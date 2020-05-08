Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590D

Выбор монитора — достаточно интересное и сложное задание, так как на рынке просто уйма вариантов, тьма разрешений, типов матриц, различных дополнительных параметров и всего в таком духе. Мы решили не нагружать наших читателей излишним количеством технической информации и просто подобрали пять лучших мониторов с разрешением 4К, чтобы вы просто посмотрели на цену и взяли то, что вам подходит по бюджету. Это отличный вариант для тех, кто не разбирается в характеристиках, но хочет купить классный продукт и пользоваться им долгие годы.

Viewsonic VX2776-4K-MHD 27"

Начнем нашу статью с монитора Viewsonic VX2776-4K-MHD, который обладает всеми необходимыми качествами, которые будет требовать потенциальный покупатель от 4К-монитора. Здесь имеется нативное разрешение 3840 на 2160 точек, так что плотность пикселей просто запредельная, плюс диагональ дисплея составляет 27 дюймов. Это стандартный набор характеристик для данного сегмента мониторов, ведь обычно производители примерно в этом диапазоне диагоналей и работают. Преимущество монитора очевидно — это относительно доступный гаджет, который предоставляет качественную матрицу с довольно высоким разрешением.
Также стоит сказать, что производитель позаботился и о дизайне корпуса, что тоже является серьезным преимуществом. Нам очень понравилась подставка монитора, которая имеет треугольную форму и позволяет установить монитор надежно даже на небольшой рабочий стол. Ножка монитора при этом достаточно компактная, она выдерживает нагрузку и позволяет даже настраивать положение монитора, что тоже достаточно приятно. Отличная модель, которая при своей стоимости, которую можно назвать относительно небольшой, отлично справляется со всеми поставленными задачами.

Philips 276E8VJSB 27"

Собственно, у монитора Philips 276E8VJSB тоже довольно неплохой набор характеристик, который позволяет пользователю наслаждаться качественной картинкой. При этом, что довольно важно, данный монитор стоит всего восемнадцать тысяч рублей, что по современным меркам очень даже доступно — ранее никто даже не мог подумать о том, что будут продаваться 4К-мониторы за такие деньги. Теперь же любой может заказать себе монитор с разрешением 4К, при том без каких-либо урезаний или ухищрений со стороны маркетинга, за вполне разумные деньги, чтобы фильмы смотреть или работать с документами. Повторюсь — еще совсем недавно это казалось невозможным.
Монитор обладает матрицей с соотношением сторон 16:9, так что работать на таком устройстве действительно будет комфортно и легко. Также стоит сказать, что дизайнеры, которые работали над устройством, явно потрудились на славу, ведь подставка и ножка монитора выглядят достаточно современно. Отличный вариант для установки дома или даже в офисе, ведь Philips 276E8VJSB лишили каких-либо излишних декоративных компонентов, здесь только то, что действительно нужно потребителю. За эти деньги найти что-то лучше точно не выйдет.

Samsung U28E590D 28"

Компания Samsung находится на рынке мониторов уже очень давно — она выпускала качественные решения еще тогда, когда половины ныне популярных компаний даже не было на рынке. Преимущество корейского производителя в том, что он выпускает матрицы сам и может себе позволить использовать лучшие решения на рынке раньше конкурентов, либо же делать свои мониторы дешевле, пока конкурентам нужно переплачивать за матрицу. И монитор Samsung U28E590D является ярким примером того, что корейский бренд действительно делает шикарные устройства, которые при этом стоят вполне адекватных денег.
Для потенциального покупателя это важный момент — монитор с разрешением 4К стоит дорого, но при этом хочется, чтобы удар по семейному бюджету все же был не очень велик. У монитора Samsung U28E590D с этим все отлично, ведь производитель поставил вполне разумную цену при привлекательном дизайне, достойных характеристиках и прочих мелких преимуществах. Здесь установлена одна из лучших матриц на рынке, что тоже важно. Если вы хотите крутой монитор для работы или просмотра фильмов, то обязательно стоит присмотреться к данной модели. Она вполне способна удовлетворить запросы даже самого придирчивого покупателя.

LG 24UD58 23.8"

Собственно, компания LG тоже находится на рынке мониторов и дисплеев так долго, что некоторые читатели моложе, чем этот производитель. И, что вполне логично, за этот период производитель добился того уровня качества, которого нет у большинства потенциальных конкурентов. Кроме того, как и в случае с Samsung, LG сама для себя выпускает дисплеи, благодаря чему стоимость продукции у нее ниже, как и накрутка. Если говорить проще — при равных параметрах монитор от этой компании будет доступнее, чем вариант от бренда, который сам для себя дисплеи не производит. И это весьма важный бонус, ведь никто из нас не хочет платить больше, чем нужно.
В плане характеристик монитор LG 24UD58 тоже ничем не уступает мониторам, которые были названы выше — разрешение достаточно высокое, качество картинки отличное, матрица построена по достаточно современным технологиям, так что проблем с цветопередачей или яркостью не возникнет. Также нужно отметить, что дизайн у модели тоже отличный, он не требует много места на столе, не вынуждает каждый день протирать рамку вокруг дисплея салфеткой. Действительно крутой продукт с разумной стоимостью, который можно смело посоветовать всем и каждому.

AOC U2790PQU 27"

Завершает нашу подборку монитор AOC U2790PQU, который тоже обладает приличным перечнем различных преимуществ и бонусов. Стоит сказать, что производитель абсолютно всегда радовал своих фанатов низкой стоимостью продукции при достаточно хороших характеристиках. Сейчас ситуация не изменилась — данный монитор при стоимости чуть выше двадцати тысяч рублей обладает всеми необходимыми параметрами, чтобы вы работали с комфортом или смотрели фильмы в высоком разрешении. Для большинства пользователей этого будет с головой для повседневного использования, ведь не каждый из нас дизайнер или геймер.
Конечно, у матрицы, установленной в этот монитор, довольно высокая яркость, отличные углы обзора и реалистичная цветопередача. Этого достаточно, чтобы вы наслаждались происходящим и получали просто море удовольствия от картинки на дисплее. Да, это не идеальная матрица, у нее тоже есть свои мелкие недостатки, но при такой стоимости обращать на них внимание было бы как минимум странно. Также нам понравился дизайн, особенно компактная ножка и подставка, благодаря которым монитор устойчиво стоит на столе и не требует никаких дополнительных телодвижений со стороны пользователя. Шикарное устройство от известного производителя, который никогда не разочаровывал нас плохим качеством продукции. Больше ничего от монитора мы и не требуем — главное, чтобы работал исправно.
Комментарии и отзывы Samsung U28E590D
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