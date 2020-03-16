Лучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMING

2020-03-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG STRIX B450-F GAMING; [63]

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING

Начнем данную статью с материнской платы ASUS ROG STRIX B450-F GAMING, которая является настоящим лидером на рынке и может похвастаться таким набором преимуществ, что даже страшно представить. Производитель оборудовал сиво материнскую плату самыми качественными комплектующими, реализовал поддержку всех необходимых технологий и представил это все в очень красивом формате. Черный текстолит выглядит крайне привлекательно, при этом у пользователя есть дополнительный бонус в виде подсветки, которая будет освещать корпус компьютера изнутри.
Конечно, подсветка это просто декоративный элемент, но когда собираешь мощный компьютер для всех современных игровых проектов, то хочешь, чтобы этот компьютер выглядел привлекательно, ярко и стильно. И в случае с ASUS ROG STRIX B450-F GAMING именно такой ПК вы и получите, ведь у платы есть абсолютно все необходимое, чтобы пользователь получал от продукта удовольствие. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что это одна из наиболее интересных моделей на рынке, которая отлично справляется с поддержкой процессора и всех комплектующих ПК. Правда, цена немного завышена, но это нормально для флагманского продукта.

MSI B450 GAMING PLUS MAX

Стоит сказать, что компания MSI в последнее время тоже стала достаточно хорошие материнские платы выпускать, что позволило не переживать о конкуренции на рынке. Ведь если на рынке есть несколько сильных игроков, то у пользователя будет больше выбор и лучше цены. Собственно, MSI B450 GAMING PLUS MAX в этом плане тоже очень порадовала, так как производитель позволяет получить качественную плату для сборки мощного игрового компьютера без лишних затрат в плане финансов. Я, конечно, не могу сказать, что MSI B450 GAMING PLUS MAX является доступным продуктом, так как это совсем не так, но за свои деньги плата дает очень многое.
Начать стоит с BIOS, который идеально настроен для удобства пользователя — вам будет удобно настраивать параметры процессора, выбирая вольтаж и тактовые частоты, можно будет комфортно работать с настройками дисков и так далее. У некоторых современных материнских плат оболочка BIOS очень неудобная, пользоваться ею сложно, но в MSI об этом подумали и предоставили возможность пользоваться очень крутым решением, которое радует удобством и качеством. Да, здесь нет такой красивой подсветки и текстолита, как у предыдущего продукта, но это не страшно, ведь главное в плане не подсветка, а компоненты.

ASUS TUF B450M-PRO GAMING

Стоит отметить, что материнская плата ASUS TUF B450M-PRO GAMING не является флагманским решением и пользователь получает не самую красивую подсветку, например, но это не делает продукт плохим. Суть в том, что это продукт в форм-факторе microATX, который смотрится крайне привлекательно и позволяет собрать мощнейший компьютер в компактном корпусе. Это действительно классное преимущество, так как очень часто производители делают крутые решения исключительно в формате ATX, тогда как остальные модели делают более простыми. Из-за этого пользователь, который хочет собрать мощный компактный ПК, вынужден выбирать между моделями среднего класса.
Кроме того, нужно отметить, что у ASUS TUF B450M-PRO GAMING есть абсолютно всё необходимое, чтобы пользователь собрал компьютер и забыл о нем на долгое время — у платы хорошие цепи питания, есть радиаторы на всех цепях питания, есть выделенные линии, прочный текстолит и прочие мелкие бонусы, которые позволяют не переживать о работе компьютера. И это, как нам кажется, куда важнее подсветки красивой или чего-то в таком духе, ведь пользователь получает просто отменный продукт, а дальше уже можно собирать компьютер мечты и думать, какие комплектующие в него поставить.

Комментарии и отзывы ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
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