Лучшие умные часы 2019 года. Amazfit GTS

Amazfit GTS

Samsung Galaxy Watch Active

Умные часы Amazfit GTS, пожалуй, можно назвать лучшим решением в сегменте на текущий момент. Производитель собрал все самые хорошие решения и поместил их в довольно крутой стильный продукт, который еще и стоит вполне адекватных денег. Здесь есть и большой AMOLED-дисплей, и высокое разрешение картинки, и различные сенсоры для мониторинга вашей активности, и поддержка современных версий мобильных операционных систем. То есть, производитель даёт действительно всё необходимое, что вы вообще можете потребовать от умных устройств. И новинка при этом стоит вполне адекватных денег, что немаловажно.Отдельно стоит сказать, что пользователь может выбрать цвет корпуса и ремешка устройства перед приобретением, что довольно приятно на самом деле. Ведь если вы мужчина и любите официальный стиль, то можно взять черный вариант или серый. Женщинам же больше понравится голубой или розовый варианты, так как они смотрятся даже более привлекательно и ярко. И, конечно, стоит обязательно отметить устойчивое к царапинам стекло на лицевой панели, которое защищает ваш дисплей от мелких повреждений. Просто идеальный набор преимуществ, как по мне. Согласны?

Huawei Watch GT Classic

Конечно, если мы начали говорить об умных часах, то не упомянуть Galaxy Watch Active было бы неправильно, ведь компания Samsung довольно неплохо выросла над собой, показав очень интересный продукт. Часы достаточно компактные и аккуратные — они легко вписываются как в занятия спортом, так и в более классический дресс-код в офисах или коммерческих организациях. При этом производитель решил не экономить на дисплее, так что качество картинки здесь очень и очень высокое — вы можете наслаждаться информацией о каких-либо событиях буквально все время. AMOLED-дисплей дает о себе знать.Стоит так же отметить, что производитель позаботился о пользователях, которые хотят получить необычные часы в том дизайне, который им больше всего нравится. Есть вариант в черном корпусе, есть модель в розовом стиле и так далее — каждый может посмотреть на варианты и выбрать то, что нравится больше всего. Более того, данные часы умеют звонить через подключение к смартфону или планшету. Не сказать, что звонить по часам очень удобно, но если вам очень нужна эта функция, то можно воспользоваться. Достаточно крутой продукт за вполне разумные деньги, хотя, конечно, стоят часы заметно дороже ближайших конкурентов.

Mijia Quartz Watch

Конечно, компания Huawei сейчас переживает не лучшие времена, ведь санкции со стороны США существенно подбили производителя и его позиции на рынке. Однако это не сказалось на качестве продукции, ведь те же часы Huawei Watch GT Classic не стали хуже после запретов использовать американские сервисы. Устройство выполнено в стиле классических механических часов, которые смотрятся очень привлекательно и подойдут тем, кто еще не готов расстаться с механикой, но уже морально готов перейти на более современные часы с большим количеством сенсоров и датчиков.Например, у этих часов достаточно продвинутый сенсор мониторинга сна — он отлично отслеживает вашу активность ночью, выбирая наиболее оптимальный вариант для того, чтобы разбудить в нужное время. Также есть датчик физической активности, который отслеживает ваши действия во время занятий определенными видами спорта, чтобы выдавать более точную статистику о сложенных калориях. Добавляем сюда защиту от влаги и получаем весьма продвинутое устройство для работы, отдыха или путешествий. Идеальный вариант на тот случай, если предыдущие часы вам показались слишком компактными или элегантными.

Garmin Vivomove HR Sport

Нужно отметить, что далеко не все современные умные часы оборудованы дисплеем — иногда производитель идет на максимальную экономию, чтобы предоставить потенциальному покупателю доступное устройство. Яркий тому пример — часы Mijia Quartz Watch. Они выполнены в формате совершенно обычных кварцовых часов с дополнительными умными функциями. То есть, если вы не готовы отказаться от часов с классическим циферблатом или просто умные часы с дисплеем вам кажутся неудобными, то самое время посмотреться к данной модели. У нее есть все преимущества классики, плюс некоторые бонусы.Например, часы способны уведомлять пользователя о входящих звонках — это достаточно полезная функция, учитывая, что иногда смартфон далеко от вас, а часы всегда на руке. Пропустить входящий вызов при таком бонусе практически нереально. Также устройство умеет синхронизироваться со смартфонами на операционной системе Android и iOS, чтобы пользователь получал информацию о физической активности, сожженных калориях и прочих моментах. Да и будем честными — выглядят Mijia Quartz Watch очень изящно, особенно если подобрать наиболее приятный для вас цвет корпуса.

IWO Smart Watch IWO 11

Многие пользователи ошибочно полагают, что компания Garmin делает исключительно дорогие устройства, которые недоступны большинству. Однако на самом деле это не так — производитель выпускает и довольно доступные качественные модели, которые не только не уступают конкурентам в плане параметров и возможностей, но и стоят довольно адекватных денег. К примеру, часы Garmin Vivomove HR Sport выглядят просто замечательно, у них есть все необходимые функции, плюс стильный дизайн. Для пользователей, которые обращают внимание на внешность устройства, это довольно важное преимущество.Естественно, часы при наличии столь привлекательного дизайна могут похвастаться еще и большим набором приятных функций, которые сделают вашу жизнь более простой и комфортной. Собственно, для этого мы и покупаем умные часы, верно? Часы можно сопрягать с устройствами под управлением операционной системы Android, iOS, Windows Phone , Windows и OS X, так что уведомления о входящем звонке будут приходить буквально с любого современного гаджета. При этом часы умеют отслеживать ваши фазы сна, проверять активность в течение суток и все в таком духе. Отменный вариант.

Можно сразу сказать, что умные часы IWO Smart Watch IWO 11 построены на основе умных часов компании Apple — дизайнеры данной компании почти полностью скопировали дизайн корпуса, ремешков и даже интерфейса. С другой стороны, если мы не планируем отдавать громадные деньги за часы компании Apple, то почему бы не взять данное устройство. Да, дизайн скопирован, но ведь он не стал от этого хуже или менее привлекательным. Наоборот, часы выглядят очень круто, дорого и солидно, хотя стоят при этом заметно дешевле потенциальных конкурентов с громадной ценой. Это важное преимущество.В плане функций здесь тоже все очень хорошо, так как производитель понимает, что привлечь потенциального покупателя можно исключительно большим набором умных функций. Здесь есть стандартные датчики, которые отслеживают ваши фазы сна, есть дополнительные бонусы в виде отслеживания вашей активности в течение суток, есть даже счетчик сжигания калорий. Добавляем сюда дисплей яркий с сенсорным управлением и получаем просто шикарный продукт за свои деньги, который в несколько раз дешевле Apple Watch. Разве не идеально?