Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-Funk

FM-трансмиттер Defender RT-Funk

FM-трансмиттер — это устройство для передачи аудиосигнала на акустическую систему автомобиля. Также это компактное электронное устройство, которое запитывается от прикуривателя автомобиля. FM-трансмиттер декодирует входящий аудио поток в формат mp3 и далее преобразует в радиоволну, которую может улавливать магнитола. Сегодня мы рассмотрим топ 5 популярных FM трансмиттеров для авто.

FM-трансмиттер Defender RT-Funk отличается оригинальным конструктивным исполнением: лицевая панель устройства имеет оригинальную круглую форму. Такое техническое решение является большой редкостью при производстве автомобильных трансмиттеров.Основной задачей устройства является передача звука на автомагнитолу. Используется диапазон FM, поддерживаемый головными устройствами любых выпускаемых в настоящее время автомобилей.

В качестве источника звука можно использовать как мобильные устройства, подключаемые с использованием Bluetooth-интерфейса, так и флеш-накопитель, для установки которого используется встроенный USB-порт.

Порт USB также подходит для зарядки аккумуляторов портативной техники. Высокий (2.1 А) выходной ток гарантирует нужную большинству пользователей скорость зарядки.

FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707

FM-трансмиттер Defender RT-Funk имеет встроенный микрофон, позволяющий (в сочетании с телефоном или смартфоном, имеющим поддержку Bluetooth) использовать устройство для телефонных разговоров без помощи рук. Модель получает питание от прикуривателя. Поддерживается 12-вольтовое и 24-вольтовое питание.

FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 выпускается известным производителем разноплановой техники и разнообразных аксессуаров. Это компактное устройство станет отличным выбором для водителей, которые хотят максимально расширить возможности автомагнитолы.Трансмиттер имеет встроенный модуль Bluetooth, посредством которого организуется взаимодействие с мобильными устройствами (в качестве которых обычно используются смартфоны, сотовые телефоны и планшеты).

Воспользовавшись ресурсами портативного оборудования, вы сможете слушать в салоне автомобиля радио, музыку и аудиокниги. Трансмиттер также позволяет задействовать флеш-накопители, максимально допустимый объем которых равен 64 ГБ. На флеш-накопители можно записать файлы MP3 и WMA.

Взаимодействие трансмиттера Ritmix FMT-A707 с головным аудиоустройством автомобиля происходит в FM-диапазоне. Используемый диапазон частот – от 87.5 до 108 МГц. Радиус действия устройства – 8 м.

Важной для многих пользователей особенностью трансмиттера станет наличие функции зарядки аккумуляторов USB-совместимых устройств.

FM-трансмиттер TELEFUNKEN TF-FMT12

Черный FM-трансмиттер Telefunken TF-FMT12 позволит Вам создать собственную радиостанцию с небольшим радиусом вещания "10 метров".С его помощью Вы сможете воспроизводить MP3- и –WMA-файлы и передавать их на FM-приемник магнитолы. Собой Telefunken TF-FMT12 представляет подключающийся к авто прикуривателю MP3-плеер с радиопередатчиком.

На корпусе весящего 100 граммов трансмиттера располагается USB-разъем и 3.5-миллиметровое гнездо. Песни можно записать на SD- или MMC-карту, для установки которой в устройстве есть специальный слот. Комфортным управление аппаратом делает наличие у него дисплея и пульта ДУ.

Вы можете перематывать дорожки, а также возобновлять прерванное воспроизведение.

FM-трансмиттер FINEPOWER M-7

FM-трансмиттер FinePower M-7 сможет значительно расширить потенциал обычного автомобильного радиоприемника или устаревшей автомагнитолы.

Автовладельцы, не желающие покупать стереосистему в салон, смогут приобрести этот трансмиттер и использовать его для воспроизведения музыки в цифровом формате MP3 с подключенного носителя USB, SD.

Прибор также имеет аудиовход AUX IN и информативный ЖК-дисплей, отображающий информацию об актуальной частоте передачи данных и музыкальном треке.

Автомобильный FM-трансмиттер FinePower M-7, способный успешно заменить по своему функционалу цифровой ресивер, получил управление воспроизведением музыки при помощи клавиш на передней панели. Пассажиры смогут воспользоваться для переключения песни или остановки проигрывателя небольшим пультом ДУ.

Получая питание от розетки авто прикуривателя, прибор может работать в бортовой сети напряжением 12 или 24 В.

FM-трансмиттер Baseus T typed Bluetooth MP3

FM-трансмиттер модулятор Baseus является очень удобным автомобильным аксессуаром, который не только позволяет заряжать смартфоны, но и слушать музыку и вставлять накопители USB и micro SD.Также в трансмиттере имеется LED дисплей и вольтметр. На устройстве находятся разъемы - 2xUSB и Type-C.

Также в трансмиттере имеется LED дисплей и вольтметр. На устройстве находятся разъемы - 2xUSB и Type-C. USb поддерживает функцию Quick Charge. Круглая кнопка позволяет одним нажатием принимать звонки, а также останавливать музыку. Также есть кнопки переключения песен, которые находятся по обе стороны, от круглой кнопки.

Для прослушивания музыки FM-трансмиттер и магнитола настраиваются на одинаковую радиочастоту. Текущая рабочая частота показывается на дисплее, расположенном на лицевой панели корпуса. Смартфон подключается к трансмиттеру по каналу бесподобной связи Bluetooth. Baseus T typed поддерживает одновременную синхронизацию с двумя телефонами. Если на любой из них поступит входящий вызов, то он автоматически ретранслируется на FM-модулятор, даже если музыка в это время проигрывается из памяти другого смартфона.