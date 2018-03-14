Лучшие ноутбуки на Intel gen.8

DELL INSPIRON 5570

Lenovo Yoga 920 13

Довольно интересная модель с дисплеем на 15,6 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек. Этого с головой достаточно для того, чтобы вы могли с комфортом работать, смотреть видео или общаться в сети. Помимо этого, сюда поставили процессор Intel Core i5 8250U, который очень достойно показал себя в синтетических тестах и не только. В плане производительности это шикарный вариант для несложных задач в работе.Поддерживать производительность продукта будет оперативная память на 8 гигабайт, встроенной сюда установили 1 терабайт в формате HDD. Вы скажете, что это спорный момент, ведь SSD быстрее, но нужно понимать, что SSD стоит заметно дороже, а покупать ноутбук за пару тысяч долларов может не каждый.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6

Довольно дорогая модель, стоимость которой обусловлена начинкой. Например, сюда поставили более производительный процессор Intel Core i7 8550U, у него предостаточно производительности, чтобы запускать тяжелые приложения, работать с графикой или какими-то другими профессиональными задачами. Поддерживать производительность продукта будет оперативная память на 16 гигабайт, этого с головой хватит на все задачи, которые вы поставите перед устройством.Хранить личные данные вы можете на встроенном SSD на 1 терабайт, это скоростной накопитель, который в разы быстрее HDD, правда и стоит почти как половина этого ноутбука. Отдельно стоит похвалить разрешение экрана — настоящее 4К, без всякого там маркетинга.

Acer ASPIRE 5

Знаете, писать статью про ноутбуки и не сказать про Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 — настоящее преступление. Отличное устройство за свои деньги, довольно производительное и современное. Внутри установлен процессор Intel Core i5 8250U, поддерживать производительность модели будет оперативная память на 8 гигабайт. Хранить личные данные вы будете на SSD объемом 256 гигабайт, чего вполне достаточно для работы и небольшого количества фильмов.В плане дизайна продукт меня тоже порадовал, это достаточно крутое решение для повседневной жизни. Клавиатура с большими клавишами, большая сенсорная панель, можно пользоваться без мышки вполне комфортно. Думаю, для многих пользователей это будет идеальное решение.

Lenovo IdeaPad 720 15

Данная модель лично мне интересна своим железом и дисплеем — ноутбук вполне можно использовать для игровых задач, если вы любите иногда после работы пострелять в шутеры и все в таком духе. Диагональ 17,3 дюйма позволяет вам спокойно наслаждаться красотами виртуальных миров, а видеокарта NVIDIA GeForce MX150 позволит поднять графику на новый уровень. Для тех пользователей, которые работают и иногда играют в игры, это шикарное решение на все случаи жизни.За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i5 8250U, он смотрится довольно интересно на данной модели, плюс 12 гигабайт оперативной памяти позволяют играть с максимальным удовольствием. Осталось только выбрать игры и рабочие задачи.

DELL LATITUDE 7490

Ноутбуки этой компании всегда были хороши тем, что за свои деньги вы получали максимальную производительность и набор возможностей, за которые другие производители будут просить больше денег. Сюда поставили процессор Intel Core i7 8550U, 8 гигабайт оперативной памяти и скоростной накопитель. Для тех, кто хочет работать с тяжелым контентом или играть в игры, это отличное решение оставаться на волне современных технологий.Важной деталью ноутбука можно назвать видеокарту AMD Radeon RX 560, которая открывает вам безграничные возможности в играх и рабочих программах. Идеальная новинка для ценителей универсальности и широких возможностей в работе и отдыхе. Да и дизайн довольно симпатичный, как по мне.

Lenovo IdeaPad 320s 15

Идеальный вариант для бизнеса - довольно стильный дизайн, который не обременен какими-то ненужными деталями дизайна корпуса. Плюс, внутри нет видеокарты дискретной, то есть говорить о производительности в играх я бы не стал. А вот для работы достаточно годное решение — компактный дисплей на 14 дюймов, разрешение FullHD, неплохая картинка для работы с текстами или монтажом видео.Далее, разработчик порадовал весом всего в 1,4 килограмма, этого достаточно, чтобы вы с комфортом таскали его на работу, отдых, получали от этого уйму удовольствия. За основу этого ноутбука взят процессор Intel Core i5 8250U, плюс 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной на SSD накопителе. Для бизнеса самое оно.

ASUS ZenBook 13 UX331UA

Весьма спорное решение от компании Lenovo обновить предыдущую модель ноутбука оказалась отличным вариантом. Да, при диагонали в 15,6 дюймов сохранить компактные размеры и легкость не удалось, ноутбук весит 1,9 килограмма, но при своей стоимости и возможностях это одно из самых интересных решений на рынке. Вы получаете крутой ноутбук для дома, работы в офисе или путешествиях, для работы с фото или видно на среднем уровне сложности.Внутри установлено 128 гигабайт памяти на накопителе SSD, так что много контента с собой таскать не получится. С другой стороны, здесь установлен современный процессор, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce MX130. Процессор Intel восьмого поколения тоже должен порадовать.

DELL Vostro 5471

Для меня очень важно в работе иметь легкий ноутбук, который может не будет таким мощным, как его «пузатые» собратья по сегменту, зато он будет меньше занимать места в сумке и весить меньше, что тоже важно. Ноутбук от ASUS как раз таким вариантом и является. Он легкий, всего 1,1 килограмм, у него производительная начинка и очень стильный дизайн корпуса. Конечно, выбирать ноутбук исходя из его дизайна не всегда разумно, но хочется ведь стильно смотреться на рабочем столе.Сюда поставили 256 гигабайт встроенной памяти на твердотельном накопителе, 8 гигабайт оперативной памяти в помощь процессору Intel Core i5 8250U. Главным конкурентом этой новинки смело могу назвать лишь MacBook, только он стоит заметно дороже и мощность железа там проще.

DELL XPS 13 9360

Самый доступный вариант ноутбука на восьмом поколении процессоров Intel Core, который можно без страха посоветовать любому, кто хочет крутое решение. Да, не всем нужны игры на ноутбуке, не всем нужно ультра-крутое разрешение дисплея. Для некоторых пользователей ноутбук является лишь способом работать, сидеть в интернете и общаться с друзьями, либо посмотреть сериал после тяжелого рабочего дня. Для таких целей DELL Vostro 5471 подойдет идеально, у него есть все необходимое, плюс низкая стоимость.Думаю, последний пункт наиболее важен, ведь стоимость частенько отгораживает нас от приобретения хорошего варианта. Здесь ценник демократичный, всем должен понравиться.

В Dell решили не изобретать велосипед заново и просто обновили свое успешное решение. Поставили новый процессор, а все остальные детали остались прежними — крутой дизайн корпуса, который привлекает своими тонкими гранями вокруг дисплея, стильная клавиатура и прочие дополнительные радости.В плане производительности здесь все хорошо и работать с текстами, базами данных или таблицами можно спокойно. Даже видео монтировать, если очень нужно.