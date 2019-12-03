Лучшие колонки для ПК 2019 года. Xiaomi Mi TV Soundbar

BBK МА-880S

Xiaomi Mi TV Soundbar

Данную модель можно смело советовать абсолютно всем желающим по одной простой причине — это самая доступная модель, которую можно посоветовать для просмотра фильмов или сериалов в домашних условиях. Производитель укомплектовал набор пятью колонками и одним сабвуфером, так что в плане громкости или позиционирования звука проблем точно не возникнет. К примеру, данная система может похвастаться 5.1-канальным звуком, который обеспечивает идеальную атмосферу во время просмотра фильмов в высоком качестве. Это, пожалуй, важнейшее преимущество данной системы.Конечно, в плане громкости здесь тоже все хорошо — производитель позаботился о том, чтобы при желании хорошую музыку или фильмы вместе с вами слушали и соседи. Максимальная мощность достигает 150 Вт, чего предостаточно, чтобы устраивать небольшие вечеринки. Для просмотра фильмов или прослушивания музыки в компании хватит и трети данной мощности, так что проблем с этим аспектом быть не должно. Также стоит отметить стильный дизайн из черного пластика — выглядит довольно скромно, но вы легко впишете продукт в любой интерьер. За свои деньги это просто идеальное решение для большинства пользователей.

SVEN HT-200

Компания Xiaomi преуспела буквально во всех областях, так что ничего удивительного в существовании модели Xiaomi Mi TV Soundbar нет. Производитель выпустил достаточно интересную модель акустики, которая идеально подходит и к телевизору, и к компьютеру. Правда, если в предыдущем варианте у нас была целая система колонок, то в данном случае это просто сандбар, то есть устройство продолговатой формы с несколькими динамиками. Такой продукт удобно ставить на стол, устанавливать перед монитором или телевизором, чтобы получить более качественное звучание музыки или звуков из фильмов.Конечно, конструкция Xiaomi Mi TV Soundbar не позволяет производителю засунуть внутрь громадную мощность, так что продукт выдает всего 28 Вт максимальной мощности. Этого хватает для комфортного просмотра фильмов или сериалов, для прослушивания музыки в небольшом помещении. Устраивать дискотеку у себя дома вы не сможете, но со всеми остальными задачами Xiaomi Mi TV Soundbar справляется отлично, плюс дизайн данного гаджета тоже не может не радовать. Обязательно стоит обратить свое внимание на это устройство, ведь за свои деньги продукт обеспечивает пользователя всем необходимым.

YAMAHA NS-P150

Компанию SVEN мы все довольно давно и хорошо знаем — производитель умеет делать доступные продукты и выпускает их с завидным постоянством. Особенно нам нравятся все устройства, которые связаны с аудио, ведь в этом плане качество и доступность играют важнейшую роль. К примеру, модель SVEN HT-200 способна удовлетворить запросы большинства потенциальных покупателей, которые хотят получить качественный звук при минимальных расходах. Эта модель тоже состоит из пяти колонок и основного модуля, который выполняет функцию сабвуфера. Благодаря этому мощность звука очень высокая и громкость выше половины вы, скорее всего, никогда поднимать не станете.Система предоставляет 5.1-канальный звук, который действительно отлично озвучит и позволяет организовать в помещении шикарную атмосферу для игр или фильмов. Если вы играете в шутеры, то колонки позволят вам понять, откуда идет противник, а в фильмах вовсе создается атмосфера почти полного присутствия. Общая мощность системы 80 Вт, чего хватит для дискотеки с товарищами или просмотра фильмов в большой компании. Если же вы решите смотреть контент в одиночестве или просто играть в игры, то и четверти этой мощности хватит с большим запасом.

Onkyo SKS-4800

Если вы разбираетесь в аудиотехнике, то понимаете, что фирма YAMAHA вообще не делает плохих устройств. Этот производитель всегда ассоциировался с высоким качеством сборки, высоким качеством звука и дорогими материалами. Сейчас ничего не изменилось — производитель и дальше выпускает крайне качественные устройства, которые за свои деньги легко уделывают конкурентов. К примеру, модель YAMAHA NS-P150 выглядит очень стильно и современно, плюс качество звучания у данной системы действительно отличное. Для фанатов качественной музыки это настоящий подарок — можно наслаждаться контентом в полной мере.Комплект поставки состоит из трех колонок — одна является центральной, а две остальные ставите слева и справа для создания лучшего акустического эффекта. Благодаря трем колонкам удается передавать позиционирование звука — это приятно, если вы смотрите фильм, где герои говорят с разных сторон. Выходная мощность колонок достигает 70 Вт, чего для компьютера или телевизора в закрытом помещении хватит с головой. Уверен, что на максимум вы включать данные колонки никогда не будете, ведь они звучат очень громко даже на половине. Это большое преимущество.

Edifier S50DB

Однако если вы большой фанат шума и вам нужны колонки, которые способны выдавать высокую громкость, то у нас есть продукт и для ваших потребностей. Модель Onkyo SKS-4800 состоит из сабвуфера и двух колонок, которые выдают в общей сложности 250 Вт мощности, чего хватит на весь микрорайон вашего города. Для примера — на концертах на открытых стадионах используются колонки по 600 Вт. Естественно, их там достаточно много, но и площадь открытого пространства там громадная. Эти же колонки вы будете использовать в домашних условиях, где их громкости хватит для абсолютно любых задач. Для прослушивания музыки и игр — точно.Естественно, качество звука здесь тоже довольно высокое и если вы фанат слушать какие-то качественные треки, то стоит обязательно обратить свое внимание на данное устройство. В повседневной жизни вы можете слушать музыку на десяти процентах суммарной мощности и этого хватит с головой, а на вечеринках можете выкручивать громкость на максимум и снабжать качественными треками весь дом. Качество материалов и сборки тоже довольно высокое, особенно если учитывать, что производитель всегда славился своей аудиотехникой премиального уровня.

Завершать нашу подборку лучшей акустики будем саундбаром Edifier S50DB, который при своих достаточно компактных размерах может похвастаться высоким качеством звука и высокой громкостью. Это идеальное решение как для ПК, так и для телевизора, ведь вы можете поставить саундбар перед монитором и играть с радостью, наслаждаясь качественным звуком и позиционированием. Это удобно, так как для саундбара не нужно много места на столе, плюс не нужно расставлять колонки по помещению в надежде сделать это более-менее правильно. Разработчик представил удобный корпус, который легко ставить на стол.Конечно, производитель сделал большой упор на качестве звука, ведь это более дорогая модель, чем конкуренты, и она просто обязана выдавать более четкие частоты. Здесь отлично проработаны верхние и нижние частоты, есть ощутимый бас, плюс все эти параметры можно регулировать, чтобы получать более оптимальный звук в тех или иных ситуациях. Также стоит отметить, что у данной модели довольно стильный дизайн корпуса, который легко вписывается в буквально любые интерьеры — можно смело ставить гаджет хоть в стильной гостиной, хоть в яркой игровой комнате.