Лучшие доступные планшеты 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64Gb

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Xiaomi MiPad 4

Компания Samsung всегда радовала нас качественной электроникой, которая еще и стоит адекватных денег. В плане планшетов у производителя тоже все достаточно хорошо — из года в год планшеты корейской компании становятся все лучше, а модель Samsung Galaxy Tab A 10.1 вполне тянет на звание одного из лучших планшетов на рынке в своем ценовом диапазоне. Все же планшет и правда достойный, с хорошими характеристиками и довольно приличным набором преимуществ, о которых точно нужно рассказать. Для многих потенциальных покупателей это очень важные моменты, влияющие на конечный выбор.Пожалуй главным преимуществом планшета можно назвать дисплей — у него достаточно большая диагональ в 10.1 дюйма, приличное разрешение 1920 на 1200 точек, качественная матрица с хорошими углами обзора и цветопередачей. Производитель действительно вложит средства в экран, чтобы вы могли читать, играть в игры или смотреть фильмы с удовольствием и комфортом для глаз. Все же на экран планшета вы будете смотреть большую часть времени его использования, так что желательно, чтобы этот дисплей был качественным. В плане начинки тоже продукт не разочаровал — это отличное решение для всех и каждого.

HUAWEI MediaPad M5 Lite 8

Конечно, не сказать про продукцию компании Xiaomi в статья про что-то доступное просто нельзя — производитель вот уже много лет показывает достаточно крутые решения, которые при своих характеристиках стоят почти в два раза дешевле, чем потенциальные конкуренты. Это действительно прекрасно, ведь пользователи со всего мира получают возможность купить действительно крутой продукт и при этом не потратить слишком уж много личных средств. А модель Xiaomi MiPad 4 можно смело назвать самым интересным продуктом в своем сегменте, ведь это очень компактное мощное решение.Начнем с того, что при диагонали 8 дюймов этот планшет помещается даже в карман куртки, то есть вам не нужно носить его отдельно в сумке или рюкзаке, что довольно приятно на самом деле. Кроме того, производитель поставил сюда разрешение 1920 на 1200 точек, что при диагонали в 8 дюймов обеспечивает пользователя просто шикарной плотностью пикселей. И, конечно, производительность у планшета тоже довольно высокая — пользователь получает достаточно мощности, чтобы играть в любимые игры или запускать приложения для общения в социальных сетях. Да и оболочка у планшета приятная, пользоваться ОС удобно.

Lenovo Tab M10 TB-X605L

Собственно, данный планшетный компьютер привлек наше внимание благодаря тому, что пользователь сюда может поставить сим-карту и получить доступ к интернету из любой точки мира. Конечно, здесь кто-то скажет, что LTE-модуль сейчас есть во многих планшетах, и мы согласимся с этим умозаключением, но нужно отметить, что за этот планшет просят всего 14490 рублей, тогда как ближайшие конкуренты по характеристикам с этим модулем стоят уже 17-18 тысяч рублей, так что разница заметна и она играет роль при потенциальном подборе устройства для покупки. Ведь в данном сегменте такая разница весьма ощутима для покупателя.Также стоит сказать, что планшет выполнен в компактном корпусе, диагональ дисплея составляет 8 дюймов, разрешение при этом тоже высокое — 1920 на 1200 точек. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора, отличной цветопередачей и прочими преимуществами, которые действительно полезны при просмотре контента или чтении. А еще нас порадовал тот факт, что этот планшет был выпущен еще до этих санкций и вы получаете устройство с полноценной работой сервисов компании Google, которые уже никуда не пропадут и не заблокируются. Это тоже весомый бонус.

HUAWEI MediaPad T5 10

Естественно, далеко не одна Huawei выпускает доступные планшетные компьютеры, которые при низкой стоимости могут похвастаться высокой производительностью и поддержкой модуля LTE. У планшета Lenovo Tab M10 TB-X605L тоже это все есть и если вы много путешествуете или просто хотите пользоваться планшетом без ограничений, которые накладываются сетью Wi-Fi, то можно смело брать этот продукт и получать от него просто море удовольствия. Производитель позволил за небольшие деньги получить доступ к интернету из любой точки мира, а это довольно круто, на самом деле, даже по современным меркам.Конечно, дополнительным преимуществом можно назвать диагональ дисплея в 10.1 дюйм, который работает при разрешении 1920 на 1200 точек. Это достаточно качественный дисплей с хорошими углами обзора, плюс у вас всегда будет возможность смотреть фильмы на большом экране, что тоже можно назвать весомым бонусом. Отдельно хотелось бы похвалить устройство за процессор от компании Qualcomm, который потребляет не так уж много энергии, и за 3 гигабайта оперативной памяти — для бюджетного планшета это отличные характеристики, которые вас точно не разочаруют.

Apple iPad (2019)

Вторым планшетом от китайской компании Huawei выступит модель MediaPad T5 10, которая отличается от предыдущего планшета своими характеристиками и возможностями. Если в предыдущем планшете производитель делал упор на небольшой диагонали и компактности, то у данного продукта подобных решений нет — производитель сделал большой дисплей с диагональю 10.1 дюйм, оборудовал его высоким разрешением 1920 на 1200 точек и это серьезное преимущество над компактными решениями. Да, их можно носить в кармане куртки, но на такой диагонали фильмы смотрятся куда приятнее. Особенно если вы любите смотреть их в больших количествах.Кроме того, за основу производительности данного планшетного компьютера взят процессор HiSilicon Kirin 659, который компания Huawei самостоятельно разработала, произвела и оптимизировала под нужды своего устройства. То есть, процессор не просто работает на частоте 2,36 гигагерца, но и обеспечен оптимизацией операционной системы под данное железо, так что проблем с мощностью у вас точно не возникнет. Встроенная же память представлена накопителем на 32 гигабайта, но мы можете поставить карту памяти, если этого объема вам мало.

Естественно, в списке лучших планшетов просто обязан находится и планшет компании Apple, ведь он даже при своей довольно высокой стоимости предоставляет довольно приличный перечень преимуществ, позволяющих пользователю наслаждаться получением контента на полную катушку. Начнем с того, что у данного планшета громадный магазин приложений благодаря операционно системе iPad OS, а это дает возможность играть в любые современные игры, получать удовольствие от приложений, фильмов, различного контента в сети. Это важное преимущество, так как на Android некоторого контента просто нет.Также планшет порадовал качественным дисплеем и длительностью автономной работы — пока конкуренты работают часов шесть в режиме активного использования, этот гаджет выдает куда более высокие показатели. Для пользователей, которое с планшетом путешествую или ездят на работу это большой бонус, ведь обычно планшета не хватает на длительную поездку и тогда приходится скучать. С этим планшетом таких проблем у вас точно не возникнет.