Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Компания Intel относительно недавно отправила в продажу свои новые процессоры, которые требуют от пользователя приобретения материнской платы на чипсете LGA1200. Мы решили изучить эту тему, чтобы рассказать потенциальным покупателям о лучших материнских платах в этом сегменте. Если вы собираетесь купить себе компьютер, но не знаете, из каких компонентов его стоит собирать, то обязательно присмотритесь к этим новинка, ведь за свои деньги они предоставят вам все необходимые преимущества. Итак, давайте смотреть.

GIGABYTE Z490 AORUS ELITE (rev.1.0)

Начнем с достаточно интересной материнской платы ASUS TUF GAMING Z490-PLUS, которая выглядит достаточно привлекательно и при этом обладает всеми необходимыми для нас компонентами. Например, производитель оборудовал плату четырьмя слотами под оперативную память, достаточным количеством радиатором на всех важных элементах и приличным набором дополнительных слотов для подключения периферии. Этого уже достаточно, чтобы назвать материнскую плату достаточно хорошим решением для приобретения, если вы решили взять себе компьютер на новейшем процессоре от компании Intel.Стоит отметить, что данная материнская плата выполнена в форм-факторе ATX, то есть она достаточно большая, удобная при сборке и обладает достаточным количеством слотов для того, чтобы поставить две видеокарты, модуль дополнительный для SSD, например и все в таком духе. То есть, материнская плата обладает всем необходимым, чтобы вы получали удовольствие от собранного вами компьютера. Стоимость даже более-менее адекватная, так как пользователь может не платить слишком уж много денег за столь крутой компонент системы. В плане качества, конечно же, вопросов тоже никаких нет.

ASUS PRIME Z490-A

Естественно, в гонку видеокарт на новом чипсете вошла и компания Gigabyte, которая делает классные продукты вот уже довольно длительное время. Главное преимущество этой компании в том, что она дает вам возможность покупать относительно недорогие продукты со всеми необходимыми вам комплектующими и параметрами. Большего требовать от производителя просто не стоит, ведь это и так довольно крутое преимущество. К примеру, вы можете за разумную цену купить материнскую плату GIGABYTE Z490 AORUS ELITE (rev.1.0), которая позволяет собрать современный компьютер любой мощности и сложности.Эта материнская плата тоже выполнена в формате ATX, так что у вас не будет ограничений по количество подключаемых М.2-накопителей, не будет проблем с подключением нескольких видеокарт или каких-либо модулей в PCI-E порт. И, конечно, не будем лукавить — данная материнская плата выглядит очень привлекательно и круто, что для многих пользователей даже важнее, чем преимущества в плане начинки. Обязательно стоит обратить на это внимание, чтобы при сборке компьютера получить максимально качественные компоненты, которые прослужат верой и правдой длительное время. Эта модель своих денег явно стоит.

ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING

Достаточно интересной материнской платой выступает модель ASUS PRIME Z490-A, которая обладает всеми теми же преимуществами, что и первая модель от этого же производителя, но при этом продукт выглядит немного иначе и обладает более яркой подсветкой. Это важное преимущество, так как покупая материнскую плату для столь дорогого компьютера пользователь явно хочет получить все, а не только аппаратную платформу. И в этом плане дизайнеры компании ASUS нас действительно порадовали, так как их продукция всегда выглядит круто, а сейчас вообще шикарно. Хотя, конечно, при выборе дорогой материнской платы пользователь всегда в первую очередь будет смотреть на другие компоненты.В данном случае пользователь обязательно должен обратить внимание на специальное крепление твердотельного накопителя, которое позволяет не только прочь закрепить SSD форм-фактора M.2 на материнской плате, но и охладить его при помощи специального радиатора. Это большое преимущество, так как многие пользователи ставят сейчас на такие накопители операционную систему, которая при активной работе нагревает сам SSD. Радиатор эту проблему полностью устранит, что достаточно важно и приятно для потенциального покупателя.

ASUS PRIME Z490M-PLUS

Естественно, для многих пользователей платформа Z490 необходима исключительно для сборки довольно производительного игрового компьютера, ведь новые процессоры компании Intel для этого подходят весьма и весьма отлично. В данной ситуации, если вы планируете не просто собрать компьютер для работы или запуска игр, а именно хотите собрать игрового монстра, то стоит обязательно обратить внимание на модель ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING, которая обладает невероятно привлекательным дизайном и, конечно же, может похвастаться достаточно качественными аппаратными компонентами. Это важно, ведь в некоторых случаях пользователю важны все мелочи.Например, производитель оборудовал свою материнскую плату достаточно приличным набором различных преимуществ вроде больших радиаторов на цепях питания. Они действительно довольно объемны, так что пользователь может без труда охлаждать свою материнскую плату во время разгона процессора, а это крайне полезное преимущество. Кроме того, стоит сказать, что радиатор на M.2-накопителе здесь тоже имеется, так что проблем с перегревом вашего основного накопителя тоже не будет, что не может не радовать. Просто отличная материнская плата со вполне разумной при таком наборе бонусов стоимостью.

Конечно, мы понимаем, что далеко не всем пользователям нужна очень дорогая материнская плата, так как не у всех настолько серьезные запросы в отношении системы. Например, кому-то совершенно не нужна подсветка и пользователь просто не хочет за нее переплачивать, что можно понять. В таком случае стоит обратить внимание на новую материнскую плату ASUS PRIME Z490M-PLUS, которая обладает всеми вышеперечисленными преимуществами, но при этом можно с уверенностью сказать, что в плане дизайна она проигрывает своим основным конкурентам. С другой стороны, если вы выбираете плату не по подсветке или дизайну, то этот недостаток для вас будет не очень важным.У данной материнской платы имеются качественные цепи питания, радиаторы на цепях питания, плюс четыре слота под оперативную память, а еще приличное количество слотов для подключения различной периферии. Для большинства пользователей этого будет предостаточно, так как ничего более в плане аппаратных компонентов от материнской платы не требуется. Другое дело, что покупая данную материнскую плату вы неплохо экономите на горке компьютера, ведь варианты с подсветкой и прочими бонусами стоят тысяч на семь дороже, а это половина цены данной материнской платы. Стоит ли переплачивать — вопрос исключительно индивидуальный, ведь у каждого свой бюджет и свои требования к той или иной сборке.