Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5

Монитор Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5

С каждым годом качественные 4К-мониторы становятся всё доступнее, количество моделей растёт как на дрожжах, а сделать выбор оказывается всё труднее. Теперь мониторы с 4К разрешением 3840×2160 пикселей, каждый год все сильнее отвоевывают рынок. Производители стремятся наделить их функциям, полезными как для обычных потребителей, так и для геймеров. Ранее наша редакция MegaObzor обсуждала лучшие мониторы с разрешением Full HD и QHD, теперь же давайте разберем рынок лучших мониторов с разрешением 4К для игр.

Монитор VX3211-4K-mhd обладает разрешением Ultra HD 3840 x 2160, в 4 раза превышающим Full HD. Это приводит к большей детализации изображения и отображению большего количества экранного контента. Завораживающие изображения и чудесные детали делают монитор VX3211-4K-mhd истинным шедевром с эффектом погружения.

Благодаря ошеломляющему цветовому диапазону 95% NTSC, монитор VX3211-4K-mhd обеспечивает широкий цветовой охват и больше оттенков видимых цветов.

Благодаря технологии AMD FreeSync, создающей великолепную визуальную стабильность и безупречность графики, действия становятся безукоризненно плавными во время каждой сцены.

В мониторе VX3211-4K-mhd реализована технология HDR 10, поэтому цветовой контраст стал еще более определенным. Замечайте мельчайшие детали и контраст на самых темных и самых ярких участках.

Потрясающий коэффициент динамической контрастности 80M:1 создает глубину изображений посредством добавления определенности самым темным и самым ярким оттенкам на экране, чтобы обеспечить на мониторе VX3211-4K-mhd отображение мельчайших деталей.

Эксклюзивный режим ViewMode компании ViewSonic предлагает специализированные предварительные настройки, подходящие для различных сценариев использования, включающих: режимы «Игра», «Кино», «Веб», «Текст», «Mac» и «Моно». Такие настройки обеспечивают улучшение кривой гамма-распределения, температуры цвета, контрастности и яркости для предоставления оптимальных характеристик просмотра для каждого приложения.

Благодаря дизайну с двойными встроенными динамиками, этот монитор сочетает невероятную производительность экрана со стереозвуком для получения мультимедийных впечатлений с погружением.

Технологии устранения мерцания Flicker-Free и фильтр голубого света способствуют снятию напряжения глаз, вызванного продолжительным временем просмотра. Режим энергосбережения ЭКО-режим обеспечивает экономию энергии и энергетическую эффективность в сочетании с великолепной производительностью экрана монитора VX3211-4K-mhd.

Удобное крепление монитора в соответствии с вашими предпочтениями посредством совместимости с кронштейном VESA 100 x 100 мм.

31.5-дюймовый монитор ViewSonic VX3211-4K-mhd [VS17425], имеющий максимальное разрешение 3840x2160, способен гарантировать высочайший уровень комфорта при восприятии любой графической информации. Лишь 3 мс время отклика пикселя делает оправданным применение монитора в играх.

Монитор Philips 326M6VJRMB 31.5

Современный монитор PHILIPS 326M6VJRMB 31.5" – это именно то устройство, которое будет поражать вас своей картинкой снова и снова. Плоский экран, корпус – черный матовый в сочетании с темно–серым. Подойдет к большинству сегодняшних системных блоков, а также идеально будет смотреться на любой поверхности.Оборудование дополнено внешним блоком питания и встроенными динамиками на 5 Вт. Экран на 31.5 дюйма обладает VA-матрицей с разрешением 3840x2160 dpi. Достойное качество изображения обеспечивается благодаря высоким параметрам яркости и контрастности, матовому покрытию и технологии защиты зрения.

Этот монитор, получивший сертификат DisplayHDR 600 от VESA, задает качественно новый уровень изображения. В отличие от других мониторов HDR монитор стандарта DisplayHDR 600 гарантирует потрясающую яркость, контрастность и превосходную цветопередачу. Благодаря технологии затемнения и высокой яркости до 600 нит изображение буквально оживает: невероятно глубокие оттенки черного придают изображению глубину и реалистичность. А с расширенным диапазоном новых насыщенных цветов происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.

Прибор Philips 326M6VJRMB/00 оснащен USB-концентратором с четырьмя портами, стандартным выходом для подключения наушников, двумя HDMI-разъемами и видеоинтерфейсом DisplayPort. Гарантируется цветовой охват 135% sRGB. Монитор поставляется с тремя кабелями, без учета подставки весит 5.45 кг.

Предусматривается наличие режима LowBlue, светового ореола Ambiglow, системы обработки звука DTS Sound, а также технологий UltraClear и Adaptive-Sync.

Монитор LG 32UN500-W

Представленная модель – идеальное решение для высокопроизводительного настольного ПК. Будет отличным выбором как для развлекательных, так и для серьезных рабочих задач.

Монитор LG 32UN500-W открывает новую эру игровых впечатлений 4K и HDR от качественного изображения и звука, а также даёт геймерам преимущество в большинстве битв с AMD FreeSync, Dynamic Action Sync и Black Stabilizer.С технологией AMD FreeSync геймеры получают более плавные и чёткие движения в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync практически исключает разрывы и искажения на экране монитора.

С помощью Dynamic Action Sync минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени. Геймеры смогут быстро обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах и ​​быстро укрыться от взрыва.

Протестирован HDR-контент из различных сервисов. Результат является наиболее точным с яркими цветами в широком диапазоне при воспроизведении на мониторе LG UHD 4K с технологией HDR10 с поддержкой цветового пространства DCI-P3 90%.

Стойка One-Click позволяет легко устанавливать ее без какого-либо другого оборудования и гибко регулировать высоту и наклон большого экрана, чтобы расположить его в оптимальном для вас положении.

В дополнение к DisplayPort 1.4 и двум входам HDMI (совместимым с HDCP 2.2) на панели монитора также имеется простое подключение наушников с разъемом 3,5 мм. DVI и аналоговый вход (D-Sub VGA) отсутствуют, как остальные аналоговые подключения.

Дисплей работает с 10-битной панелью VA. Cтоит полагать, что цветность этого монитора: 8 бит + FRC. С максимальной яркостью дисплея чуть меньше 400 кандел / м² LG почти вдвое превосходит параметры яркости обычного ЖК-монитора.

Монитор Samsung U32J590UQI 31.5

Благодаря 4-кратному увеличению количества пикселей по сравнению с разрешением Full HD мониторов, 31.5-дюймовый монитор Samsung U32J590UQI обеспечивает больше экранного пространства для просмотра реалистиных UHD изображений. Это означает, что вы можете просматривать документы и веб-страницы без дополнительного скроллинга , комфортно работать с множеством окон и панелей инструментов, наслаждаться просмотром фотоснимкой, видео и играть в компьютерные игры с удивительным 4К качеством.

Поддержка монитором Samsung U32J590UQI миллиарда цветовых оттенков обеспечивает удивительно реалистичное и живое изображение, неотличимое от реальности. Высочайшая точность цветопередачи создает впечатление реалистичности изображения. Благодаря этому монитор Samsung U32J590UQI представляет собой идеальное устройство для просмотра фотоснимков, видео и работы с графическими приложениями.

Монитор обладает большим экраном 31,5" для удобной игры, а высокое разрешение UHD позволить насладиться четкой картинкой в современных играх.

Функция AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления графической карты и экрана монитора, минимизируя задержку и дрожание изображения. А режим Low Input Lag Mode минимизирует задержку реакции экрана на действие мыши, клавиатуры или джойстика, что является большим преимуществом для игрового режима. Режим Game Mode обеспечивает автоматическую оптимизацию параметров изображения для более эффектной картинки.

Режим "две картинки рядом" (Picture-by-Picture) позволяет подключить к монитору два источника видеосигнала и поддерживает в каждом окне исходное разрешение.

Тонкая рамка монитора и матовая текстура черной задней панели превращает монитор UJ59 в украшение любого стола. Y-образная форма подставки с металлизированной текстурой поверхности надежно удерживает монитор на столе.

Монитор BenQ PD3200U

Монитор легко разместить на стене с помощью крепления стандарта Vesa 100х100.

Монитор BenQ PD3200U разработан для офисного и домашнего использования. Он обладает рядом преимуществ: большим дисплеем, высоким разрешением, реализована технология защиты зрения.В монитор BenQ PD3200U установлен экран на 32 дюйма. На таком большом дисплее комфортно работать с различными программами, можно использовать сразу несколько окон. Разрешение – 3840x2160. Достигается высокая четкость картинки, можно наслаждаться невероятным качеством изображения.

Производится матрица по технологии IPS. Она обладает максимальными углами обзора – 178 градусов. Под наклоном изображение на дисплее не будет выцветать. Покрытие на экране матовое, оно предотвращает появление бликов.

Для установки монитора используется подставка. Она поддерживает широкий перечень регулировок. Можно подобрать наклон, высоту, выполнить перемещение в портретный режим и т.д.

В монитор интегрирована акустическая система. Мощность динамиков – 10 Вт. Необязательно приобретать колонки, встроенная акустика способна заменить их. Дополнительно в монитор установлен датчик освещенности и присутствия пользователя для подстройки параметров изображения.