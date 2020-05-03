Лучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore Flare

ANKER Soundcore Flare

Если вы до сих пор не знаете, чем заняться на карантине, воспользуйтесь этой подборкой! Мы собрали максимальное количество полезных вещей для преодоления карантина с пользой.

Компактная колонка Soundcore Flare от команды Anker Innovations Limited воспроизводит звук на 360˚ в любой обстановке.Она отлично звучит как в маленькой комнате, так и на улице. За счет подсветки и надежной защиты от воды и пыли Bluetooth-динамик Flare — это отличный компаньон для любителей приключений и вечеринок, особенно на карантине, так как, вечеринку можно устроить дома.

В колонке используется технология BassUp для улучшения баса, а сопутствующее мобильное приложение Soundcore позволяет использовать эквалайзер, настраивая отдельные профили для разного вида музыки. С помощью программы также предлагается выбрать наиболее подходящее свечение из 5-ти предлагаемых тем. Имея два динамика Soundcore Flare, мы с легкостью можем объединить их в одну стереосистему. Они будут синхронно воспроизводить музыку и световое шоу.

Особого внимания заслуживает дизайн динамика. Корпус колонки покрывает мягкая ткань, устойчивая к грязи и пыли, обеспечивающая защиту от воды даже при коротком погружении под воду.

Сзади расположены кнопки Bluetooth и питания, а также разъемы для зарядки. В верхней части динамика Flare есть еще пять кнопок для управления: воспроизведение / пауза, регулировка громкости, управление освещением и кнопка активации BassUp.

RoboVac G10 Hybrid

Основа Bluetooth-колонки — это светодиодное кольцо, которое реагирует на музыку, создавая удивительное световое шоу.

Пылесос-робот Anker Eufy Robovac G10 заставит вас влюбиться в уборку, ведь он способен делать ее без вас. Модель подходит и для сухой, и для влажной очистки поверхностей.

Емкость ее пылесборника составляет 0.45 л. Четыре боковые щетки качественно собирают загрязнения.

Для моющего средства есть отдельный контейнер на 130 мл.

Предусмотрена возможность составлять график уборки по расписанию или управлять работой пылесоса-робота Anker Eufy Robovac G10 дистанционно со смартфона.

Датчики высоты и обнаружения препятствий обеспечивают сохранность прибора: он не разобьется о шкаф и не упадет с лестницы. Продолжительность автономной работы модели достигает 1 часа 40 минут. После этого она автоматически определит, где находится зарядная станция, и отправится туда для зарядки.

Умные часы Amazfit Bip S

RoboVac G10 Hybrid предлагает хорошее техническое оснащение, эффективную влажную и сухую уборку, дистанционное управление с экрана смартфона, сменные расходники, поддержку голосовых помощников, голосовые уведомления на русском языке, систему рационального маршрута, защиту от падения.

Amazfit Bip — лучшие smart часы для ежедневного использования и занятий спортом, которые превосходят даже более дорогостоящие модели по ряду возможностей.

Внешне Amazfit Bip S очень похожи на цифровые наручные часы, каких на рынке огромное количество. Можно даже установить циферблат в стиле классических Casio, тогда об умных функциях модели точно никто не догадается.

Корпус выполнен из поликарбоната, экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Модель доступна в четырёх цветах: чёрном, оранжевом, розовом и белом. Главная фишка Amazfit Bip S — трансфлективный TFT‑экран с диагональю 1,28 дюйма и разрешением 176 × 176 пикселей, который способен отобразить 64 цвета.

Amazfit Bip S получили датчик сердцебиения Huami BioTracker, который отличается высокой точностью и низким энергопотреблением. Благодаря этому часы могут мониторить пульс в реальном времени без существенного ущерба автономности. Модель отслеживает показатели в процессе тренировок и в случае перенапряжения рекомендует сбавить темп. Новинка также оснащена GPS‑приёмником и компасом, поэтому может определять местоположение и сохранять маршрут. Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 190 мАч, этого хватает на 40–50 дней работы.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

SteelSeries Arctis 1 Wireless отлично работает в паре с компьютерами, смартфонами на ОС Android, а также с игровыми консолями Nintendo Switch и PS4. Именно поэтому, вы сможете использовать гарнитуру не только в домашних условиях, но и в мобильном режиме.Забудьте о дополнительных подключения и сопряжениях, просто подсоедините наушники к вашему стационарному компьютеру или PS4, используя стабильное и надежное соединение, функционирующее в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Также при помощи передатчика с интерфейсом USB-C наушники можно подключить к консоли Nintendo Switch или же к смартфону с операционной системой Android, что позволит вам наслаждаться великолепным качеством игрового звука и с удобством общаться посредством голосового чата в мобильном режиме.

Функция подавления шума, съемная конструкция, а также сертификат качества от разработчиков приложения Discord — все эти преимущества отлично сочетаются в двунаправленном микрофоне ClearCast, который и используется в гарнитуре SteelSeries Arctis 1 Wireless. Он способен передавать голос громко и четко, без каких-либо искажений.

Монитор Philips 271E1CA

Arctis 1 Wireless также способна функционировать и в проводном режиме. Устройство комплектуется гибким кабелем с универсальным интерфейсом 3,5 мм, посредством которого гарнитуру можно подключить, например, к геймпаду консоли Xbox, а также к прочим аудиоисточникам с таким же разъемом.

Изогнутый дисплей E Line 27" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

Kingston Nucleum

Kingston Nucleum является именно таким девайсом – подключаясь к устройствам с разъемом USB Type-C, он может использоваться как USB HAB, кард-ридер, OTG-устройство. С его помощью можно подключать мониторы через HDMI, выполнять сквозную зарядку. Особенно это актуально для владельцев ноутбуков.

Выполнен хаб в корпусе, окрашенном в серебристый цвет. Выглядит аккуратно и привлекательно. KINGSTON NUCLEUM располагает USB Type-C, полноразмерным USB, слотами под карты памяти SD и microSD.

С обратной стороны HDMI, еще один USB и один USB Type-C. Последний можно использовать для подачи питания.

Игровое кресло Aerocool EARL

С помощью этого хаба можно будет выводить изображение на один монитор с поддержкой 4К-разрешения. Для начала работы не потребуется установка дополнительного программного обеспечения. Подключенные к нему накопители, карты памяти, мониторы определяются автоматически. Во время продолжительной нагрузки корпус заметно не нагревается. Большим плюсом является наличие слотов для карты памяти. Так можно будет без дополнительного переходника переносить файлы с видеорегистратора, цифровой камеры или экшен-камеры.

Среди положительных качеств данной модели кресла стоит сразу же выделить покрытие AeroSuede, изготовленное из нетканого материала, который не только придает приятный внешний вид, но и также обеспечивает эффект вентиляции в процессе пользования.

Aerocool Earl обладает эргономичной конструкцией и тем самым позволяет вам комфортно разместиться. В кресле реализована технология AIR MESH, которая усиливает эффект вентиляции благодаря правильно подобранным материалам, обеспечивающим постоянное движение воздуха в процессе пользования.

В процессе разработки данной модели, специалисты компании Aerocool предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить полную поддержку вашей осанки в правильном положении. Модель Earl обладает превосходной эргономикой с точки зрения конструкции и формы мягких частей, которые, к тому же, наполнены плотной пеной, способной быстро адаптироваться к различным анатомическим особенностям пользователя. В совокупности, все перечисленное позволит вам наслаждаться высоким уровнем комфорта при пользовании.

Кресло также оборудовано дополнительным подголовником и подушкой для поясницы, которую можно легко убрать при необходимости. Они призваны обеспечить еще больше комфорта в процессе пользования.