Лучшая внешняя звуковая карта. Creative X-Fi Surround 5.1 Pro

Внешняя звуковая карта Creative X-Fi Surround 5.1 Pro

Производители ноутбуков и ультрабуков в экономии места под корпусом устройства устанавливают далеко не самые мощные звуковые карты. По этой причине были разработаны так называемые внешние звуковые карты, которые подключаются к компьютеру при помощи разъема USB. Они позволяют в значительной степени улучшить качество звучания.

Звуковая плата Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro превратит ваш ПК или ноутбук в систему развлечений 5.1 с технологией SBX Pro Studio и пультом ДУ.Плата легко устанавливается и вместо низкокачественных встроенных аудиокомпонентов предоставляет превосходные возможности подключения, а также позволяет использовать пульт ДУ. Регулятор громкости, входы для наушников и микрофона гарнитуры удобно расположены под рукой.

Технология SBX Pro Studio разработана специально для обеспечения столь же прекрасного звучания, какре можно услышать на концерте, в кинотеатре или звукозаписывающей студии. Технология Dolby Digital Live позволяет подключить декодер одним кабелем для воспроизведения звука 5.1 из любого источника.

Устройством поддерживается множество фирменного программного обеспечения. Отдельно стоит отметить возможность установки утилиты PowerDVD 6.0. Устройство оптимально для просмотра фильмов (в формате 5.1), а также прослушивания музыки с использованием технологий X-Fi. Приятным дополнением является поддержка EAX 5.0 в играх с интерфейсом DirectSound или OpenAL.

Внешняя звуковая карта ASUS Xonar U1 Audio Station

ASUS Xonar U1 представляет собой внешний звуковой процессор с аппаратной поддержкой EAX и DirectSound, предназначенный для подключения к ноутбуку через USB-порт.Устройство способно выводить качественный 5.1-канальный звук по S/PDIF. Поддерживается целый букет возможностей класса Dolby: Dolby Digital Live, Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker и Dolby Pro Logic IIx. Соотношение сигнал/шум — 96 дБ, что вполне адекватно для домашней техники.

В устройстве применяется прогрессивный алгоритм подавления шума, который позволяет снизить уровень посторонних шумов до значения 20 дБ.

Внешняя звуковая карта BEHRINGER U-PHORIA UMC22

Аудиоинтерфейс U-PHORIA UMC22 создан для тех звукооператоров, диджеев и исполнителей, которым регулярно приходится использовать одновременно и аналоговые, и цифровые устройства для обработки сигнала.Разъёмы, совместимые с микрофонами, музыкальными инструментами, микшерами и другим типичным для звукозаписывающих студий устройствами, обеспечивают универсальность U-PHORIA UMC22, в то время как отличное качество конвертации и надёжность делают интерфейс подходящим для профессионального использования, требовательного к отсутствию искажений и электронных шумов.

U-PHORIA UMC22 имеет два входных разъёма: инструментальный ¼-дюймовый TS и комбинированный XLR/TRS, работающий как микрофонный или линейный вход. Оба гнезда имеют собственные поворотные регуляторы входной чувствительности, а также индикаторы наличия сигнала и клиппирования. Задание уровня сигнала на выходных разъёмах осуществляется аналогичным контроллером в главной секции панели управления. Там же можно включить режим прямого мониторинга входного сигнала, отследить наличие питания и активность источника фантомного питания по состоянию светодиодных индикаторов, и подключить к стереофоническому ¼-дюймовому TRS-гнезду мониторные наушники.

Внешняя звуковая карта Creative SB Play! 3

В качестве выходных разъёмов используются стереофонические балансные TRS-коннекторы. Они расположены на задней панели корпуса, там же, где и переключатель фантомного питания, отверстие для замка Кенсингтона и USB-разъём. В U-PHORIA UMC22 установлен USB-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала по двум входным или выходным каналам. Кроме того, USB-подключение обеспечивает питание устройства. U-PHORIA UMC22 совместим с компьютерами с операционными системами Windows и Mac OS, причём для работы ему необходимы устанавливаемые в комплекте со многими аудиоредакторами драйвера ASIO, либо же интегрированные в Mac OS драйвера Core Audio.Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster PLAY! 3 - практичное решение для компьютеров, не оборудованных встроенным звуковым адаптером.Подключаемая к порту USB плата расширения предлагает пользователю два разъема для подключения аудиотехники - аудиовход 3.5 мм для микрофона и аудиовыход jack 3.5 мм для присоединения наушников или акустической системы. Подключаемое устройство порадует качеством передачи звуковых эффектов музыки и видеоигр, обеспечив также достойное качество записи звука с микрофона.

Для управления работой внешнего звукового адаптера Creative Sound Blaster PLAY! 3 пользователь может применять набор ПО Sound Blaster PLAY! 3 Control Panel. Звуковую карту можно успешно применять с ПК, работающими под управлением ОС Windows разных версий или Мас OS.

Независимо от модели подключенного акустического устройства встроенный усилитель звуковой карты улучшит передачу звука, сделав его более мощным и чистым.

Внешняя звуковая карта Creative Sound BlasterX G1

Внешняя звуковая карта Creative Sound BlasterX G1 оптимальна для организации качественного звука форматов 5.1 и 7.1.Модель и подключается к USB-порту стационарных и мобильных компьютеров. Производителем также предусмотрена совместимость звуковой карты с консолями Sony PlayStation 4.

Creative Sound BlasterX G1 начинает работать сразу после подключения без необходимости предварительной установки софта. Это касается и консоли Sony, и планшетов, и ноутбуков, и настольных систем. Но многие фирменные технологии становятся доступны только после установки фирменного приложения BlasterX Acoustic Engine Pro. С ним открываются широкие возможности по тонкой настройке.

Creative Sound BlasterX G1 заметно улучшает звучание любых проводных наушников. Заметно поднимается уровень максимальной громкости. Пользователь получает возможность поднять низкие частоты и отрегулировать плохое звучание у своей гарнитуры. Объемный звук также не будет лишним, позволяя по-новому взглянуть на игры и любимые фильмы.

Creative Sound BlasterX G1 отличный вариант для тех, кто недоволен передачей звука со встроенной звуковой в материнской плате и при этом не располагает значительными средствами на покупку звуковой карты. За счет компактных габаритов она станет удачным спутником любого ноутбука или ультрабука. Плюс хорошая возможность поднять звучание в играх на Sony PlayStation 4 на новый уровень.