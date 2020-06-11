Лучшая портативная батарея. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000

Довольно длительное время пользователи сидели дома, так как карантин не позволял выйти на улицу и прогуляться, не говоря уже о путешествиях на более длительные расстояния. Однако вскоре карантин уже заканчивается, люди смогут путешествовать и тогда вопрос с приобретением портативной батареи для смартфона встанет очень остро, ведь путешествовать без павербанка очень тяжело. Нужно постоянно переживать о том, чтобы заряд смартфона не упал до нуля, постоянно искать розетку и так далее. Мы решили подобрать для вас пять лучших батарей, которые обладают достаточным набором преимуществ, чтобы вам понравится.

Xiaomi Mi Power Bank 2C 20000

Стоит сказать, что компания Xiaomi довольно длительное время считается лидером на рынке портативных батарей, так как производитель выпускает довольно доступные варианты с хорошими параметрами, а пользователям большего и не требуется. При покупке аккумулятора такого типа не стоит смотреть на внешний вид или бренд, главное, чтобы продукт мог похвастаться большим объемом заряда и при этом справлялся с поставленными задачами. Все остальное — лишь дополнительные преимущества, которые могут кому-то приносить удовольствие, но не сказать, что за них стоит переплачивать деньги. И данная модель является ярким тому примером.
Производитель отказался от яркого дизайна, предоставив пользователю максимально простой и лаконичный внешний вид белого прямоугольника со скошенными углами. Решение и правда простое, зато объем аккумулятора позволяет зарядить смартфон несколько раз, а нам большего и не требуется. Особенно это полезно в том случае, если вы много путешествуете вдалеке от розетки и нет возможности не только смартфон зарядить, но и добавить немного заряда портативной батарее. В этом плане продукт компании Xiaomi действительно обладает целым рядом преимуществ, которые при такой цене кажутся еще более привлекательными.

Baseus Mini JA 30000 mAh

Конечно, на рынке есть сразу несколько достойных моделей, которые предоставляют потенциальному покупателю приличный объем заряда батареи при вполне разумной стоимости. Это важно для тех пользователей, которые берут с собой смартфон в длительное путешествие, в горы или на природу, где не будет возможности устройство зарядить никаким иным образом. А оставаться на связи или хотя бы с картами крайне полезно, если вы хотите много путешествовать. В таких ситуациях обязательно стоит обратить внимание на модель Baseus Mini JA 30000, которая обладает всеми нужными нам бонусами при вполне разумной стоимости.
Главное преимущество продукта, конечно же, в наличии батареи на 30000 мАч. Этого некоторым современным смартфонам хватит на десять-пятнадцать зарядов, то есть вы можете практически месяц путешествовать вдали от розетки. Также нам понравился дизайн устройства, который моментально привлекает к себе внимание, демонстрируя достаточно привлекательные линии и прочие особенности конструкции. За свои деньги, а Baseus Mini JA 30000 стоит крайне дешево, это действительно шикарный вариант, который заслуживает внимания аудитории на сто процентов. Конкурентов при таком объеме заряда не так уж и много.

Samsung EB-P1100C

Удивительно, но компания Samsung, которая довольно длительное время производит смартфоны, планшеты и прочие устройства мобильного плана только недавно навала выпускать в продажу портативные аккумуляторы, которые мы сразу заприметили. Они могут похвастаться достаточно высоким качеством компонентов и сборки, чего с головой хватает для того, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя. Ведь павербанк вы не будете менять через год, вам захочется пользоваться устройством гораздо дольше, а значит, стоит отдавать предпочтение максимально качественным вариантам от известных производителей. Конечно, известный бренд вовсе не гарантирует качество, но это хотя бы косвенный признак хороших компонентов.
Стоит отметить, что в данном случае у портативной батареи всего 10000 мАч, но слово «всего», конечно, не особо уместно. Дело в том, что производитель сделал заметный упор на качестве компонентов и уменьшил вес продукта до предела. В итоге пользователь получает максимально компактное решение, которое при своих габаритах может зарядить смартфон среднего уровня батареи три раза. Этого вполне хватает для длительных путешествий по стране или странам, для прогулок на свежем воздухе и так далее. Действительно крутой продукт, который еще и технологией быстрой зарядки оборудован, что тоже достаточно приятно.

Defender Lavita 4000B

Естественно, далеко не всем пользователям нужна настолько большая портативная батарея, ведь некоторые пользователи просто желают получить дополнительную возможность подзарядить устройство, а не отправляться в походы на неделю. В таких случая брать батарею слишком уж большого объема не стоит, так как носить с собой большую батарею не всегда удобно, ведь она занимает довольно много места. Намного эффективнее было бы взять себе модель вроде Defender Lavita 4000B, которая обладает всеми необходимыми нам параметрами при достаточно низкой стоимости и компактных габаритах. Это важно в том случае, если ваша сумка и без того забита различными гаджетами или другими вещами.
Главное преимущество данного варианта именно в том, что пользователь получает возможность наслаждаться зарядкой смартфона вдалеке от розетки при весьма компактных размерах портативного решения. Эту батарею можно легко кинуть в карман куртки или шорт. Также можно с уверенностью отметить, что за данную сумму денег, а именно за 500 с копейками рублей, найти что-то более привлекательное с объемом батареи 4000 мАч будет довольно проблематично, если не сказать нереально. Да и зачем, если этот производитель уже себя хорошо зарекомендовал и продолжает делать качественные продукты за разумные деньги.

Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000

Отдельно хотелось бы упомянуть о новой линейке портативных батарей Xiaomi под брендом Redmi. Фактически, это та же продукция китайского бренда, только в более современной упаковке и с некоторыми дополнительными бонусами, которые пользователям точно понравятся. Например, производитель делает упор на быструю зарядку, которая позволяет зарядить батарею от розетки за минимальное количество времени. Это действительно приятный бонус, если вы спешите, а батарею нужно зарядить. Конечно, до 100% зарядить батарею будет трудно, но вы получите хотя бы половину заряда за каких-то 30 минут от розетки.
А в данной ситуации половина заряда это 10000 мАч, то есть заряда за 30 минут хватит на то, чтобы вы свой смартфон смогли еще три раза зарядить уже вдалеке от розетки. Это серьёзный бонус, тем более, что стоимость продукта достаточно низкая и на фоне конкурентов вы разницу вообще не заметите. Обязательно стоит к этой новинке присмотреться, своих денег она стоит на сто процентов.
Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000
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