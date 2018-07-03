Лучшие игровые коврики с RGB подсветкой за 2018 год.

1. Razer Goliathus Chroma

С каждым годом возрастает спрос на игровую периферию, которая оснащается RGB подсветкой и почти каждый производитель придерживается данной традиции. На рынке с каждым месяцем появляется все больше и больше гаджетов которые оснащены подсветкой и игровые коврики не были исключением. Если вы стример или любите похвастаться своими девайсами в Instagram, то порой коврики на ваших фото выглядят мрачно и непримечательно, а с ковриками имеющие подсветку ваш рабочий стол сразу будет выделятся на фоне ваших знакомых и друзей.Коврик Razer Goliathus Chroma гарантирует непревзойденную точность независимо от вашего стиля игры. Он поддерживает большинство видов сенсоров, стилей игры и настроек чувствительности обеспечивает качественное считывание сигнала и отличные скоростные характеристики.Razer Goliathus Chroma является старшей модели обычной Razer Goliathus, но сейчас его оснастили подсветкой Razer Chroma. Его можно синхронизировать с другими вашими устройствами.

2. SteelSeries QcK Prism

SteelSeries QcK Prism – это особенный игровой коврик, который имеет сразу две превосходные и комфортные поверхности для продолжительных игровых марафонов, а также встроенной RGB подсветкой. Он имеет множество цветов и оттенков, режимов свечения и также его можно синхронезировать с другими вашими девайсами.

3. Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad

Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad – это игровой коврик который объединяет в себе множество преимуществ. Он имеет высокую прочность и долговечность, так как его основание выполнено из алюминия. Благодаря его скользкой верхней поверхности вы сможете всегда среагировать максимально быстро на неожиданные ситуации в игре. Он также оснащен современной RGB подсветкой, в которой задействовано 9 встроенных режимов, а также несколько профилей подсветки под разных пользователей.

4. Tt eSports Draconem RGB

Tt eSports Draconem RGB – это новый продукт от компании Tt eSports, который так же оснащен RGB подсветкой, на которой отображается происходящее в игре, благодаря чему вы дополнительно погружаетесь в игровую атмосферу. Он имеет твердое покрытие, которое обеспечит вашу мышь дополнительной точностью и скоростью наведения мыши на цель.

5. A4Tech Bloody MP-60R

A4Tech Bloody MP-60R – это один из самых бюджетных игровых ковриков с подсветкой на данный момент, однако он обладает всеми теми функциями и параметрами как и его старшие и более дорогие модели ковриков. Его толщина составляет всего 2.6мм, и он имеет небольшой вес. А его главной особенностью можно назвать съёмный кабель, если вы случайно его порвете или с ним что-то произойдет его можно спокойно заменить.