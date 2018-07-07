Лучшие пылесосы с циклонным фильтром в 2018 году

2018-07-07, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Philips FC 8474; [138]
Когда речь заходит о поддержки чистоты в квартире, многим первым на ум приходят пылесосы. На современном рынке представлено большое множество различных пылесосов, все они имеют разные режимы работы, конструкций и способы сбора грязи и пыли. Сегодня мы рассмотрим лучшие классические, циклонные пылесосы, которые присутствуют на рынке на данный момент.
Выбирая пылесос, который имеет циклонный фильтр, лучше придерживаться самых популярных и надежных брендов таких как Samsung, LG, Bosch, Hoover и другие не менее популярные фирмы. Однин из ключевых факторов выбора, это мощность всасывания.

1. Hoover BR2230 019

Фирма Hoover имеет достаточно большой спрос на свои продукты, они выпускают достаточно надежную и долговечную продукцию. В частности, Hoover BR2230 019 имеет достаточно большую популярность на рынке пылесосов, его мощность втягивания составляет 350Вт при небольших габаритах это очень хороший показатель, а объем емкости контейнера для пыли составляет 2 литра. Этот пылесос являет линейкой Breeze – а это легкий способ уборки для людей, ищущих высокую производительность при ежедневном использовании. Легкий и компактный пылесос, очень маневренный и легкий в хранении.

2. Philips FC 8474

С помощью технологии PowerCyclone 4 – усиливается воздушный поток и повышается эффективной уборки. Также она мгновенно отделяет пыль от воздуха, а благодаря этому атмосфера в комнате будут свежей даже при длительной уборке. При мощности всасывания 350Вт гарантируется идеальный результат уборки, а благодаря длинному сетевому кабелю(6м) вы сможете пылесосить даже в самых дальних участках комнаты без необходимости переключения к ближайшей розетке.

3. Karcher VC 3 PREMIUM

Karcher VC 3 PREMIUM – это безмешковый пылесос с циклонным фильтром VC 3 от Karcher, он сочетает в себе высокую производительность и функциональный дизайн. Он имеет высокую силу всасывания без потерь в малогабаритных помещениях. Главным преимуществом Karcher VC 3 PREMIUM являет прозрачный контейнер для мусора, что позволяет контролировать заполненность емкости, а фильтр HEPA 13 не пропускает даже мельчайшие пылевые частицы, при этом он производит работы на довольно малом уровне шума.

4. THOMAS Multi Cyclone Pro 14

Multi Cyclone Pro 14 имеет довольно хорошую систему фильтрации(мультициклон), он состоит из одного большого циклона, который удерживает крупный мусор и тринадцать маленьких, которые фильтруют мелкую пыль. Благодаря такой системе пылесос имеет постоянную мощность всасывания 350Вт, без потерь из-за большой степени загрязнения контейнера. После основной фильтрации, воздух проходит через фильтр HEPA 10, благодаря чему качество выходящего из пылесоса воздуха соответствует всем требованиям к экологии жилых помещений.

5. Samsung VC18M3160

Пылесос с контейнером для пыли Samsung VC18M3160 – имеет удобный контроль степени наполнения. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий. В пылесборник помещается до 2 литров пыли и мусора, благодаря чему вы сможете реже опустошать его. С помощью турбины Anti-Tangle, предотвращается наматывание волос, шерсти и пыли на фильтр, сохраняя мощность всасывания в 2 раза дольше.

6. LG VK76A09NTCR

LG VK76A09NTCR – это пылесос который имеет множество технологий, при помощи которых вы сможете максимально чисто и быстро сделать сухую уборку у себя дома. Одна из таких технологий — это “Система прессования пыли Kompressor”, с её помощью вы можете собирать больше пыли в контейнер. Специальная моторизированная лопасть в контейнере сбивает пыль в компактные брикеты, что обеспечивает большую вместительность, а также легкую и гигиеничную очистку. Вторая особенность – это “Эллипс Циклон”, благодаря особой форме эллипса обеспечивается высокая центробежная сила, которая концентрируется в узкой части эллипса и увеличивает мощность воздушного потока в широкой части эллипса, позволяя отделять даже микрочастицы пыли от воздуха.


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