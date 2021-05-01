Лучшие умные часы. OPPO Watch 46мм

Приобретение умных часов - это сложное дело, ведь в продаже большое количество многообразных моделей смарт-часов, которые сильно отличаются по своей цене и доступными функциями. Сегодня наша редакция решила составить рейтинг лучших умных часов по соотношению цена и качество.

Умные часы OPPO Watch 46мм

Смарт-часы OPPO Watch 46 mm NFC выполнены в черном корпусе из сочетания алюминиевого сплава, керамики и поликарбоната и использует квадратный ЖК-дисплей, изготовленный по технологии AMOLED.
На руку устройство фиксируется при помощи регулируемого ремешка в черном цвете. Благодаря защите корпуса в соответствии со стандартом WR50 вы можете носить часы под дождем или принимать душ, не снимая их.

Синхронизация OPPO Watch 46 mm NFC со смартфонами на Android и iOS происходит посредством Bluetooth. Устройство работает на базе Wear OS, поддерживает быструю зарядку VOOC и способно функционировать на протяжении 21 дня.

В режиме ожидания на экране отображается время и дата.

Особенность модели в том, что вы можете легко отслеживать свою физическую форму и здоровье, проверять погоду и узнавать обо всех актуальных событиях мира благодаря интеллектуальным инструментам управления. Смарт-часы поддерживают 90 спортивных режимов, осуществляют мониторинг здоровья и оснащены трекером физической активности.

Также на часах можно отслеживать продолжительность и качество сна.

Умные часы Amazfit GTS

Часы Amazfit GTS оборудованы высококачественным экраном с высоким разрешением, плотность пикселей 341 PPI с разрешением 348 на 442 позволяет отображать мельчайшие детали с невероятной четкостью. AMOLED дисплей разрешением 1.65 дюймов и 100% покрытие цветового диапазона NTSC – это абсолютно новый уровень для экрана часов, закругленный 2.5D экран будет впечатлять вас при каждом включении.
Часы водонепроницаемы на глубине до 50 метров.

Часы могут автоматически распознавать ваше положение при плавании и записывать такие данные, как SWOLF (скорость, дистанция, длина за один гребок), темп, расход калорий и позволяют проводить точный анализ данных каждый Amazfit GTS поддерживает 12 основных режимов тренировок.

GTS сочетает в себе программное и аппаратное обеспечение, позволяющее глубоко оптимизировать системы энергопотребления и компонентов. Все это обеспечивает феноменальную 14-дневную автономность, и при этом сохраняет тонкий и стильный корпус.

Активировав интерфейс Bluetooth, вы осуществите сопряжение с вашим смартфоном или планшетом.

Умные часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro

Корпус смарт-часов Huawei Watch GT 2 Pro изготовлен с использованием сапфирового стекла. За счет этого модель характеризуется прочностью и устойчивостью к ударам, а также не подвержена сколам, царапинам и другим механическим повреждениям.
С помощью устройства можно не только контролировать физическую активность и сердечный ритм, но и количество калорий и даже собственное настроение. Это позволит пользователю систематизировать ежедневные нагрузки и организовать правильный режим питания. С помощью модели можно настроить персональные тренировки.

Чтобы всегда оставаться на связи и отвечать на входящие звонки посредством громкой связи, не прерывая занятия спортом, есть система Bluetooth-вызовов. GPS-трекер позволяет определить местоположение пользователя.

Часы Huawei Watch GT 2 Pro могут функционировать без необходимости восстановления ресурса батареи в течение двух недель, что оптимально во время длительных пеших походов. В комплекте с устройством поставляются зарядное устройство и USB-кабель.

Насыщение крови кислородом (SpO2) — один из жизненно важных показателей, отражающих поступление кислорода в клетки тела. HUAWEI WATCH GT 2 Pro предоставляет возможность автоматического круглосуточного измерения уровня SpO2 в любой ситуации — во время работы, тренировок или сна. Также технология HUAWEI TruSeen 4.0+ точно измеряет пульс и отправляет уведомления, если пульс становится выше или ниже допустимого уровня. Смарт-часы с определенной периодичностью измеряют пульс в любых условиях, спите вы или тренируетесь, чтобы предоставить круглосуточный мониторинг состояния вашего здоровья.

Умные часы HONOR MagicWatch 2 46мм

Смарт-часы HONOR Magic Watch 2 46 mm − это надежная модель, которая выдерживает любые нагрузки: материалом для устройства выступает нержавеющая сталь, что обусловливает его долговечность. Корпус отличается меньшей восприимчивостью к незначительным повреждениям.
Смарт-часы можно синхронизировать со смартфонами, функционирующими на основе iOS и Android: подключение происходит посредством технологии Bluetooth. Защита по стандарту IP68 позволяет часам оставаться в строю даже при их эксплуатации в экстремальных условиях.

На AMOLED-экране HONOR Magic Watch 2 46 mm всегда будет отображено время, при этом экран не будет осветляться.

Особенность модели в поддержке персонализированного циферблата, позволяющего отображать фотографии, сменяющиеся при поднятии запястья.

Смарт-часы поддерживают 15 спортивных режимов и позволяют определять количество кислорода в крови, продолжительность и качество сна, а также производить мониторинг работы сердца, считать потраченные калории и многое другое.

Умные часы Ticwatch Pro

Смарт-часы TicWatch Pro выделяются оригинальным дизайном и оборудованы сенсорным AMOLED-экраном диагональю 1.39 дюймов.
Специальная технология позволяет разбивать область экрана на 2 части для просмотра разной информации.

Из интерфейсов поддерживаются беспроводные технологии Wi-Fi, Bluetooth и NFC с поддержкой системы бесконтактной оплаты Google Pay.

Часы TicWatch Pro выполнены в корпусе из нержавеющей стали и имеют стильный ремешок из натуральной кожи для комфортного ношения аксессуара. Стекло Corning Gorilla Glass надежно защищает дисплей от царапин и других дефектов.

Конструкция IP68 подчеркивает устойчивость к воздействию влаги и пыли.

В часах реализовано 2 режима автономности: 5 дней в интенсивном режиме и 30 дней с базовым функционалом (отображение времени, даты, спортивные функции). В комплекте поставляется зарядный кабель USB с магнитным разъемом.

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