Лучший 32-диагональный монитор для дома и офиса. Philips 323E7QDAB

2018-08-31, Автор - Ganibal; Продукт - Philips 323E7QDAB; [91]
Одним из главным показателем хорошей графики является качественный монитор. Сегодня на рынке очень много различных видов мониторов как игровых, так и офисных. И производители добавляют что-то новое в свою продукцию, да бы отличиться от соседа. При покупке каждый обращает внимание на то, что ему важно: матрица, время отклика, насыщенность и даже на наличие крепления для наушников. Но не каждый разбирается в этих мелочах. И мы решили создать небольшую подборку из бюджетных 32-диагональных мониторов.

LG 32MP58HQ

Монитор LG 32MP58HQ – это Отличный монитор с насыщенной картинкой за счет IPS матрицы. Отлично подходит как для просмотра фильмов, так и для рабочего процесса за счет функции защита глаз, которая встроена в монитор. Так же для игроков fps шутеров встроена функция стабилизация черного которая помогает разглядеть врага в самых темных сценах.

ASUS VA327H

Монитор ASUS VA327H – этот монитор с изогнутым экраном вряд ли оставит вас равнодушными. Помимо отличного дизайна монитор обладает встроенными стереоколонками, а так же поддерживает время отклика 4 мс что отлично подходит для игр.

Philips 323E7QDAB

Монитор Philips 323E7QDAB – этот монитор поставляется в 2 расцветках: черный и серебристый. Отличный вариант для тех кто ищет не стандартную черную гамму и как то хочет разнообразить свой рабочий стол. Данный монитор также поддерживает встроенные стереоколонки что облегчает возможность не загромождать стол лишним. Максимальная частота обновления кадров 76 Гц что обеспечивает защиту глаз, лучше чем 60 герцевые предшественники.

Samsung C32F391FWU

Samsung C32F391FWU – компания Samsung всегда отличалась своей насыщенной картинкой на своих устройствах, так же и эту модель не обделили сочными красками. Монитор с изогнутым экраном что позволит вашим глазам обхватить все углы на мониторе.

Viewsonic VX3276-mhd-2

Монитор Viewsonic VX3276-mhd-2 – Full HD безрамочный монитор с IPS матрицей, имеет функцию Flicker Free чтобы избежать мерцания. Так же монитор имеет максимальную частоту кадров 75 Гц и антибликовое покрытие для тех, кому нужен максимальный комфорт за работой перед монитором

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