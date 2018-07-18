Лучшие планшеты на Windows. Lenovo Yoga Book YB1-X91L

CHUWI Hi13

В последнее время пользователи стали все больше времени проводить с планшетами за работой. Для таких сценариев лучше всего использовать планшеты на Windows 10, так как это обеспечит вас необходимыми программами для работы, плюс производители предоставляют массу интересных вариантов с самой разнообразной начинкой. Мы решили отобрать пять лучших продуктов, которые по нашему мнению подходят для повседневного использования и работы. Модели разные, но вы точно что-то для себя найдете.

Prestigio MultiPad Visconte A PMP1014TE

Первым планшетом в нашей сегодняшней подборке будет CHUWI Hi13. Это довольно интересная модель от молодой китайской компании, которая привлекает своих фанатов низкой стоимостью и высокой производительностью продукции. Для начала стоит отметить шикарный дисплей планшета — диагональ составляет 13,5 дюйма, тогда как разрешение составляет 3000 на 2000 пикселей. Это очень высокое разрешение, из-за чего вы сможете с комфортом читать книги на таком экране, смотреть фильмы и получать удовольствие от любого типа контента. И, конечно же, глаза не так устают от работы с таким вот экраном, так как все шрифты выглядят максимально четко.В плане производительности здесь тоже все очень хорошо — 4 гигабайта оперативной памяти позволят спокойно запускать приложения в фоне, встроенной памяти сюда поставили 64 гигабайта. Этот планшет не будут использовать для игровых задач, так что о процессоре даже говорить не станем, его с головой хватит для всех казуальных задач. CHUWI Hi13 является идеальным вариантом для тех, кто планирует много работать с текстом или изображениями — разрешение позволяет получать от этого удовольствие и не вредить своему зрению. Думаю, это очень важное преимущество.

Digma CITI 1804

Продукция компании Prestigio нам всегда нравилась за свою привлекательную стоимость. Это довольно приятная особенность бренда, ведь не у всех есть средства для приобретения дорогостоящих планшетов, тогда как бывают ситуации, где без подобного устройства не обойтись. Например, в сфере образования сейчас очень тяжело без электронного устройства для работы с документами и таблицами. Благо, производитель придумал для данного планшета клавиатуру на магнитном креплении, которая полностью решает проблемы.Вы можете отсоединить клавиатуру и получить удобное и компактное устройство для просмотра видео, чтения, игр и прочих развлекательных задач. Это довольно удобно, так как с тем же ноутбуком на диване лежать не очень удобно. Если же у вас появится необходимость поработать с текстами, то обязательно посмотрите в сторону магнитной клавиатуры. Это, фактически, полноценная замена ноутбуку, только с меньшим набором функций. Зато и стоимость здесь ниже. Для школьников или студентов с ограниченным бюджетом самое то. Осталось только приложения установить и можно двигать на занятия.

Lenovo Yoga Book YB1-X91L

За основу производительности данного планшета взят процессор Intel Atom x5 Z8350. Это довольно производительная модель, которой хватит не только для работы с документами, но и для обработки фотографий или нарезки видео. Конечно, покупать данный продукт для профессиональной деятельности никто не станет, но если вы хотите в дороге работать с фото или дома обрабатывать видео, пока компьютер чем-то занят, то это шикарный вариант. Помимо этого, производитель добавил продукту клавиатуру на магнитных замках, которая отменно подходит для набора текста или работы с разнообразными таблицами.Повторюсь — планшет со сменной клавиатурой отлично подходит для работы и отдыха. Вы можете взять гаджет в руки и работать с документами или читать книги, можете смотреть сериалы в сети, общаться в социальных сетях и так далее. Вариантов использования очень много, нужно лишь привыкнуть снимать клавиатуру и ставить ее обратно. Фактически, это ноутбук со съемным дисплеем — есть сенсорная панель, клавиатура островного типа, довольно мощная начинка. Что еще можно требовать от бюджетного устройства? Думаю, это вполне неплохая замена настольному компьютеру.

Irbis TW40

Фактически, Lenovo Yoga Book YB1-X91L это ноутбук, но производитель позиционирует устройство как планшетный компьютер. Здесь имеется две сенсорные панели, одна из которых — клавиатура. То есть, здесь нет аппаратных органов управления, вы все действия выполняете при помощи нажатий на сенсорную клавиатуру. Довольно интересный вариант работы, хотя для набора больших текстов такой вариант явно не подходит, что немного разочаровывает. Зато рисовать или пользоваться интернетом очень и очень удобно. Да и писать от руки — тоже.Большое преимущество продукта в его дизайне и возможности отогнуть дисплей назад. Это уже трансформер получается, но производитель продает свою новинку именно как планшет. Мы еще напишем статю про трансформеры, так что оставайтесь на связи. Данный же девайс идеален для продвинутых пользователей, которые понимают, что текст набирать буду только в социальных сетях или на почте, да и то не много. Стильный корпус, производительная начинка и классный дисплей позволи вам без труда работать с любых сферах. Правда, стоимость такого продукта уже заметно выше предыдущих бюджетных моделей.

Итог

Данный планшет является самым доступным из всех, что есть в нашей сегодняшней подборке. Но, у него тоже есть все шансы на успех — некоторым пользователям нужна именно бюджетная модель для повседневного использования. Кто-то на том 10,1 дюймовом дисплее будет смотреть фильмы или сериалы, кто-то будет работать с документами или почтой. Вариантов применения уйма, ведь для своей стоимости здесь есть довольно много преимуществ по сравнению с конкурентами. И это очень важно, так как иногда хочется купить планшет для какой-то одной цели, но тратить на это все свои деньги вообще нет желания.За основу производительности планшета взят процессор Intel Atom Z3735G. Это не самая мощная модель на рынке, но ее производительности явно хватит на то, чтобы вы спокойно работали с документами. Встроенной памяти не так много, всего 32 гигабайта, но вы спокойно можете добавить еще столько же при помощи карты памяти. Получается неплохой планшет для тех, кто планирует немного работать и развлекаться, либо покупает устройство для учебы. Для игровых задач не подходит, так как процессор все же проигрывает потенциальным конкурентам. С другой стороны, планшет на Windows 10 вообще для игр и не покупают.Как вы могли заметить, большинство производителей свои планшета на данной операционной системе выпускают с клавиатурами. Это очень удобно, так как иногда хочется поработать с тестом или таблицами, написать длинный отчет на почту или просто пообщаться в социальных сетях. Вариантов сразу несколько, каждый подходит для своей собственной задачи. Некоторые дешевле, некоторые дороже, но выбор будет зависеть от требований к продукты и от конечной стоимости. Советую написать на листик бумаги все задачи, которые вы планируете решать на своем планшете, а потом уже заняться выбором продукта. Тогда конечная покупка будет радовать вас еще больше.