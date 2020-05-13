Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300

Современные телевизоры с 4К экранами получают все большую популярность благодаря высочайшему качеству картинки и появлению бюджетных моделей с неплохими характеристиками.

Телевизор LG 43UK6300

Телевизор LED LG 43UK6300 с диагональю экрана 108 см и разрешением 3840x2160 пикселей позволит вам насладиться четкой и контрастной картинкой.
Благодаря наличию 4-ядерного процессора происходит устранение всех помех при передаче сигнала, что позволяет значительно улучшить качество изображения до уровня 4К. Телевизор LG 43UK6300 поддерживает несколько форматов HDR, в том числе HDR10 Pro и HLG Pro.

HDR — это новый стандарт качества изображения. Он обеспечивает высокую детализацию и естественную цветопередачу с расширенным диапазоном контрастности. Функция родительского контроля позволит ограничить доступ к настройкам. В модели LG 43UK6300 реализована технология Smart TV, при помощи которой вы сможете просматривать любимые передачи и фильмы из Интернета. Для подключения телевизора к Всемирной паутине в нем установлен встроенный Wi-Fi. С этим устройством у вас появится возможность наслаждаться музыкальными композициями и кинолентами с внешних носителей благодаря 2 портам USB.

Телевизор Haier LE43K6500U

Телевизор LED Haier LE43K6500U в черном корпусе на подставке представляет собой функциональное устройство с диагональю экрана 43 дюйма (108 см), комфортной для восприятия.
Телевизор Haier LE43K6500U с разрешением изображения 3840x2160 (UHD) дает возможность увидеть и прочувствовать те моменты, которые передает картинка, проникнуться эмоциями, настолько четким и насыщенным она будет.

У телевизора огромный спектр цифровых телеканалов, поскольку поддерживает вещание цифровых тюнеров DVB-T, DVB-T2, DVB-C и DVB-S2.

Телевизор Haier LE43K6500U поддерживает функцию «Smart TV», что позволяет получить доступ к вашим страничкам в социальных сетях, а также просматривать фото или видео в интернете. Кроме того, Smart TV является альтернативой эфирному телевидению: вы сможете самостоятельно создавать программу вещания с использованием ресурсов Интернета. Для подсоединения накопителей модель предусматривает два входа USB, а для видеоаппаратуры – три разъема HDMI.

Телевизор Sony KD-49XG7005

Телевизор LED Sony KD-49XG7005 c диагональю экрана 49 (123 см ) и технологий 4K X-Reality PRO позволяет получить четкое и детализированное изображение в разрешении 3840x2160, приближенном к формату 4K.
Благодаря технологии TRILUMINOS Display вы получаете возможность насладиться более богатой гаммой живых цветов: изображение на экране приобретает реалистичные оттенки и тона.

Sony KD-49XG7005BR поддерживает Smart TV и оснащен модулем Wi-Fi, что позволяет получить доступ к сетевому контенту. Благодаря кнопке на пульте ДУ вы сможете мгновенно загружать YouTube, просматривая видео. Использование трех разъемов USB позволяет подключать к телевизору накопители памяти и мобильные устройства, обеспечивая комфортный просмотр личного контента на большом экране.

После автоматического поиска вам будут доступны актуальные цифровые телеканалы при поддержке тюнеров DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S.

Телевизор Samsung UE43RU7100U

В телевизоре LED Samsung 43NU7100 предусмотрены все необходимые разъемы, благодаря которым вы сможете подключить к нему различную периферию и дополнительное оборудование.
В модели имеются два USB-порта, которые можно использовать для просмотра контента с внешних носителей данных.

Поддержка Smart TV превращает это устройство в полноценный компьютер с возможностью просмотра видео посредством YouTube, установки разнообразных приложений, использования браузера. Для этого телевизор подключается к домашней беспроводной сети благодаря встроенному Wi-Fi-модулю.

Телевизор LED Samsung 43NU7100 стал обладателем классической черной расцветки рамки и подставки, благодаря которой ему найдется место в любом интерьере спальни или гостиной.

Для подсветки матрицы дисплея используется технология Edge LED, которая обеспечила устройство тонкостью. Изображение выводится на 43-дюймовый экран в высокочетком разрешении 3840x2160 пикселей. Имеется поддержка HDR. Операционная система представлена платформой Tizen.

Телевизор Hyundai H-LED50EU7001

Телевизор Hyundai H-LED50EU7001 - современные возможности и превосходная графика. Эта стильная модель с ультратонкой рамкой прекрасно впишется в любой интерьер.
Наслаждайтесь просмотром фильмов и передач на огромном экране в 50 дюймов (127 см). Картинка отличается естественной цветопередачей и исключительной глубиной. Благодаря высокому разрешению 4K UHD изображение будет четким с проработкой малейших деталей.

С функцией Smart TV вы в любой момент сможете посмотреть все, что пожелаете. Wi-Fi модуль позволит легко и быстро подключить Hyundai H-LED50EU7001 к сети Интернет.

Устройство поддерживает стандарт DVB-T2 - у вас будет возможность смотреть цифровое телевидение с умопомрачительной картинкой. И вам не понадобится дополнительный тюнер. Два USB входа дадут возможность воспроизводить кино с флешек, жестких дисков, планшета или смартфона. Кроме того, Hyundai H-LED50EU7001 поддерживает функцию записи на USB-накопитель, и вы не пропустите серию любимого шоу. А с помощью трех HDMI входов можно подключить устройство к компьютеру, игровой консоли, Blu-ray плееру и многому другому.

Комментарии и отзывы LG 43UK6300
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