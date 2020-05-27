Лучшая мышка для работы. Xiaomi Mi Wireless Mouse Black USB

Выбрать мышку для игр сложно, а для работы — вдвойне тяжелее. Дело в том, что у разных пользователей разные потребности, разные задачи, разные рабочие места и, что самое главное, у всех отличается бюджет на создание идеального набора периферии. Мы постарались сегодня угодить всем, выпустив статью с пятью лучшими мышками, которые не только выглядят крайне привлекательно, но и отвечают всем требованиям современных пользователей. Вероятно, многим эта статья действительно поможет, особенно если речь идет о работе дома или в офисе.

Xiaomi Mi Wireless Mouse Black USB

Конечно, когда речь доходит до чего-то доступного и качественного, то всегда стоит упоминать компанию Xiaomi, которая делает достаточно крутые продукты за вполне разумную цену. К примеру, мышка Xiaomi Mi Wireless Mouse оказалась чуть ли не лучшим решением для работы, ведь она легкая, прочная, собрана из довольно качественных материалов, при этом обладает целым рядом преимуществ перед другими конкурентами в этом же сегменте. Что может быть лучше доступной мышки с хорошей сборкой? Кроме того, что немаловажно, эта мышка выполнена по беспроводной технологии, так что про подключение кабеля можно забыть.
Стоит отметить, что в некоторых ситуациях проводная мышка действительно требует от пользователя довольно много дополнительных телодвижений. Например, нужно на рабочем столе найти пространство для кабеля, чтобы он ничего не затрагивал, плюс нужно, чтобы компьютер стоял на расстоянии в полтора метра от вашего рабочего места. С Xiaomi Mi Wireless Mouse таких проблем не возникнет, ведь ваш компьютер может стоять хоть в другом конце офиса. Более того, вам не нужно отделять на рабочем столе море места под кабель, что тоже довольно приятно. Настоятельно рекомендуем обратить внимание на данную модель.

Logitech M170 Wireless Mouse Black-Grey USB

Довольно часто можно услышать от пользователей мнение, что беспроводные мышки компании Logitech достаточно дорого стоят и не подходят для пользователей, которыехотят себе относительно доступное решение для работы. Однако это миф, ведь на рынке есть мышка Logitech M170, которая не только выглядит привлекательно, но и обладает достаточно низкой стоимостью при высоком уровне качества сборки. Это действительно приятный бонус, так как пользователь, покупая мышку для работы, хочет пользоваться ею на протяжении достаточно длительного периода. И данная панель в этом плане позволяет работать с максимальным комфортом.
Также стоит отметить, что это беспроводная мышка, так что пользователю не нужно будет думать о неудобном кабеле и прочих деталях. Достаточно подключить передатчик в компьютер, после чего мышка начнет работать. Отсутствие кабелей на самом деле громадное преимущество, ведь не всегда компьютер находится на удобном расстоянии от монитора. Кроме того, стоит отметить, что батарейки внутри мышки позволяют с удовольствием насладиться длительной автономной работой устройства — заряжать мышку каждый вечер вам не придется. Отличный вариант, тем более за такие деньги.

ASUS WT425 Black USB

Конечно, делать доступные мышки высокого качества могут делать и более известные бренды вроде ASUS, которые отлично понимают, что прибыль приходит не только с игровых гаджетов, но и из офисного сегмента тоже. К примеру, обязательно стоит обратить внимание на мышку ASUS WT425, которая выглядит довольно просто, но при этом позволяет с полным комфортом наслаждаться работой за компьютером и прочими задачами. К примеру, вы можете спокойно набирать текст или редактировать его, работать с почтовыми клиентами, форматировать документы или файлы. В целом, этой мышкой можно с полным комфортом даже фильмы монтировать, вопрос только в требованиях пользователя.
Также стоит отметить, что ASUS WT425 тоже работает по беспроводной технологии, так как на текущий момент практически все устройства такого плана отказались от провода. Конечно, это гораздо удобнее и проще, ведь пользователь может не переживать о том, что ему нужно еще свободный слот искать под мышку. Кроме того, не будем забывать основное преимущество этого гаджета — стоимость. Не все могут заплатить за мышку для работы дома или в офисе большие деньги, так что данное преимуществ стоит всегда держать в голове. Оно чаще всего и играет ключевую роль при выборе устройства.

Logitech MX Master 2S Black Bluetooth

Мышка Logitech MX Master 2S являеется самым дорогим устройством в данной статье, но стоимость у нее вполне оправдана. Дело в том, что производитель сделал упор на массу различных компонентов, среди которых обязательно стоит отметить дополнительное колесо прокрутки. Оно делает работу с системой более комфортной, особенно в тех приложениях, где необходимо прокручивать документы, к примеру, или видеоряд. Данное устройство активно используют дизайнеры по всему миру, которые хотят получить от мышки не только комфорт, но и дополнительные функции, делающие работу более комфортной и многогранной.
К примеру, здесь еще есть технология подключения к разным устройствам — вы можете просто переключаться между ними, чтобы тратить меньше времени и не покупать несколько устройств для ноутбука и компьютера, например. Более того, гаджет оборудован довольно точным и дорогим сенсором, который достаточно точно считывает движения пользователя. Для подавляющего большинства пользователей этой мышки с головой хватит, чтобы работать при максимальном уровне комфорта. Минус только в том, что одна эта модель стоит столько же, сколько все мышки в данной статье вместе взятые. Так что да, она будет доступна далеко не всем.

Microsoft Arc Mouse Black Bluetooth ELG-00013

Компания Microsoft не очень часто выпускает в продажу свои новые мышки, но если и делает это, то с максимальным упором на качество и функции. Конечно, не всегда это подходит обывателям, но если вы много работаете за компьютером и хотите как-то улучшить свой опыт, то обязательно стоит обратить внимание на мышку Microsoft Arc Mouse, у которой, по сути, нет левой и правой клавиши мыши. На панели, которая размещена на месте привычных нам клавиш, нет никаких разделений, но есть сенсорная панель, которая просто отлично справляется с поставленными задачами. Листать документы, к примеру, крайне удобно и легко.
Конечно, нужно отметить уникальную формы корпуса мышки, ведь это не совсем то, что привыкли видеть пользователи. Здесь и выгнутая форма корпуса, и пустое пространство под ладонью, и много чего другого. Да, для большинства пользователей это слишком странная мышка, да еще и цена у нее довольно высокая, но во всех остальных аспектах устройство отлично выглядит и явно своих денег стоит. Достаточно один раз попробовать нечто подобное, чтобы классические мышки казались вам скучными и неинтересными. Правда, про стоимость тоже не забываем — брать Microsoft Arc Mouse для офиса, скорее всего, никто не станет.
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