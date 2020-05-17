Лучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Go - 32 GB

Очки виртуальной реальности Oculus Go - 32 GB

Рынок гаджетов стремительно захватили очки виртуальной реальности. Производители выпускают модели, подходящие как для смартфонов, так и ПК, а также игровых консолей. Наша редакция MegaObzor.com расскажет вам о лучших VR-очках до 20 000 тысяч рублей, которые можно купить в 2020 году.

Oculus Go 32GB — это стильный, эргономичный и функциональный шлем виртуальной реальности от компании Facebook.За электронную начинку устройства ответственна китайская корпорация Xiaomi. Гаджет полностью дискретный и не требует подключения каких-либо дополнительных устройств, будь то компьютер, внешняя видеокарта или блок питания. Всё необходимое поместилось в изящном корпусе весом 354 г.

Визуально Oculus Go представляет собой футуристичные стильные очки, выполненные в светло сером цвете. Крепёжные элементы изготовлены из дышащего материала и использованием пены, разрабатывавшейся для профессиональных спортсменов. Шлем надевается на голову с помощью мягких широких ремней, длину которых можно легко отрегулировать.

А вместе с шлемом в комплекте пользователи найдут управляющий контроллер для одной руки: здесь имеются триггер, кнопки управления и круглая сенсорная площадка. Шлем оснащён высококачественным LCD-экраном с WQHD разрешением 2560х1440 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 72 Гц. При использовании Oculus Go, вам даже не понадобятся наушники: направленные динамики, встроенные в шлем, создают впечатление пространственного виртуализированного звучания. Звук практически не слышен окружающим людям, а опционально к Oculus Go можно подключить и сторонние наушники. Гаджет оснащён 32-мя гигабайтами встроенной памяти.

Очки виртуальной реальности ACV HYPE SVR-FHD

Пользователю также поможет приложение Oculus App, доступное в магазинах Google Play и AppStore. В программе можно настраивать и управлять своим шлемом, а также искать для него интересный и необычный контент. Представленная модель является автономной, из-за чего подключаться к сети не придется. Литий-ионный аккумулятор с емкостью 3600 мАч выдерживает 2 часа геймплея и около трех часов воспроизведения мультимедийных файлов.

ACV HYPE SVR-FHD представляет собой интерактивно-развлекательную систему, которая позволяет полностью погрузиться в виртуальный мир игр, кино, фотографий в форматах 3D/2D/360-градусов.Шлем виртуальной реальности содержит высококачественный Full HD ЖК-дисплей, на который выводятся изображения для левого и правого глаза, систему линз для корректировки геометрии изображения, а также систему трекинга, отслеживающую ориентацию устройства в пространстве.

Система трекинга для шлема виртуальной реальности разработана на основе гироскопов, акселерометров и магнитометров. Система этого типа обладает широким углом обзора, высокой точностью работы системы трекинга при отслеживании наклонов и поворотов головы пользователя, а также минимальной задержкой между детектированием изменения положения головы в пространстве и выводом на дисплеи соответствующего изображения.

Шлем виртуальной реальности сам воспроизводит любой контент, в том числе фильмы, игры из Google Play, YouTube, Nibiru, оснащен весомым набором собственного VR-контента для ознакомления пользователя: демонстрационными роликами, играми, видео в форматах 2D/3D/360°.

Прибор легкий – весит 450 г, исполнен в эргономичном корпусе и оснащен мягкими лицевыми накладками. Для крепления на голове используются регулируемые крепежные ремни на липучках Velcro. Все просто и удобно. С внутренней стороны высокопрозрачные широкоугольные линзы.

Снизу расположились USB-разъем и разъем для зарядки, слот SD и стереовыход для наушников, модель работает автономно за счет встроенного АКБ 4000 mAh.

Очки виртуальной реальности Lenovo Mirage Solo

Основные элементы управления расположены с правой стороны: клавиша перемещения назад, кнопка для регулировки громкости и тачпад круглой формы с углублениями. Кнопки включения/выключения и Nibiru для вызова системного меню – слева. Управление ведется изнутри: на главной странице отображаются значки разделов и функций, нужная опция выбирается поворотом головы и включается с помощью однократного касания тачпада. На экран отдельно выводятся картинки для правого и левого глаза с разрешением 960 x RGB x 1080 с частотой 70Гц. Секрет реалистичности и красочности изображения кроется в матрице с высоким разрешением, оптимизации расстояний и высокопрозрачных широкоугольных линзах.

Lenovo Mirage Solo — шлем виртуальной реальности, работающий на базе платформы Google Daydream.VR гарнитура с 6 степенями свободы: пользователь может двигаться вниз, вверху, в сторону, ходить вокруг. Lenovo Mirage Solo относится к новому подвиду самодостаточных VR-устройств. Не требуется ни подключение к мощному компьютеру, ни установка смартфона в корпус. Просто включаете, берёте в руку стандартный для Daydream контроллер и погружаетесь в виртуальное пространство.

Mirage оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гб оперативной памяти, накопителем ёмкостью 64 Гб, слотом microSD и 5,5-дюймовым дисплеем. Процессор Snapdragon способен работать на повышенной частоте, когда того требуют приложения. Также очки Lenovo Mirage Solo оснащены двумя камерами, обеспечивают 6 степеней свободы, автоматически определяют положение головы пользователя по отношению к физическому пространству.

Очки виртуальной реальности Sony PlayStation VR

Lenovo Mirage Solo – это новый вид самодостаточных VR-гарнитур, где всё реализовано на отлично, технология отслеживания движений WorldSense и ряд технических улучшений помогают ей превзойти альтернативу среди конкурентов.

Очки виртуальной реальности PlayStation VR отличный выбор для владельцев консолей PS4. Погружение в виртуальную реальность будет невероятно реалистичным.Игровое устройство характеризуется разрешением 1920x1080 и частотой обновления изображения – 120 Гц. Очки VR Sony PlayStation обеспечивают угол обзора, равный 100°.

Как и все устройства этого вида, шлем имеет интегрированные акселерометр и гироскоп. Одной из особенностей модели является система отслеживания движения по 6 осям. Также стоит отметить наличие кинематического режима, возможность обработки 3D-звука и поддержку функции социального экрана.

В комплектацию с очками входит HDMI-кабель, кабель USB, адаптер переменного тока, документация, наушники-вкладыши и процессорный модуль.

Дизайн шлема выполнен с помощью популярного сочетания черного и серого цветов. Масса игрового устройства равна 610 г. Шлем упакован в коробку презентабельного вида, имеющую традиционный для продукции Sony синий цвет.

На кабеле подключения находится пульт управления: он включает гарнитуру, регулирует громкость звука и управляет встроенным в шлем микрофоном. Стандартный разъём 3,5 мм позволяет подключить любые наушники, включая комплектные вкладыши. Кстати, в играх с любыми проводными наушниками доступен режим объёмного звучания, что способствует максимальному погружению.