Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS

 Компания Intel относительно недавно отправила в продажу свои новые процессоры, которые требуют от пользователя приобретения материнской платы на чипсете LGA1200. Мы решили изучить эту тему, чтобы рассказать потенциальным покупателям о лучших материнских платах в этом сегменте. Если вы собираетесь купить себе компьютер, но не знаете, из каких компонентов его стоит собирать, то обязательно присмотритесь к этим новинка, ведь за свои деньги они предоставят вам все необходимые преимущества. Итак, давайте смотреть.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Начнем с достаточно интересной материнской платы ASUS TUF GAMING Z490-PLUS, которая выглядит достаточно привлекательно и при этом обладает всеми необходимыми для нас компонентами. Например, производитель оборудовал плату четырьмя слотами под оперативную память, достаточным количеством радиатором на всех важных элементах и приличным набором дополнительных слотов для подключения периферии. Этого уже достаточно, чтобы назвать материнскую плату достаточно хорошим решением для приобретения, если вы решили взять себе компьютер на новейшем процессоре от компании Intel.
Стоит отметить, что данная материнская плата выполнена в форм-факторе ATX, то есть она достаточно большая, удобная при сборке и обладает достаточным количеством слотов для того, чтобы поставить две видеокарты, модуль дополнительный для SSD, например и все в таком духе. То есть, материнская плата обладает всем необходимым, чтобы вы получали удовольствие от собранного вами компьютера. Стоимость даже более-менее адекватная, так как пользователь может не платить слишком уж много денег за столь крутой компонент системы. В плане качества, конечно же, вопросов тоже никаких нет.

GIGABYTE Z490 AORUS ELITE (rev.1.0)

Естественно, в гонку видеокарт на новом чипсете вошла и компания Gigabyte, которая делает классные продукты вот уже довольно длительное время. Главное преимущество этой компании в том, что она дает вам возможность покупать относительно недорогие продукты со всеми необходимыми вам комплектующими и параметрами. Большего требовать от производителя просто не стоит, ведь это и так довольно крутое преимущество. К примеру, вы можете за разумную цену купить материнскую плату GIGABYTE Z490 AORUS ELITE (rev.1.0), которая позволяет собрать современный компьютер любой мощности и сложности.
Эта материнская плата тоже выполнена в формате ATX, так что у вас не будет ограничений по количество подключаемых М.2-накопителей, не будет проблем с подключением нескольких видеокарт или каких-либо модулей в PCI-E порт. И, конечно, не будем лукавить — данная материнская плата выглядит очень привлекательно и круто, что для многих пользователей даже важнее, чем преимущества в плане начинки. Обязательно стоит обратить на это внимание, чтобы при сборке компьютера получить максимально качественные компоненты, которые прослужат верой и правдой длительное время. Эта модель своих денег явно стоит.

ASUS PRIME Z490-A

Достаточно интересной материнской платой выступает модель ASUS PRIME Z490-A, которая обладает всеми теми же преимуществами, что и первая модель от этого же производителя, но при этом продукт выглядит немного иначе и обладает более яркой подсветкой. Это важное преимущество, так как покупая материнскую плату для столь дорогого компьютера пользователь явно хочет получить все, а не только аппаратную платформу. И в этом плане дизайнеры компании ASUS нас действительно порадовали, так как их продукция всегда выглядит круто, а сейчас вообще шикарно. Хотя, конечно, при выборе дорогой материнской платы пользователь всегда в первую очередь будет смотреть на другие компоненты.
В данном случае пользователь обязательно должен обратить внимание на специальное крепление твердотельного накопителя, которое позволяет не только прочь закрепить SSD форм-фактора M.2 на материнской плате, но и охладить его при помощи специального радиатора. Это большое преимущество, так как многие пользователи ставят сейчас на такие накопители операционную систему, которая при активной работе нагревает сам SSD. Радиатор эту проблему полностью устранит, что достаточно важно и приятно для потенциального покупателя.

ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING

Естественно, для многих пользователей платформа Z490 необходима исключительно для сборки довольно производительного игрового компьютера, ведь новые процессоры компании Intel для этого подходят весьма и весьма отлично. В данной ситуации, если вы планируете не просто собрать компьютер для работы или запуска игр, а именно хотите собрать игрового монстра, то стоит обязательно обратить внимание на модель ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING, которая обладает невероятно привлекательным дизайном и, конечно же, может похвастаться достаточно качественными аппаратными компонентами. Это важно, ведь в некоторых случаях пользователю важны все мелочи.
Например, производитель оборудовал свою материнскую плату достаточно приличным набором различных преимуществ вроде больших радиаторов на цепях питания. Они действительно довольно объемны, так что пользователь может без труда охлаждать свою материнскую плату во время разгона процессора, а это крайне полезное преимущество. Кроме того, стоит сказать, что радиатор на M.2-накопителе здесь тоже имеется, так что проблем с перегревом вашего основного накопителя тоже не будет, что не может не радовать. Просто отличная материнская плата со вполне разумной при таком наборе бонусов стоимостью.

ASUS PRIME Z490M-PLUS

Конечно, мы понимаем, что далеко не всем пользователям нужна очень дорогая материнская плата, так как не у всех настолько серьезные запросы в отношении системы. Например, кому-то совершенно не нужна подсветка и пользователь просто не хочет за нее переплачивать, что можно понять. В таком случае стоит обратить внимание на новую материнскую плату ASUS PRIME Z490M-PLUS, которая обладает всеми вышеперечисленными преимуществами, но при этом можно с уверенностью сказать, что в плане дизайна она проигрывает своим основным конкурентам. С другой стороны, если вы выбираете плату не по подсветке или дизайну, то этот недостаток для вас будет не очень важным.
У данной материнской платы имеются качественные цепи питания, радиаторы на цепях питания, плюс четыре слота под оперативную память, а еще приличное количество слотов для подключения различной периферии. Для большинства пользователей этого будет предостаточно, так как ничего более в плане аппаратных компонентов от материнской платы не требуется. Другое дело, что покупая данную материнскую плату вы неплохо экономите на горке компьютера, ведь варианты с подсветкой и прочими бонусами стоят тысяч на семь дороже, а это половина цены данной материнской платы. Стоит ли переплачивать — вопрос исключительно индивидуальный, ведь у каждого свой бюджет и свои требования к той или иной сборке.
Комментарии и отзывы ASUS PRIME Z490M-PLUS
Обзоры:
Предварительный обзор MSI Limited Edition Rose Pink Prestige 14. В розовом цветеПредварительный обзор MSI Limited Edition Rose Pink Prestige 14. В розовом цвете
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Худшие игровые ноутбуки 2019 года. HP OMEN 17-an100 и HP OMEN 15-dc0000Худшие игровые ноутбуки 2019 года. HP OMEN 17-an100 и HP OMEN 15-dc0000
Новости:
Опубликован первый обзор карманного игрового ноутбука GPD Win Max

В сети появился первый обзор очень компактного игрового ноутбука GPD Win Max, который был представлен пар...
HP EliteBook x360 830 G7 для ценителей современных технологий

Официально представлен гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7, который выглядит достаточно привлекате...
Новые ноутбуки Redmibook получат три режима производительности

Компания Redmi поделилась подробностями о новых ноутбуках Redmibook, которые будут представлены уже 26 ма...
Обзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Lenovo Savior Blade 7000 готов к релизу...
Lenovo Savior Blade 7000 готов к релизуСтоит сразу отметить, что далеко не всем современным геймерам нужно собирать свой собственный компьютер, ...
BenQ представила 27-дюймовый дизайнерски...
BenQ представила 27-дюймовый дизайнерскиКомпания BenQ представила новый монитор из серии DesignVue Designer. ...
Новый стандарт SD 8.0 увеличивает скорос...
Новый стандарт SD 8.0 увеличивает скоросSD Association объявила о новейшем стандарте SD 8.0. Спецификация предлагает значительное повышение скоро...
Включенный Redmi Note 9S засветился на ф...
Включенный Redmi Note 9S засветился на фИзвестный искатель утечек Xiaomishka поделился качественной фотографией смартфона Redmi Note 9S, запечатл...
AVerMedia Live Gamer BOLT стримит в 4К...
AVerMedia Live Gamer BOLT стримит в 4ККомпания AVerMedia, которая является ведущим лидером на рынке карт видеозахвата, представила свой новый п...
Продезинфицируй и заряди свой телефон с ...
Продезинфицируй и заряди свой телефон с Компания Lexon представляет хорошо разработанное и дезинфицирующее беспроводное зарядное устройство с нов...
YouTube добавляет напоминание, что пора ...
YouTube добавляет напоминание, что пора YouTube решил добавить к своим функциям напоминание, что пора заканчивать с просмотром видео и ложиться с...
Процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел до...
Процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел доВ последние месяцы компания AMD не сбавляет обороты и лишь укрепляет свое лидерство на рынке настольных п...
CS: GO устанавливает очередной рекорд он...
CS: GO устанавливает очередной рекорд онCS: GO с 2012 года остается одной из самых популярнейших шутеров. Первый рекорд онлайна был зафиксирован ...
NVIDIA не боится новых консолей...
NVIDIA не боится новых консолейНекоторое время назад на просторах интернета пользователи стали весьма активно обсуждать то, что вскоре в...
Топ 5 сюжетных игр для PlayStation 4. Ва...
Топ 5 сюжетных игр для PlayStation 4. ВаНа данный момент все мы вынуждены находиться на домашнем карантине и разбавлять свой досуг по большей час...
Ubisoft готовит новый игровой проект...
Ubisoft готовит новый игровой проектУправляющий директор компании Ubisoft, рассказал небольшие подробности касаемо игры Trackmania Nations. ...
Обзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работы
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSyncОбзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor