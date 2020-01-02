Худшие игровые ноутбуки 2019 года. HP OMEN 17-an100 и HP OMEN 15-dc0000

HP OMEN X 2S

В последнее время игровые ноутбуки набирают особую популярность — пользователи хотят иметь мобильную производительность, чтобы играть или работать вдалеке от дома. Правда, далеко не все современные решения могут действительно порадовать потенциального покупателя в силу своих недостатков и странных решений со стороны разработчика. Сегодня мы решили обсудить худшие ноутбуки, которые выходили в прошлом году, чтобы вы не делали ошибок. Если вы не особо в этом разбираетесь, то не стоит огорчаться — сейчас мы все достаточно детально расскажем и покажем, чтобы вы разобрались в хороших продуктах и смогли сделать себе отличный подарок под елку.

HP OMEN 17

Можно с полной уверенностью заявить, что ноутбук HP OMEN X 2S — худший ноутбук 2019 года. И дело здесь не в характеристиках или дисплее, а в самой концепции этого устройства. Производитель почему-то решил, что переместить клавиатуру в нижнюю часть корпуса, а сверху разместить дисплей — умное решение. Вот только в этом нет никакого смысла, ведь играя в игры вы не будете засматриваться на мелкий экранчик, который еще и расположен на плоскости корпуса — на него физически неудобно смотреть. А ведь это важнейший элемент данного ноутбука, за который вы будете платить дополнительно приличную сумму денег.Естественно, производитель с уверенностью заявляет, что это ноутбук будущего, но на самом деле это совсем не так. Дело в том, что на рынке уже давно есть ноутбуки с дополнительным экраном на корпусе — та же компания Acer уже давно тако устройство анонсировала и даже запустила в продажу. Почему в HP решили только сейчас выпустить данное решение для нас загадка, да и порекомендовать этот ноутбук к приобретению мы не можем категорически. Это ужасная покупка — гораздо разумнее взять любой другой ноутбук за эти же деньги. Тогда и мощности вы получите больше, и возможностей для работы.

HP OMEN 15

Многие геймеры почему-то уверенно считают, что игровой ноутбук априори проигрывает стационарному компьютеру по всем параметрам, и это весьма верное предположение. У любого станционарного компьютера при том же бюджете будет более высокая производительность, меньший уровень шума, больше возможностей для апгрейде, чистики и так далее. Так что действительно крутых ноутбуков на рынке не очень много, большая их часть, вроде данной модели, не стоят своих денег - пользователю гораздо приятнее играть на ПК, а не на ноутбуке.Да, у ноутбука нет проблем с габаритами, но есть проблемы с шумом, сбором пыли и прочими негативными сторонами, которых нет у стационарного ПК. С одной стороны, вы просто покупаете игровое решение вроде HP OMEN 17 и забываете о любых проблемах на ближайшие лет пять. Ведь ноутбук не требует апгрейда, его не нужно таскать в сервис на очистку блока питания или системы охлаждения, он не приносит дискомфорта. Кроме того, вы можете спокойно брать ноутбук в дорогу, наслаждаясь играми в путешествиях или просто на работе. Ведь игровой ноутбук отлично справляется и с рабочими задачами — программировать или монтировать видео на данной модели крайне удобно. С другой стороны, недостатков у продукта намного больше.Также стоит отметить, что далеко не все игры поддерживают трассировку лучей. Это шикарный задел на будущее и вскоре разработчики ААА-проектов начнут использовать эту технологию во всех своих играх, а вы с ноутбуком, который поддерживает трассировку лучей, будете получать самую красивую картинку на рынке. С другой стороны, вы переплачиваете приличные деньги, которые уходят на технологию, которая совершенно не нужна на текущий момент и на несколько лет вперед.

MSI GF63 Thin 9RCX

Для фанатов более компактных решений, которые можно брать в путешествия, носить на учебу или работу, отлично подойдет модель HP OMEN 15. Стоит отметить, что с данным ноутбуком производитель поступил точно так же, как и с 17-дюймовой моделью — вы можете настроить буквально каждый параметр своего устройства перед покупкой. Например, можно выбрать процессор, который выступит основной производительности вашего ноутбука, можно выбрать видеокарту, оперативную память и объем встроенной памяти. Фактически, вы в конструкторе собираете ноутбук мечты, чтобы потом на сто процентов использовать все его преимущества.Однако есть у данного ноутбука и серьезное преимущество, которое полностью перекрывает все плюсы. Ноутбук очень сильно греется с производительной видеокартой, так что сидеть и играть за ним будет просто некомфортно, особенно если устройство стоит у вас на коленях. Более того, у ноутбука очень шумная система охлаждения — она выдает просто море шума, перекрикивая даже звуки из игры, если вы играете на динамиках. Это громадный недостаток, который вынудил нас занести данную модель в худшие решения прошедшего года — все же инженеры могли бы постараться свести шум к минимуму.

Lenovo Legion Y740-15

Довольно интересным ноутбуком является новенькая модель от компании MSI, которая выглядит привлекательно и может похвастаться довольно большим количеством преимуществ. Во-первых, здесь очень качественная матрица в дисплее, которая позволяет вам наслаждаться изображением в полной мере. Даже если вы не играете в игры, а просто хотите посмотреть фильм или сериалы, ноутбук порадует качеством изображения. В плане начинки все тоже очень даже хорошо, ведь производитель не первый год на рынке и может предоставить пользователю необходимую мощность.С другой стороны, нужно понимать, что получить производительную модель, которая справляется с запуском современных игр на высоких настройках графики, сможет далеко не базовая комплектация. Для этого нужен более производительный ноутбук примерно среднего уровня, который обойдется вам в довольно приличную сумму. При столь высокой стоимости тяжело комментировать преимущества продукта, ведь мы понимаем, что ноутбук эти денег не стоит. Это, конечно, не дикий оверпрайс от HP с двойным монитором или шумной системой охлаждения, но тоже не идеальное решение для современного геймера.

ASUS TUF Gaming FX505

Данный ноутбук интересен не только своим дизайном и количеством портов, но и довольно широким спектром комплектующих, которые вы можете выбрать для себя. К примеру, видеокарту в начальную комплектацию ставят NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, однако если вам нужно получать более качественную картинку, то можно взять модель NVIDIA GeForce RTX 2060 или даже NVIDIA GeForce RTX 2070. Естественно, нужно понимать, что с повышением производительности видеокарты растет и стоимость комплектации ноутбука. Но пользователь может получить именно ту мощность, которая ему необходима, а это очень круто.Проблема этой модели лишь в том, что адекватная по мощности комплектация стоит каких-то безумных денег. За эти деньги вы сможете купить очень мощный ПК, который справится с поставленными задачами гораздо лучше, предоставляя вам больше мощности, комфорта и тишины. Не стоит вестись на информацию о минимальной стоимости ноутбука — это вообще не игровое решение, а его жалкое подобие, на котором вы сможете играть в довольно простенькие игры на минимальных настройках графики. Это явно не то, на что ожидает человек, отдавая столь приличную сумму денег, правда? И, конечно, с охлаждением здесь тоже беда, как и у HP OMEN 17

Самым доступным ноутбуком в нашей линейке является модель ASUS TUF Gaming FX505. Стоит отметить, что экономия в данном случае не всегда разумный выбор, но если вы уж сильно смущены в средствах, то можно посмотреть и на столь доступную модель. Здесь более простая версия процессора, заметно более простая видеокарта в базовой комплектации и все в таком духе. Производитель был вынужден поставить простенькие комплектующие, чтобы предоставить максимально доступную игровую модель.Нужно понимать, что игровой ноутбук вы не будете менять так уж часто, это устройство, которое покупают раз в пять лет, условно говоря. Так что если вам действительно срочно нужно устройство и нет денег, чтобы взять нечто более производительное, то можно брать. Это, конечно, далеко не ноутбук мечты для заядлого геймера, но он хотя бы стоит заметно дешевле, чем первые модели в данной подборке.