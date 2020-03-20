Лучшие гаджеты для профилактики коронавируса. INOI Band

2020-03-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - INOI Band; [127]

INOI Band

Мы настоятельно рекомендуем приобрести умный браслет INOI Band, так как это довольно доступное решение, которое при этом обладает всеми необходимыми нам функциями. Начнем с того, что браслет следит за вашей физической активностью и сообщает, если вы мало двигаетесь или делаете за сутки мало шагов. Все же физическую активность даже в период карантина никто не отменял и вечером перед сном прогуляться явно не помешает. Также браслет позволяет получать уведомления со смартфона, тем самым сокращая контакт вашего лица с устройством. Посмотрели на звонок, отменили или приняли — очень удобно.
Также производитель оборудовал свой умный браслет достаточно качественной системой мониторинга сна, которая позволит отслеживать вашу активность в течение ночи. Это тоже достаточно приятная мелочь, которая может указать на первые симптомы заболевания — если ночью вы всегда спали спокойно, а потом вдруг начали спать плохо, то стоит обратиться к врачу за помощью. Возможно, на ночь у вас повышается температура и из-за этого вы плохо спите, что является первым симптомом. Да и браслет крайне доступный, так что переживать из-за больших расходов точно не придется.

B.Well WF-4000

В условиях коронавируса, когда люди крайне неохотно прикасаются друг к другу и всё в таком духе, термометр с бесконтактным измерением температуры является идеальным гаджетом на каждый день. Преимущество такого термометра в том, что он излучает специальные лучи и измеряет температуру человеческого тела на расстоянии. То есть, нет прямого контакта с телом человека и вы можете измерять свою температуру и температуру своих близких, не думая о том, что вирус может передаваться по термометру.
К сожалению, на текущий момент найти такого рода устройство достаточно тяжело, ведь многие пользователи побежали в магазины за гаджетом и банально разобрали все запасы. С другой стороны, B.Well WF-4000 находится в продаже в локальных аптеках. Настоятельно рекомендуем приобрести продукт и проверять свою температуру в течение суток.

Honor Watch Magic 2

Конечно, без умных часов тоже не обошлось — крупные производители уже достаточно давно стали использовать в своих гаджетах специальные сенсоры, которые в режиме реального времени отслеживают пульс человека и его сердечный ритм. Это очень полезная функция, так как некоторые пользователи могут и не знать о том, что у них какие-то проблемы со здоровьем, пока не возьмут такой вот гаджет. Также стоит сказать, что мы настоятельно рекомендуем прогулки на свежем воздухе в тех местах, где нет большого скопления людей, при этом рекомендуется носить маску.
И в ходе прогулок при помощи таких вот часов, которые еще и очень доступные, пользователь может следить за своим здоровьем, наслаждаться прогулкой и насыщаться кислородом. Отдельно хотелось бы сказать, что у часов тоже есть модуль для отслеживания качества сна и активности в течение суток.

Omron Comp Air NE-C24

Довольно важным устройством, которое необходимо приобрести каждому пользователю, является ингалятор Omron Comp Air NE-C24. Он работает очень достойно и справляется с поставленными задачами на пять с плюсом, в этом плане нет никаких сомнений. Настоятельно рекомендуем изучить инструкцию и советы врачей по этому поводу, так как пользователи не всегда понимают, как именно нужно пользоваться ингалятором.
После прочтения инструкции вы будете знать все тонкости и при возникновении любой проблемы использовать Omron Comp Air NE-C24 по назначению. Кроме того, это довольно доступное устройство, которое можно купить на длительное время. Это не смартфон, который через год уже устареет, а полноценный продукт, который будет в течение многих лет работать исправно и выполнять все поставленные перед ним задачи, не теряя при этом эффективности. Должно быть у каждого дома.

ONYX BOOX James Cook 2

Естественно, лучшей защитой от заболевания является полная изоляция от других людей. Если вы здоровы и будете избегать контакта с людьми в городе, магазинах или супермаркетах, то риск заражения будет минимальный. И чтобы вас не тянуло на улицу, мы рекомендуем приобрести электронную читалку ONYX BOOX James Cook 2, которая позволяет поглощать интересные вам книги в огромных объёмах совершенно бесплатно. То есть, за саму книгу, естественно, нужно будет заплатить, но всё остальное пользователь может загружать из интернета совершенно бесплатно, с этим проблем никаких нет. Любая книга на ваш вкус.
Конечно, на просторах интернета можно найти более достойный продукт с более продвинутыми характеристиками и набором преимуществ, но и стоимость такой читалки будет слишком высокая. Если у вас эти средства есть, то, конечно, стоит взять книгу с более высоким разрешением, но во всех иных ситуациях в этом банально нет смысла. Все же ONYX BOOX James Cook 2 отлично справляется со всеми поставленными задачами и если вы хотите недорогой продукт со всеми необходимыми бонусами, то стоит посмотреть в сторону этого гаджета. Ничего лучше за эти деньги не найдете, это факт.

ASUS Laptop 15 X509

Также стоит посоветовать к приобретению ноутбук ASUS Laptop 15 X509, который не может похвастаться внушительными характеристиками, но ему это и не нужно. Производитель сделал упор на доступность и убрал из ноутбука все ненужное, так что вы можете совершенно спокойно общаться в социальных сетях, учиться, посещать виртуальные лекции и так далее. Да, устройство не позволит играть в игры, заниматься рендером видео или музыки, но ASUS Laptop 15 X509 для этого и не создавали.
Гаджет создавали для пользователей, которым нужен простой гаджет для учёбы или работы, что в условиях карантина является идеальным вариантом.

Sony PlayStation 4 Slim

Хотя, конечно, для некоторых пользователей карантин это возможность попробовать нечто новое, поиграть в какие-то классные игры, ощутить преимущества современных видеоигр. Естественно, для пробы рынка компьютерных забав мы рекомендуем купить приставку Sony PlayStation 4 Slim, которая обладает необходимой производительностью для запуска игр в разрешении Full HD.
Осталось только купить необходимые игры, запастись вкусной едой и отправиться в виртуальные миры, дабы изучить классные сюжеты. Настоятельно рекомендуем брать модель на 500 ГБ, больше консоли просто не нужно.

Candy CMXW 20 DS

Также хотелось бы посоветовать к приобретению микроволновую печь Candy CMXW 20 DS, которая может похвастаться режимом управления посредством приложения в смартфоне. Вы можете поставить посуду с едой внутрь печи, после чего пойти по своим делам и дистанционно запустить приготовление или разогрев пищи. Это очень удобно, ведь иногда пользователь не успевает что-то сделать или просто хочет прийти с прогулки, помыть руки с мылом и сразу сесть есть горячий бульон.
Конечно, остальные преимущества микроволновой печи тоже порадовали — дизайн очень классный и современный, есть целая тьма режимов, которые позволяют готовить еду более вкусно, есть большой объём и так далее. И, конечно, не будем забывать, что этот бренд делает лучшие устройства на рынке.

Комментарии и отзывы INOI Band
Лучшие гаджеты для профилактики коронавируса. INOI BandЛучшие гаджеты для профилактики коронавируса. INOI Band
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