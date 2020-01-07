Лучшие бюджетные мониторы 2020 года. Samsung C24F390FHI

AOC 24V2Q

Samsung C24F390FHI

Монитор AOC 24V2Q привлекает внимание своим уточненным дизайном, хотя в плане характеристик здесь тоже все достаточно хорошо. На фронтальной панели можно заметить большой дисплей с минимальными рамками слева, справа и сверху, которые при выключенном дисплее практически незаметны. Снизу имеется более толстая планка пластика, но она необходима. Далее, очень понравилась реализация ножки — она крайне тонкая, при этом по центру есть небольшое отверстия для прокладки кабелей, что тоже довольно удобно. И, подставка здесь плоская и окрашена в черный цвет с глянцевым покрытием. Очень даже шикарный вариант.В плане характеристик у монитора все отлично, особенно если учитывать, что это крайне доступная модель, которую себе сможет позволить абсолютно каждый. Диагональ дисплея составляет 23,8 дюйма, разрешение при этом достигает 1920 на 1080 точек, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и прочими преимуществами изображения. Порадовала и яркость, и контрастность, и прочие дополнительные бонусы. Если вы хотите именно стильное решение, которое будет красиво смотреться на рабочем столе, то обязательно стоит обратить свое внимание на эту модель.

Philips 243V7QDSB

Компания Samsung всегда делала качественные телевизоры и мониторы, так как именно этот бренд поставляет дисплеи по всему миру всем крупным производителям. В плане доступных мониторов у компании тоже нет никаких проблем, так как производитель понимает, что не всем нужны игровые модели или очень дорогие устройства для фотографий. Многим пользователям хватает более доступного решения, которое просто передает картинку в высоком разрешении. Этого достаточно для работы с документами, для просмотра фильмов, сериалов и прочего развлекательного контента. И модель Samsung C24F390FHI с этими задачами отлично справляется.Диагональ дисплея у данного монитора составляет 23,5 дюйма, в названии просто производитель решил сократить его до 24 дюймов. Это, кстати, довольно частая ситуация — так делает не только корейская компания. При этом разрешение составляет 1920 на 1080 точек, у матрицы отличная цветопередача, высокая яркость для данного класса, отличные углы обзора и так далее. То есть, для большинства пользователей этой модели точно хватит, не говоря уже о том, что если вам компьютер не тянет 4К-разрешение, то покупать что-то более крутое, чем Samsung C24F390FHI, просто нет никакого смысла. Зачем переплачивать?

ASUS VP249HR

Компания Philips тоже является достаточно известным игроком на рынке мониторов и телевизоров — продукция бренда отлично продается по всему миру и получает массу лестных отзывов за качество сборки, качество изображения и прочие мелкие бонусы. Монитор Philips 243V7QDSB привлек наше внимание именно благодаря этому — устройство выдает отличное изображение, при этом стоит очень дешево. Для многих пользователей, которые нуждаются в неплохом мониторе для дома или офиса, эта модель будет просто идеальным решением. Устройство недорогое, стильное, прочное и надежное, а большего нам и не нужно.Порадовала IPS-матрица — у нее яркость достигает 250 кд/м2, чего в помещении хватит с головой. Более того, вы можете даже не поднимать яркость выше половины, чтобы с комфортом наслаждаться картинкой. Контрастность при этом достигает 1000:1, углы обзора отличные, цветопередача тоже довольно неплохая для данного сегмента. Конечно, это не самое современное решение на рынке, но если вы хотите за небольшую сумму денег получить доступный продукт, то стоит обратить внимание на этот монитор. За свои деньги он является лучшим вариантом без всякого сомнения, особенно если вы хотите получить продукт от известного бренда.

BenQ GW2283

В компании ASUS решили, что не будут экономить на характеристиках монитора, а вот на дизайне можно немного сэкономить — кому какая разница, что нарисовано на тыльной панели монитора, если вы все равно туда не смотрите никогда. Вот у модели ASUS VP249HR дизайн достаточно простой и понятный, в нем нет никаких изысков, но для такой стоимости их там быть и не должно — зачем? Это доступный монитор за вполне разумные деньги, который предоставляет вам возможность наслаждаться хорошей картинкой и не переживать о том, что в фильмах или играх вы ощущаете дискомфорт. Это, пожалуй, важнейший параметр, который играет важную роль при выборе монитора на покупку.Диагональ дисплея монитора достигает 23,8 дюйма, что при разрешении 1920 на 1080 точек — очень даже приятные характеристики. Если сидеть на расстоянии вытянутой руки, то есть на нормальном расстоянии при работе с монитором, то вы не заметите ни точек, ни пикселей. Более того, если ваш компьютер не может похвастаться высокой производительностью, то брать более высокое разрешение точно не стоит — с 4К-разрешением слабые компьютеры справляются с огромным трудом. Это отличная модель для большинства пользователей, ценящих доступность и простоту.

Iiyama ProLite XUB2493HS-1

Компания BenQ абсолютно всегда славилась высоким качеством сборки при минимальной стоимости продукта. Если вы посмотрите на рынок, то заметите, что мониторы данного бренда всегда дешевле конкурентов при приблизительно таких же характеристиках и параметрах. Это, без сомнения, серьезное преимущество, особенно если вы покупаете доступный монитор и ограничены в средствах. В такой ситуации хочется за определенную сумму получить максимум, а BenQ GW2283 этот максимум предоставляет. Монитор очень простой в плане дизайна, но это не мешает ему показывать отличное качество изображения.Диагональ экрана составляет 21,5 дюйма, что немного меньше, чем у предыдущих конкурентов, но разница на самом деле не очень уж заметна. При этом разрешение все так же составляет 1920 на 1080 точек, так что плотность пикселей здесь даже выше, а матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора, отличной яркостью, реалистичной цветопередачей и достойной контрастностью. Отдельно хотелось бы похвалить монитор за наличие технологии Flicker-Free, которая обеспечивает пользователя комфортом во время длительной работы с устройством, ведь эта технология исключает вредное для глаз мерцание.

Заключительным монитором нашей статьи станет модель Iiyama ProLite XUB2493HS-1, которая при такой же диагонали выдает отличное качество картинки на том же Full HD разрешении. Производитель решил не удивлять никого матрицей высокого разрешения, ведь это совсем другой сегмент и пользователи, которые решили за небольшую сумму купить себе монитор, на 4К-варианты не смотрят точно. Здесь хорошая матрица IPS-типа с отличными углами обзора, достаточно привлекательным дизайном корпуса и прочной подставкой. Неплохой набор бонусов для очень доступного монитора, правда?Конечно, здесь есть необходимые для подключения периферии порты — вы сможете подключить как современную видеокарту, так и довольно старую систему, в которой кроме VGA ничего нет. При этом монитор не потеряет свою актуальность даже через десять лет, ведь старые компьютеры все еще будут нуждаться в таком разрешении.