Лучший FullHD телевизор в 2018 году. LG 43LK5990

LG 43LK5990

Современные технологии развиваются крайне быстро — только вчера, вроде бы, мы встречали 4К громкими возгласи и критикой, а сегодня это почти золотой стандарт качества. Года три назад все говорили о том, что для 4К телевизоров нет контента, что на нем тяжело играть в игры на консолях, ведь они просто не выдают такую картинку, и так далее. Что изменилось за это время? 4К-телевизоры стали немного дешевле, за 50-60 тысяч рублей можно найти адекватный по характеристикам вариант. Но, контента как не было, так и нет, плюс консоли все еще не умеют выдавать стабильные 60 кадров в 4К. Так что большая часть аудитории отказывается от дорогушей игрушки.На то есть свои причины. Например, вы просто хотите купить телевизор для просмотра фильмов. Будем честными — в нашем регионе покупают фильмы с лицензией крайне редко, обычно мы их качаем сами знаете где. И в пиратском варианте найти 4К невозможно, даже с лицензией не всегда получается. А вот с FullHD проблем нет — все ролики на YouTube в этом разрешении показывают, все трансляции или цифровое ТВ вещает в 1080р. Помимо этого, стоит такой продукт заметно дешевле. Сегодня я собрал несколько крутых моделей, которые за свои деньги способны вас очень порадовать.

Prestigio 43 Space B

Компания LG является несомненным лидером на рынке телевизоров — ее продукция продается лучше всех остальных брендов. При этом, что немаловажно, уровень качества остается максимально высоким, а цена — вполне адекватной. У данной модели диагональ дисплея составляет 42,5 дюйма, чего предостаточно для просмотра фильмов на расстоянии примерно двух метров. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, матрица качественная, яркая и сочная. Для любителей смотреть много фильмов и сериалов это прямо идеальный вариант, который точно не разочарует качеством картинки.Стоит отметить и дополнительные бонусы, которые для кого-то тоже будут важны. Здесь установлена операционная система webOS, которая позволяет вам устанавливать разнообразные приложения, просматривать контент через браузер и так далее. Платформа работает отлично, у нее громадный набор приложений и она постоянно обновляется. Порадовала и поддержка HDR, что во многих фильмах с темными сценами позволит наслаждаться полете детализированной картинкой. Да и в играх есть свои преимущества, в этом плане тоже все очень хорошо. Думаю, что среди FullHD телевизоров это одна из наиболее привлекательных моделей.

Digma DM-LED43F202BT2

Компанию Prestigio мы знаем довольно давно — когда-то она вышла на рынок с довольно доступными смартфонами, которые очень понравились аудитории, а теперь бренд выпускает еще целую россыпь устройств. Например, помимо планшетов и смартфонов компания успешно продает телевизоры. Prestigio 43 Space B — яркий пример доступного продукта, который при своей стоимости может легко уделать потенциальных конкурентов. За данную модель просят всего 17 тысяч рублей, это примерно на пять тысяч дешевле, чем основные игроки в этом сегменте. Неплохая экономия, правда?Диагональ дисплея составляет 43 дюйма, этого предостаточно для комфортного просмотра фильмов даже в большом помещении. Например, вы можете с комфортом изучать любимые картины на расстоянии в три-четыре метра, проблем с детализацией не заметите и глаза уставать тоже не будут. Функции умного телевизора здесь, к сожалению, не наблюдается, но нужно понимать, что производитель в первую очередь ориентировался на бюджетный сегмент и хочет предоставить за минимальные деньги все необходимые функции. Все остальное, что является дополнением, отсюда убрали. И дизайн здесь очень даже привлекательный.

Hyundai H-LED40F456BS2

С компанией Digma мы тоже давно знакомы и знаем, что этот производитель старается делать максимально качественный продукт за адекватные деньги. Если вам нужен просто телевизор для просмотра кабельного или цифрового телевидения, плюс для запуска фильмов или сериалов с внешнего накопителя, то этот продукт вам подойдет идеально. У него приличное качество картинки и углы обзора хорошие, есть масса режимов настройки изображения, которые позволяют лучше настроить картинку под определенную ситуацию. Все это сделано для удобства и комфорта пользователя.Диагональ дисплея здесь составляет 43 дюйма, рамки вокруг дисплея сведены к минимуму. Это позволило сделать телевизор более стильным и современным, что потенциальному пользователю точно понравится. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек, яркость и углы обзора отличные. Производитель решил не повышать стоимость продукта за счет умных функций и прочих модулей, которые далеко не всем нужны. Это позволило снизить стоимость продукта до 16990 рублей — отличная цена для современного телевизора с хорошей картинкой и привлекательным дизайном корпуса. За свои деньги просто отличный вариант.

BBK 50LEX-7027/FT2C

Если вы думали, что телевизор за 17 тысяч рублей это дешево, то обратите внимание на модель под названием Hyundai H-LED40F456BS2. Это довольно известная марка, которую вы, скорее всего, знаете по автомобильному рынку. Однако, бренд выпускает еще и электронику. Телевизоры не могут похвастаться высокой популярностью на рынке, но качество сборки у них довольно высокое. Помимо этого, сейчас во многих магазинах данная модель продается со скидкой — всего за 14 тысяч рублей. И это не какая-то акция, ведь все акции уже прошли. Просто бренд решил понизить рекомендованную стоимость.Диагональ дисплея телевизора составляет 40 дюймов. Этого предостаточно, чтобы вы играли в игры на приставке, смотрели телепередачи или фильмы с внешнего накопителя. Стоит понимать, что наличие модуля Wi-Fi и умных функций далеко не всем обязательно. У некоторых пользователей интернет не позволяет смотреть ТВ в высоком качестве по Wi-Fi, в этой ситуации встроенный набор умных функций просто не нужен. В данной модели производитель просто убрал все лишнее и предоставил ту необходимую базу, которой вам точно хватит. За 14 тысяч вообще идеально, тем более под Новый год.

Последним телевизором в нашей сегодняшней подборке станет BBK 50LEX-7027/FT2C. Эта модель является самой новой из всех, что мы сегодня посмотрели, так что есть вероятность использования более современной матрицы и начинки. Помимо этого, разработчик решил, что можно предоставить пользователю диагональ в 50 дюймов. Даже при разрешении FullHD картинка выглядит достаточно плотной, чтобы вы смотрели фильмы с удовольствием. Правда, расстояние при этом должно быть минимум два метра, чтобы пиксели не бросались в глаза слишком уж сильно. Да и для глаз полезно.Дополнительных технологий здесь тоже нет — разработчики потратили весь бюджет на диагональ и качественную матрицу. То есть, никакого HDR. Зато здесь имеется умные функции на основе операционной системы Android, которая позволяет вам устанавливать приложения, игры и смотреть видео прямо с YouTube. Главный бонус этого устройства именно в том, что здесь больше диагональ. Вы можете поставить продукт на подставку и смотреть фильмы с друзьями или родными, изображение при этом выглядит крайне вкусно. Стоит данная модель 22 тысячи рублей и за свои деньги это действительно лучшее, что можно найти.