются лучшими при всех своих сильных и слабых сторонах.

ASRock B450M Pro4-F

Можно смело заявить, что материнская плата MSI B450M PRO-VDH является самым доступным решением на текущий момент из всех, что мы можем порекомендовать к приобретению. Конечно, пользователь может вполне спокойно заказать что-то еще более доступное, но тогда никто не может гарантировать полноценную работу компьютера. Дешевые цепи питания на совсем доступных платах могут не выдерживать нагрузки, перегреваясь и вызывая различные проблемы при работе компьютера. У MSI B450M PRO-VDH с этим проблем нет, так как производитель сделал материнскую плату на основе качественных компонентов.Цепи питания у MSI B450M PRO-VDH надежные, плюс производитель реализовал поддержку четырех планок оперативной памяти. У некоторых доступных материнских плат слотов всего два, что сильно урезает возможности апгрейда компьютера в будущем. Также стоит отметить радиаторы на важных компонентах платы, что тоже достаточно важно в конечном итоге. Да, у данной модели нет красивого текстолита, нет невероятно привлекательных дизайнерских решений и прочих бонусов, но это и не нужно пользователю, который просто хочет собрать недорогой компьютер и работать с ним.

GIGABYTE B450M S2H (rev. 1.0)

У материнской платы ASRock B450M Pro4-F история такая же, как и с предыдущей моделью — производитель решил делать максимально доступную модель, которая при этом обладает всеми преимуществами, которые необходимы для стабильной работы. К примеру, материнская плата обладает достаточно привлекательным дизайном, чтобы вы установили ее в компьютер и наслаждались тем, как выглядит компьютер в сборке. Хотя, конечно, при покупке подобных моделей пользователь все же смотрит сначала на характеристики и качество компонентов, а уже потом на дизайн, так что давайте тоже более детально разберем особенности этой материнской платы.У нас имеются достаточно массивные радиаторы на цепях питания, которые при этом обладают неплохими качествами по рассеиванию тепла. Есть также четыре слота под оперативную память, два слота под видеокарту, хотя мы сильно сомневаемся, что вы будете под такую материнскую плату ставить две видеокарты. Кроме того, есть весьма удобный в работе BIOS, который позволяет работать с комфортом над настройками своего компьютера. В целом, это достаточно привлекательное решение за хорошие деньги, которое в техническом плане предыдущему своему конкуренту не уступает ни в чем. Выбирать стоит по внешнему виду и удобству BIOS.

ASRock B450M Steel Legend

Продолжает список доступных материнских плат модель GIGABYTE B450M S2H (rev. 1.0), которая выглядит достаточно привлекательно и, конечно же, как и конкуренты, она обладает целым набором приятных бонусов. Все же производитель на рынке компьютерного железа уже достаточно давно, дело свое знает на отлично, а значит, может делать настолько же хорошо, как и самые крутые конкуренты. В плане качества к материнской плате GIGABYTE B450M S2H (rev. 1.0) вопросов никаких нет и быть не может, ведь компания использует самые качественные комплектующие. Этого уже достаточно, чтобы пользователь, которому эта плата нужна, заказа себе продукт и поставил в компьютер.Конечно, есть у данной материнской платы один небольшой недостаток — производитель использует всего два слота под оперативную память. Это говорит нам про то, что компания решила немного сэкономить, дабы сделать модель доступнее, но стоит понимать, что если вы поставите, к примеру, две планки по 8 гигабайт, то в будущем, когда оперативной памяти нужно будет больше, одну из планок нужно будет просто выкинуть. С другой стороны, если вы собираете компьютер для дома и работы с браузером или офисом, то 16 гигабайт оперативной памяти хватит на много лет вперед без каких-либо сомнений.

ASUS TUF B450M-PRO GAMING

Достаточно крутым решением выступает материнская плата ASRock B450M Steel Legend, которая моментально приковывает к себе внимание. Дело в том, что производитель сделал упор именно на внешние преимущества — здесь вам и красивые радиаторы, и достаточно яркая подсветка, и дополнительные декоративные элементы. Конечно, мы всегда говорим, что дизайн материнской платы не является самым главным критерием при выборе, но все же намного приятнее, когда в корпусе стоит красивый компонент, который не просто работает, но еще и глаз радует. В этом плане модель ASRock B450M Steel Legend справляется на пять с плюсом без каких-либо сомнений.Естественно, в плане технического оснащения материнская плата совершенно не проигрывает потенциальным конкурентам. Здесь установлено четыре слота под оперативную память, два слота под видеокарту, есть радиаторы на цепях питания и сами цепи тоже достаточно качественные. На этой материнской плате можно совершенно спокойно собрать мощный игровой компьютер или рабочую станцию — достаточно поставить достойные компоненты и охлаждение. Да, естественно, материнская плата такого уровня стоит заметно дороже предыдущих вариантов, так как здесь более дорогие комплектующие и в дизайн вложено немало средств. Но оно того явно стоит.Завершать нашу подборку лучших материнских плат будет модель ASUS TUF B450M-PRO GAMING, которая является флагманским решением. Да, изначально производитель заявляет, что создавал данную модель для игровых компьютеров, но в целом подходит плата и не только для этого. Например, вы вполне можете на основе этой материнской платы собрать рабочую станцию, которая будет работать на современном процессоре компании AMD с достаточно высокими частотами. Благодаря этому пользователь получает максимальную производительность без страха увидеть синий экран смерти. Довольно приятный подарок, на самом деле.В плане внешнего вида плата тоже может похвастаться довольно приличным набором бонусов и особенностей. Здесь и текстолит необычного цвета, и довольно большие радиаторы с декоративными накладками. Добавляем в список преимуществ продукта четыре порта под оперативную память, два слота под видеокарту и прочие мелкие бонусы вроде большого набора различных портов для подключения периферии. Это все делает данную модель действительно привлекательным решением, вот только стоимость, конечно, кусается — такой вариант по карману далеко не всем. С другой стороны, на то плата и флагманская.