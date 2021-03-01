Лучшая мышка для шутеров. HyperX Pulsefire Haste

HyperX Pulsefire Haste

Достаточно часто геймеры вкладывают огромные суммы в покупку игровой мышки, так как считают, что это действительно важный элемент в соревновательных играх. И с этим тяжело не согласиться — геймеры могут играть на любой клавиатуре, но вот мышка и гарнитура действительно влияют на уровень игры. И мы решили вам помочь с выбором игровой мышки, чтобы пользователь в шутерах мог играть с комфортом, точно стрелял в цель и не думал даже о том, что у него устройство не позволяет реализовать весь потенциал и умения.

Xtrfy M4

Компания HyperX, которую, кстати, недавно купила компания HP, выпускает достаточно качественные устройства для геймеров, делая упор на прочности конструкции, качестве материалов, различным техническим особенностям и низкой стоимости. Именно этими преимуществами обладает мышка HyperX, которая выполнена из хорошего пластика со специальными отверстиями, чтобы позволить ладони пользователя дышать и при этом уменьшить общий вес гаджета. Это полезно в тех случаях, если вы играете в шутеры и вам требуется моментальная реакция с максимальным ускорением.Помимо этого мышка оборудована качественным оптическим сенсором с разрешением 16000 DPI, так что пользователь получит действительно высокую точность движений. Конечно, никто не будет использовать такое высокое разрешение, особенно в соревновательных играх, где нужна предельная точность, но производитель дает возможность гибко настраивать особенности продукта. Именно по этой причине мышка пользуется спросом у многих геймеров, которые предпочитают качество и доступность. Хотя, конечно, это далеко не самая дешевая мышка на рынке, она отлично справляется с поставленными задачами. И мы считаем, что это лучшее на текущий момент решение.

Mad Catz R.A.T. 8+

Некоторым пользователям необходимы не только основные функции, которые позволяют играть с комфортом и наслаждаться точными попаданиями по врагу, но и дополнительные бонусы, которые позволяют получать дополнительное удовольствие от одного обладания крутым игровым грызуном. И мышка Xtrfy M4, которая стоит довольно небольших по современным меркам денег, отлично справляется с поставленными задачами, давая пользователю при этом возможность получать море наслаждения от дизайна корпуса. Производитель представил несколько вариантов дизайна корпуса устройства, но больше всего привлекает внимание, конечно, вариант в белом корпусе — он достаточно маркий, конечно, но выглядит очень круто.При этом устройство обладает достаточно приличным набором преимуществ с технической стороны — здесь используется достаточно современный оптический сенсор с разрешением 16000 DPI. Для современных игровых грызунов это буквально топовый показатель, так как найти мышку с более продвинутым сенсором будет проблематично. Единственный минус продукта в том, что производитель не самый известный, так что не все пользователи захотят отдавать свои деньги за столь дорогое устройство от малоизвестного бренда. Впрочем, если вы фанат качества и дизайна, на мышку, безусловно, стоит обратить внимание.

Sharkoon Skiller SGM1

Вероятно, многие геймеры помнят легендарного производителя игровой периферии Mad Catz — данная компания на протяжении весьма длительного времени выпускала действительно крутые устройства, радовала возможностью кастомизации и качеством. После условного возрождения бренда модельный ряд стал только лучше — мышка Mad Catz R.A.T. 8+ вызывает лишь положительные эмоции и вполне может стать новым символом индустрии. Производитель использует самые передовые технологии и, что самое приятное, не отказывается от своего классического дизайна корпуса, который в своё время покорил аудиторию.Гаджет оборудован несколькими панелями, которые имеют функцию настройки. Например, вы можете выдвинуть панель под ладонь на нужное вам расстояние, чтобы ладонь ложилась более комфортно и кисть не уставала. При этом имеется удобная подставка под большой палец руки, чтобы он комфортно лежал на панели и не уставал, но и не мешал движениям мышки. Сам же корпус выполнен из нескольких панелей, которые гармонично смотрятся и практически не подлежат износу, что тоже довольно приятный бонус, так как играть на такой мышке можно годами, не переживая о поломках.

Arozzi Favo

Для некоторых пользователей крайне важно иметь мышку с возможностью настраивать ее вес при помощи грузиков — это популярная тема у фанатов шутеров, метящих в киберспорт. Но на рынке практически не осталось подобных решений, так что Sharkoon Skiller SGM1 вполне можно назвать уникальным продуктом, ведь в ней производитель оставил всё необходимое для того, чтобы вы могли играть с комфортом и получать удовольствие. Для этого на правой части корпуса имеется специальная выдвижная панель, которая позволяет устанавливать в специальные слоты грузики в виде таблеток. При помощи данной функции вы можете настроить вес устройства так, как вам удобнее.В плане технических особенностей мышка тоже выглядит весьма внушительным решением, так как пользователь получает качественный пластик и 12 программируемых клавиш, а также достаточно качественный оптический сенсор с высоким разрешением. Этого предостаточно, чтобы вы могли настроить устройство под ваши нужды, после чего настроить вес и играть с удовольствием. Здесь даже имеется дополнительная подсветка на колесе прокрутки, а не только на логотипе, что тоже достаточно приятно смотрится. Да и стоимость за данную мышку вполне адекватная — при таком наборе функций требовать меньшего не стоит.

Ещё одна достаточно легкая и удобная игровая мышка под названием Arozzi Favo завершает данную статью. Производитель тоже решил использовать дизайн корпуса с множеством отверстий, которые позволяют заметно уменьшить вес мышки, при этом пользователь получает возможность с комфортом играть хоть десять часов — ладонь при этом не будет потеть, так как у нее есть пространство для доступа воздуха. Это важный момент на самом деле, так как при длительных игровых сессиях мышка иногда действительно вызывает дискомфорт, если ладонь не может получать доступ к воздуху. Здесь данная проблема полностью устранена, что не может не радовать потенциального покупателя.Также мышка получила продвинутый оптический сенсор, который предоставляет возможность гибко настраивать грызуна, реализовывать нужную вам чувствительность и не ощущать резких рывков или проблем при смещении устройства на ковре. И, что самое важное, эта мышка выполнена в корпусе симметричной формы, так что пользователь может держать ее как правой, так и левой рукой. Единственный минус в том, что боковые клавиши расположены на корпусе слева, но на самом деле это мелочь, которая не сильно портит ощущения от геймплея. И подсветка здесь тоже есть, довольно привлекательная.