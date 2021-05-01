Лучшие умные часы. OPPO Watch 46мм

Умные часы OPPO Watch 46мм

Приобретение умных часов - это сложное дело, ведь в продаже большое количество многообразных моделей смарт-часов, которые сильно отличаются по своей цене и доступными функциями. Сегодня наша редакция решила составить рейтинг лучших умных часов по соотношению цена и качество.

Смарт-часы OPPO Watch 46 mm NFC выполнены в черном корпусе из сочетания алюминиевого сплава, керамики и поликарбоната и использует квадратный ЖК-дисплей, изготовленный по технологии AMOLED.На руку устройство фиксируется при помощи регулируемого ремешка в черном цвете. Благодаря защите корпуса в соответствии со стандартом WR50 вы можете носить часы под дождем или принимать душ, не снимая их.

Синхронизация OPPO Watch 46 mm NFC со смартфонами на Android и iOS происходит посредством Bluetooth. Устройство работает на базе Wear OS, поддерживает быструю зарядку VOOC и способно функционировать на протяжении 21 дня.

В режиме ожидания на экране отображается время и дата.

Особенность модели в том, что вы можете легко отслеживать свою физическую форму и здоровье, проверять погоду и узнавать обо всех актуальных событиях мира благодаря интеллектуальным инструментам управления. Смарт-часы поддерживают 90 спортивных режимов, осуществляют мониторинг здоровья и оснащены трекером физической активности.

Умные часы Amazfit GTS

Также на часах можно отслеживать продолжительность и качество сна.

Часы Amazfit GTS оборудованы высококачественным экраном с высоким разрешением, плотность пикселей 341 PPI с разрешением 348 на 442 позволяет отображать мельчайшие детали с невероятной четкостью. AMOLED дисплей разрешением 1.65 дюймов и 100% покрытие цветового диапазона NTSC – это абсолютно новый уровень для экрана часов, закругленный 2.5D экран будет впечатлять вас при каждом включении.Часы водонепроницаемы на глубине до 50 метров.

Часы могут автоматически распознавать ваше положение при плавании и записывать такие данные, как SWOLF (скорость, дистанция, длина за один гребок), темп, расход калорий и позволяют проводить точный анализ данных каждый Amazfit GTS поддерживает 12 основных режимов тренировок.

GTS сочетает в себе программное и аппаратное обеспечение, позволяющее глубоко оптимизировать системы энергопотребления и компонентов. Все это обеспечивает феноменальную 14-дневную автономность, и при этом сохраняет тонкий и стильный корпус.

Активировав интерфейс Bluetooth, вы осуществите сопряжение с вашим смартфоном или планшетом.

Умные часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro

Корпус смарт-часов Huawei Watch GT 2 Pro изготовлен с использованием сапфирового стекла. За счет этого модель характеризуется прочностью и устойчивостью к ударам, а также не подвержена сколам, царапинам и другим механическим повреждениям.С помощью устройства можно не только контролировать физическую активность и сердечный ритм, но и количество калорий и даже собственное настроение. Это позволит пользователю систематизировать ежедневные нагрузки и организовать правильный режим питания. С помощью модели можно настроить персональные тренировки.

Чтобы всегда оставаться на связи и отвечать на входящие звонки посредством громкой связи, не прерывая занятия спортом, есть система Bluetooth-вызовов. GPS-трекер позволяет определить местоположение пользователя.

Часы Huawei Watch GT 2 Pro могут функционировать без необходимости восстановления ресурса батареи в течение двух недель, что оптимально во время длительных пеших походов. В комплекте с устройством поставляются зарядное устройство и USB-кабель.

Насыщение крови кислородом (SpO2) — один из жизненно важных показателей, отражающих поступление кислорода в клетки тела. HUAWEI WATCH GT 2 Pro предоставляет возможность автоматического круглосуточного измерения уровня SpO2 в любой ситуации — во время работы, тренировок или сна. Также технология HUAWEI TruSeen 4.0+ точно измеряет пульс и отправляет уведомления, если пульс становится выше или ниже допустимого уровня. Смарт-часы с определенной периодичностью измеряют пульс в любых условиях, спите вы или тренируетесь, чтобы предоставить круглосуточный мониторинг состояния вашего здоровья.

Умные часы HONOR MagicWatch 2 46мм

Смарт-часы HONOR Magic Watch 2 46 mm − это надежная модель, которая выдерживает любые нагрузки: материалом для устройства выступает нержавеющая сталь, что обусловливает его долговечность. Корпус отличается меньшей восприимчивостью к незначительным повреждениям.Смарт-часы можно синхронизировать со смартфонами, функционирующими на основе iOS и Android: подключение происходит посредством технологии Bluetooth. Защита по стандарту IP68 позволяет часам оставаться в строю даже при их эксплуатации в экстремальных условиях.

На AMOLED-экране HONOR Magic Watch 2 46 mm всегда будет отображено время, при этом экран не будет осветляться.

Особенность модели в поддержке персонализированного циферблата, позволяющего отображать фотографии, сменяющиеся при поднятии запястья.

Смарт-часы поддерживают 15 спортивных режимов и позволяют определять количество кислорода в крови, продолжительность и качество сна, а также производить мониторинг работы сердца, считать потраченные калории и многое другое.

Умные часы Ticwatch Pro

Смарт-часы TicWatch Pro выделяются оригинальным дизайном и оборудованы сенсорным AMOLED-экраном диагональю 1.39 дюймов.Специальная технология позволяет разбивать область экрана на 2 части для просмотра разной информации.

Из интерфейсов поддерживаются беспроводные технологии Wi-Fi, Bluetooth и NFC с поддержкой системы бесконтактной оплаты Google Pay.

Часы TicWatch Pro выполнены в корпусе из нержавеющей стали и имеют стильный ремешок из натуральной кожи для комфортного ношения аксессуара. Стекло Corning Gorilla Glass надежно защищает дисплей от царапин и других дефектов.

Конструкция IP68 подчеркивает устойчивость к воздействию влаги и пыли.

В часах реализовано 2 режима автономности: 5 дней в интенсивном режиме и 30 дней с базовым функционалом (отображение времени, даты, спортивные функции). В комплекте поставляется зарядный кабель USB с магнитным разъемом.