Лучшая внешняя звуковая карта. Creative X-Fi Surround 5.1 Pro

Производители ноутбуков и ультрабуков в экономии места под корпусом устройства устанавливают далеко не самые мощные звуковые карты. По этой причине были разработаны так называемые внешние звуковые карты, которые подключаются к компьютеру при помощи разъема USB. Они позволяют в значительной степени улучшить качество звучания.

Внешняя звуковая карта Creative X-Fi Surround 5.1 Pro

Звуковая плата Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro превратит ваш ПК или ноутбук в систему развлечений 5.1 с технологией SBX Pro Studio и пультом ДУ.
Плата легко устанавливается и вместо низкокачественных встроенных аудиокомпонентов предоставляет превосходные возможности подключения, а также позволяет использовать пульт ДУ. Регулятор громкости, входы для наушников и микрофона гарнитуры удобно расположены под рукой.

Технология SBX Pro Studio разработана специально для обеспечения столь же прекрасного звучания, какре можно услышать на концерте, в кинотеатре или звукозаписывающей студии. Технология Dolby Digital Live позволяет подключить декодер одним кабелем для воспроизведения звука 5.1 из любого источника.

Устройством поддерживается множество фирменного программного обеспечения. Отдельно стоит отметить возможность установки утилиты PowerDVD 6.0. Устройство оптимально для просмотра фильмов (в формате 5.1), а также прослушивания музыки с использованием технологий X-Fi. Приятным дополнением является поддержка EAX 5.0 в играх с интерфейсом DirectSound или OpenAL.

Внешняя звуковая карта ASUS Xonar U1 Audio Station

ASUS Xonar U1 представляет собой внешний звуковой процессор с аппаратной поддержкой EAX и DirectSound, предназначенный для подключения к ноутбуку через USB-порт.
Устройство способно выводить качественный 5.1-канальный звук по S/PDIF. Поддерживается целый букет возможностей класса Dolby: Dolby Digital Live, Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker и Dolby Pro Logic IIx. Соотношение сигнал/шум — 96 дБ, что вполне адекватно для домашней техники.

В устройстве применяется прогрессивный алгоритм подавления шума, который позволяет снизить уровень посторонних шумов до значения 20 дБ.

Внешняя звуковая карта BEHRINGER U-PHORIA UMC22

Аудиоинтерфейс U-PHORIA UMC22 создан для тех звукооператоров, диджеев и исполнителей, которым регулярно приходится использовать одновременно и аналоговые, и цифровые устройства для обработки сигнала.
Разъёмы, совместимые с микрофонами, музыкальными инструментами, микшерами и другим типичным для звукозаписывающих студий устройствами, обеспечивают универсальность U-PHORIA UMC22, в то время как отличное качество конвертации и надёжность делают интерфейс подходящим для профессионального использования, требовательного к отсутствию искажений и электронных шумов.

U-PHORIA UMC22 имеет два входных разъёма: инструментальный ¼-дюймовый TS и комбинированный XLR/TRS, работающий как микрофонный или линейный вход. Оба гнезда имеют собственные поворотные регуляторы входной чувствительности, а также индикаторы наличия сигнала и клиппирования. Задание уровня сигнала на выходных разъёмах осуществляется аналогичным контроллером в главной секции панели управления. Там же можно включить режим прямого мониторинга входного сигнала, отследить наличие питания и активность источника фантомного питания по состоянию светодиодных индикаторов, и подключить к стереофоническому ¼-дюймовому TRS-гнезду мониторные наушники.

В качестве выходных разъёмов используются стереофонические балансные TRS-коннекторы. Они расположены на задней панели корпуса, там же, где и переключатель фантомного питания, отверстие для замка Кенсингтона и USB-разъём. В U-PHORIA UMC22 установлен USB-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала по двум входным или выходным каналам. Кроме того, USB-подключение обеспечивает питание устройства. U-PHORIA UMC22 совместим с компьютерами с операционными системами Windows и Mac OS, причём для работы ему необходимы устанавливаемые в комплекте со многими аудиоредакторами драйвера ASIO, либо же интегрированные в Mac OS драйвера Core Audio.

Внешняя звуковая карта Creative SB Play! 3

Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster PLAY! 3 - практичное решение для компьютеров, не оборудованных встроенным звуковым адаптером.
Подключаемая к порту USB плата расширения предлагает пользователю два разъема для подключения аудиотехники - аудиовход 3.5 мм для микрофона и аудиовыход jack 3.5 мм для присоединения наушников или акустической системы. Подключаемое устройство порадует качеством передачи звуковых эффектов музыки и видеоигр, обеспечив также достойное качество записи звука с микрофона.

Для управления работой внешнего звукового адаптера Creative Sound Blaster PLAY! 3 пользователь может применять набор ПО Sound Blaster PLAY! 3 Control Panel. Звуковую карту можно успешно применять с ПК, работающими под управлением ОС Windows разных версий или Мас OS.

Независимо от модели подключенного акустического устройства встроенный усилитель звуковой карты улучшит передачу звука, сделав его более мощным и чистым.

Внешняя звуковая карта Creative Sound BlasterX G1

Внешняя звуковая карта Creative Sound BlasterX G1 оптимальна для организации качественного звука форматов 5.1 и 7.1.
Модель и подключается к USB-порту стационарных и мобильных компьютеров. Производителем также предусмотрена совместимость звуковой карты с консолями Sony PlayStation 4.

Creative Sound BlasterX G1 начинает работать сразу после подключения без необходимости предварительной установки софта. Это касается и консоли Sony, и планшетов, и ноутбуков, и настольных систем. Но многие фирменные технологии становятся доступны только после установки фирменного приложения BlasterX Acoustic Engine Pro. С ним открываются широкие возможности по тонкой настройке.

Creative Sound BlasterX G1 заметно улучшает звучание любых проводных наушников. Заметно поднимается уровень максимальной громкости. Пользователь получает возможность поднять низкие частоты и отрегулировать плохое звучание у своей гарнитуры. Объемный звук также не будет лишним, позволяя по-новому взглянуть на игры и любимые фильмы.

Creative Sound BlasterX G1 отличный вариант для тех, кто недоволен передачей звука со встроенной звуковой в материнской плате и при этом не располагает значительными средствами на покупку звуковой карты. За счет компактных габаритов она станет удачным спутником любого ноутбука или ультрабука. Плюс хорошая возможность поднять звучание в играх на Sony PlayStation 4 на новый уровень.
Комментарии и отзывы Creative X-Fi Surround 5.1 Pro
Обзоры:
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Обзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караокеОбзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караоке
Лучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore FlareЛучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore Flare
Новости:
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0

Продолжая изучение актуальной акустики, сегодня мы рассмотрим новую Defender Cinema 64, выполненную в фор...
Обзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 года

В 2018 году мы проводили тестирование звуковой карты ...
Представлены колонки Anker Soundcore Rave и Rave Mini

Акустические системы Soundcore Rave и Rave Mini — это шедевр дизайнерской мысли. Их формы напоминают косм...
Лучшая внешняя звуковая карта. Creative X-Fi Surround 5.1 ProЛучшая внешняя звуковая карта. Creative X-Fi Surround 5.1 Pro
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем храненияОбзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем хранения
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUSЛучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS
Обзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Стартовал прием предварительных заказов ...
Стартовал прием предварительных заказов Сегодня стартовал прием предзаказов на смартфон Vivo NEX 3S 5G, который анонсировали совсем недавно. Конф...
Samsung Galaxy M11 готов к продаже...
Samsung Galaxy M11 готов к продажеКакое-то время назад компания Samsung представила свои новые дисплеи, в которых было отверстие для фронта...
Samsung готовит телевизор на MicroLED...
Samsung готовит телевизор на MicroLEDКомпания Samsung достаточно уверенно чувствует себя на рынке телевизоров, выпуская все больше интересных ...
iPhone 12 все же готовят к релизу...
iPhone 12 все же готовят к релизуКакое-то время назад появилась информация о том, что компания Apple из-за закрытых заводов в Китае. Это д...
Чехлы влияют на работу камеры в Huawei P...
Чехлы влияют на работу камеры в Huawei PНесколько недель назад некоторые пользователи топовых камерофонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro начали жало...
Подборка лучших игровых кресел до 20 000...
Подборка лучших игровых кресел до 20 000Чтобы повысить комфортабельность занятия любимым делом за компьютером или же эффективность в играх, а так...
Компания EVGA представила видеокарту GeF...
Компания EVGA представила видеокарту GeFEVGA анонсировала обновленную версию GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6. ...
Samsung готовит к релизу Galaxy Fold Lit...
Samsung готовит к релизу Galaxy Fold LitНекоторое время назад появилась информация о том, что компания Samsung уже работает над второй версией Ga...
Samsung Galaxy A21s отправили в релиз...
Samsung Galaxy A21s отправили в релизКомпания Samsung достаточно активно трудится над тем, чтобы сделать свои гаджеты максимально привлекатель...
Xiaomi представила Fengmi 4K Laser Proje...
Xiaomi представила Fengmi 4K Laser ProjeПрактически любой пользователь, который интересуется темой современных технологий, знает про компанию Xia...
Sharkoon выпустила новую линейку блоков ...
Sharkoon выпустила новую линейку блоков Новые блоки питания SHP с сертификатом 80 Plus Bronze. Sharkoon SHP Bronze будет доступен мощностью 500 и...
Gigabyte готовит представить линейку вид...
Gigabyte готовит представить линейку видЛинейка видеокарт Gigabyte EAGLE будет включать как модельный ряд NVIDIA GeForce, так и AMD Radeon. Модел...
Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПКОбзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900KОбзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900K
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублейОбзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей
Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor