Лучшие колонки для ПК 2019 года. Xiaomi Mi TV Soundbar

2019-12-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi TV Soundbar; [60]

BBK МА-880S

Данную модель можно смело советовать абсолютно всем желающим по одной простой причине — это самая доступная модель, которую можно посоветовать для просмотра фильмов или сериалов в домашних условиях. Производитель укомплектовал набор пятью колонками и одним сабвуфером, так что в плане громкости или позиционирования звука проблем точно не возникнет. К примеру, данная система может похвастаться 5.1-канальным звуком, который обеспечивает идеальную атмосферу во время просмотра фильмов в высоком качестве. Это, пожалуй, важнейшее преимущество данной системы.
Конечно, в плане громкости здесь тоже все хорошо — производитель позаботился о том, чтобы при желании хорошую музыку или фильмы вместе с вами слушали и соседи. Максимальная мощность достигает 150 Вт, чего предостаточно, чтобы устраивать небольшие вечеринки. Для просмотра фильмов или прослушивания музыки в компании хватит и трети данной мощности, так что проблем с этим аспектом быть не должно. Также стоит отметить стильный дизайн из черного пластика — выглядит довольно скромно, но вы легко впишете продукт в любой интерьер. За свои деньги это просто идеальное решение для большинства пользователей.

Xiaomi Mi TV Soundbar

Компания Xiaomi преуспела буквально во всех областях, так что ничего удивительного в существовании модели Xiaomi Mi TV Soundbar нет. Производитель выпустил достаточно интересную модель акустики, которая идеально подходит и к телевизору, и к компьютеру. Правда, если в предыдущем варианте у нас была целая система колонок, то в данном случае это просто сандбар, то есть устройство продолговатой формы с несколькими динамиками. Такой продукт удобно ставить на стол, устанавливать перед монитором или телевизором, чтобы получить более качественное звучание музыки или звуков из фильмов.
Конечно, конструкция Xiaomi Mi TV Soundbar не позволяет производителю засунуть внутрь громадную мощность, так что продукт выдает всего 28 Вт максимальной мощности. Этого хватает для комфортного просмотра фильмов или сериалов, для прослушивания музыки в небольшом помещении. Устраивать дискотеку у себя дома вы не сможете, но со всеми остальными задачами Xiaomi Mi TV Soundbar справляется отлично, плюс дизайн данного гаджета тоже не может не радовать. Обязательно стоит обратить свое внимание на это устройство, ведь за свои деньги продукт обеспечивает пользователя всем необходимым.

SVEN HT-200

Компанию SVEN мы все довольно давно и хорошо знаем — производитель умеет делать доступные продукты и выпускает их с завидным постоянством. Особенно нам нравятся все устройства, которые связаны с аудио, ведь в этом плане качество и доступность играют важнейшую роль. К примеру, модель SVEN HT-200 способна удовлетворить запросы большинства потенциальных покупателей, которые хотят получить качественный звук при минимальных расходах. Эта модель тоже состоит из пяти колонок и основного модуля, который выполняет функцию сабвуфера. Благодаря этому мощность звука очень высокая и громкость выше половины вы, скорее всего, никогда поднимать не станете.
Система предоставляет 5.1-канальный звук, который действительно отлично озвучит и позволяет организовать в помещении шикарную атмосферу для игр или фильмов. Если вы играете в шутеры, то колонки позволят вам понять, откуда идет противник, а в фильмах вовсе создается атмосфера почти полного присутствия. Общая мощность системы 80 Вт, чего хватит для дискотеки с товарищами или просмотра фильмов в большой компании. Если же вы решите смотреть контент в одиночестве или просто играть в игры, то и четверти этой мощности хватит с большим запасом.

YAMAHA NS-P150

Если вы разбираетесь в аудиотехнике, то понимаете, что фирма YAMAHA вообще не делает плохих устройств. Этот производитель всегда ассоциировался с высоким качеством сборки, высоким качеством звука и дорогими материалами. Сейчас ничего не изменилось — производитель и дальше выпускает крайне качественные устройства, которые за свои деньги легко уделывают конкурентов. К примеру, модель YAMAHA NS-P150 выглядит очень стильно и современно, плюс качество звучания у данной системы действительно отличное. Для фанатов качественной музыки это настоящий подарок — можно наслаждаться контентом в полной мере.
Комплект поставки состоит из трех колонок — одна является центральной, а две остальные ставите слева и справа для создания лучшего акустического эффекта. Благодаря трем колонкам удается передавать позиционирование звука — это приятно, если вы смотрите фильм, где герои говорят с разных сторон. Выходная мощность колонок достигает 70 Вт, чего для компьютера или телевизора в закрытом помещении хватит с головой. Уверен, что на максимум вы включать данные колонки никогда не будете, ведь они звучат очень громко даже на половине. Это большое преимущество.

Onkyo SKS-4800

Однако если вы большой фанат шума и вам нужны колонки, которые способны выдавать высокую громкость, то у нас есть продукт и для ваших потребностей. Модель Onkyo SKS-4800 состоит из сабвуфера и двух колонок, которые выдают в общей сложности 250 Вт мощности, чего хватит на весь микрорайон вашего города. Для примера — на концертах на открытых стадионах используются колонки по 600 Вт. Естественно, их там достаточно много, но и площадь открытого пространства там громадная. Эти же колонки вы будете использовать в домашних условиях, где их громкости хватит для абсолютно любых задач. Для прослушивания музыки и игр — точно.
Естественно, качество звука здесь тоже довольно высокое и если вы фанат слушать какие-то качественные треки, то стоит обязательно обратить свое внимание на данное устройство. В повседневной жизни вы можете слушать музыку на десяти процентах суммарной мощности и этого хватит с головой, а на вечеринках можете выкручивать громкость на максимум и снабжать качественными треками весь дом. Качество материалов и сборки тоже довольно высокое, особенно если учитывать, что производитель всегда славился своей аудиотехникой премиального уровня.

Edifier S50DB

Завершать нашу подборку лучшей акустики будем саундбаром Edifier S50DB, который при своих достаточно компактных размерах может похвастаться высоким качеством звука и высокой громкостью. Это идеальное решение как для ПК, так и для телевизора, ведь вы можете поставить саундбар перед монитором и играть с радостью, наслаждаясь качественным звуком и позиционированием. Это удобно, так как для саундбара не нужно много места на столе, плюс не нужно расставлять колонки по помещению в надежде сделать это более-менее правильно. Разработчик представил удобный корпус, который легко ставить на стол.
Конечно, производитель сделал большой упор на качестве звука, ведь это более дорогая модель, чем конкуренты, и она просто обязана выдавать более четкие частоты. Здесь отлично проработаны верхние и нижние частоты, есть ощутимый бас, плюс все эти параметры можно регулировать, чтобы получать более оптимальный звук в тех или иных ситуациях. Также стоит отметить, что у данной модели довольно стильный дизайн корпуса, который легко вписывается в буквально любые интерьеры — можно смело ставить гаджет хоть в стильной гостиной, хоть в яркой игровой комнате.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV Soundbar
Обзор Deadliest Catch: The Game. Ловим р...
Обзор Deadliest Catch: The Game. Ловим рМы очень любим рассказывать про различные симуляторы, так как это интересный вариант погрузиться в атмосф...
LG G Pad 5 10.1 и его функции...
LG G Pad 5 10.1 и его функцииКомпания LG выпустила интересную новинку под названием G Pad 5 10.1. Планшет имеет отличную начинку,объе...
Новинка от Xiaomi Mi CC9 Pro...
Новинка от Xiaomi Mi CC9 ProКомпания Xiaomi выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Mi CC9 Pro. Аппарат вклю...
Умная новинка Xiaomi Mi Watch...
Умная новинка Xiaomi Mi WatchКомпания Xiaomi выпустила очень модную новинку бюджетного варианта под названием Mi Watch.Умные часы вкл...
Раскрыта начинка Samsung Galaxy A51 ...
Раскрыта начинка Samsung Galaxy A51 Компания Samsung выпустила интересную модель бюджетного варианта под названием Galaxy A51. Аппарат вклю...
Компактный смартфон Oppo Reno 3...
Компактный смартфон Oppo Reno 3Компания Oppo выпустила молодежный смартфон бюджетного варианта под названием Reno 3. Аппарат включает ...
Новый флагман Sony Xperia 5...
Новый флагман Sony Xperia 5Компания Sony выпустила флагманский смартфон бюджетного вариант под названием Xperia 5. Аппарат включает ...
Acer Predator X38 P с частотой обновлени...
Acer Predator X38 P с частотой обновлениКомпания Acer готовится представить монитор Predator X38P. Монитор выполнен на базе 37,5-дюймовый изогну...


Обзор ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB. Лучший смартфон для игр?Обзор ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB. Лучший смартфон для игр?
Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317
Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227
Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане
Обзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобстваОбзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобства
Обзор Thief Simulator VR. Игра года...
Обзор Thief Simulator VR. Игра годаЕсли посмотреть на рынок игровых проектов для шлемов виртуальной реальности, то вы заметите, что большая ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее Современные смартфоны совсем не готовы радовать нас чем-то уникальным, ведь крупным брендам просто не выг...
В России открылась первая студия произво...
В России открылась первая студия произвоВ мире наблюдается удивительная картина: телевизоры с поддержкой Dolby Vision есть у миллионов людей, дес...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. ...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. Сегодня мы поговорим о довольно интересном устройстве, которое при достаточно низкой стоимости способно у...
Во что поиграть на PlayStation 4 в декаб...
Во что поиграть на PlayStation 4 в декабШутеры — это один из бессметных жанров, ведь ничто так не может надоесть, как стрелять по бесчисленному к...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20Мы привыкли к тому, что современные телевизоры с хорошим разрешением и большой диагональю стоят дорого и ...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64На днях, компания Motorola анонсировала новую линейку g8, флагманом которой стал Moto g8 plus. В смартфон...
«Холодное сердце 2» переведут на саамски...
«Холодное сердце 2» переведут на саамскиВ 2013 в кино вышла картина Disney «Холодное сердце», показавшая альтернативный взгляд на известную сказк...
Обзор TV Time. Сериалы вовремя...
Обзор TV Time. Сериалы вовремяМы решили немного отойти от игр и поговорить о приложениях, которые тоже развлекают пользователя, но дела...
Предварительный обзор Acer Predator Thro...
Предварительный обзор Acer Predator ThroДавайте поговорим о довольно интересном устройстве, которое, как нам кажется, никто из наших читателей се...
Обзор Woven. Очень добрая игра...
Обзор Woven. Очень добрая играСовременные игры просто пропитаны жестокостью, насилием и прочими негативными факторами, которые портят п...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма ...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма Компания Huawei хотя и сражается с санкциями и запретами, но выпускать крутые смартфоны не перестает. К п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor