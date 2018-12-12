Лучший FullHD телевизор в 2018 году. LG 43LK5990

2018-12-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG 43LK5990; [100]
Современные технологии развиваются крайне быстро — только вчера, вроде бы, мы встречали 4К громкими возгласи и критикой, а сегодня это почти золотой стандарт качества. Года три назад все говорили о том, что для 4К телевизоров нет контента, что на нем тяжело играть в игры на консолях, ведь они просто не выдают такую картинку, и так далее. Что изменилось за это время? 4К-телевизоры стали немного дешевле, за 50-60 тысяч рублей можно найти адекватный по характеристикам вариант. Но, контента как не было, так и нет, плюс консоли все еще не умеют выдавать стабильные 60 кадров в 4К. Так что большая часть аудитории отказывается от дорогушей игрушки.

На то есть свои причины. Например, вы просто хотите купить телевизор для просмотра фильмов. Будем честными — в нашем регионе покупают фильмы с лицензией крайне редко, обычно мы их качаем сами знаете где. И в пиратском варианте найти 4К невозможно, даже с лицензией не всегда получается. А вот с FullHD проблем нет — все ролики на YouTube в этом разрешении показывают, все трансляции или цифровое ТВ вещает в 1080р. Помимо этого, стоит такой продукт заметно дешевле. Сегодня я собрал несколько крутых моделей, которые за свои деньги способны вас очень порадовать.

LG 43LK5990

Компания LG является несомненным лидером на рынке телевизоров — ее продукция продается лучше всех остальных брендов. При этом, что немаловажно, уровень качества остается максимально высоким, а цена — вполне адекватной. У данной модели диагональ дисплея составляет 42,5 дюйма, чего предостаточно для просмотра фильмов на расстоянии примерно двух метров. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, матрица качественная, яркая и сочная. Для любителей смотреть много фильмов и сериалов это прямо идеальный вариант, который точно не разочарует качеством картинки.
Стоит отметить и дополнительные бонусы, которые для кого-то тоже будут важны. Здесь установлена операционная система webOS, которая позволяет вам устанавливать разнообразные приложения, просматривать контент через браузер и так далее. Платформа работает отлично, у нее громадный набор приложений и она постоянно обновляется. Порадовала и поддержка HDR, что во многих фильмах с темными сценами позволит наслаждаться полете детализированной картинкой. Да и в играх есть свои преимущества, в этом плане тоже все очень хорошо. Думаю, что среди FullHD телевизоров это одна из наиболее привлекательных моделей.

Prestigio 43 Space B

Компанию Prestigio мы знаем довольно давно — когда-то она вышла на рынок с довольно доступными смартфонами, которые очень понравились аудитории, а теперь бренд выпускает еще целую россыпь устройств. Например, помимо планшетов и смартфонов компания успешно продает телевизоры. Prestigio 43 Space B — яркий пример доступного продукта, который при своей стоимости может легко уделать потенциальных конкурентов. За данную модель просят всего 17 тысяч рублей, это примерно на пять тысяч дешевле, чем основные игроки в этом сегменте. Неплохая экономия, правда?
Диагональ дисплея составляет 43 дюйма, этого предостаточно для комфортного просмотра фильмов даже в большом помещении. Например, вы можете с комфортом изучать любимые картины на расстоянии в три-четыре метра, проблем с детализацией не заметите и глаза уставать тоже не будут. Функции умного телевизора здесь, к сожалению, не наблюдается, но нужно понимать, что производитель в первую очередь ориентировался на бюджетный сегмент и хочет предоставить за минимальные деньги все необходимые функции. Все остальное, что является дополнением, отсюда убрали. И дизайн здесь очень даже привлекательный.

Digma DM-LED43F202BT2

С компанией Digma мы тоже давно знакомы и знаем, что этот производитель старается делать максимально качественный продукт за адекватные деньги. Если вам нужен просто телевизор для просмотра кабельного или цифрового телевидения, плюс для запуска фильмов или сериалов с внешнего накопителя, то этот продукт вам подойдет идеально. У него приличное качество картинки и углы обзора хорошие, есть масса режимов настройки изображения, которые позволяют лучше настроить картинку под определенную ситуацию. Все это сделано для удобства и комфорта пользователя.
Диагональ дисплея здесь составляет 43 дюйма, рамки вокруг дисплея сведены к минимуму. Это позволило сделать телевизор более стильным и современным, что потенциальному пользователю точно понравится. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек, яркость и углы обзора отличные. Производитель решил не повышать стоимость продукта за счет умных функций и прочих модулей, которые далеко не всем нужны. Это позволило снизить стоимость продукта до 16990 рублей — отличная цена для современного телевизора с хорошей картинкой и привлекательным дизайном корпуса. За свои деньги просто отличный вариант.

Hyundai H-LED40F456BS2

Если вы думали, что телевизор за 17 тысяч рублей это дешево, то обратите внимание на модель под названием Hyundai H-LED40F456BS2. Это довольно известная марка, которую вы, скорее всего, знаете по автомобильному рынку. Однако, бренд выпускает еще и электронику. Телевизоры не могут похвастаться высокой популярностью на рынке, но качество сборки у них довольно высокое. Помимо этого, сейчас во многих магазинах данная модель продается со скидкой — всего за 14 тысяч рублей. И это не какая-то акция, ведь все акции уже прошли. Просто бренд решил понизить рекомендованную стоимость.
Диагональ дисплея телевизора составляет 40 дюймов. Этого предостаточно, чтобы вы играли в игры на приставке, смотрели телепередачи или фильмы с внешнего накопителя. Стоит понимать, что наличие модуля Wi-Fi и умных функций далеко не всем обязательно. У некоторых пользователей интернет не позволяет смотреть ТВ в высоком качестве по Wi-Fi, в этой ситуации встроенный набор умных функций просто не нужен. В данной модели производитель просто убрал все лишнее и предоставил ту необходимую базу, которой вам точно хватит. За 14 тысяч вообще идеально, тем более под Новый год.

BBK 50LEX-7027/FT2C

Последним телевизором в нашей сегодняшней подборке станет BBK 50LEX-7027/FT2C. Эта модель является самой новой из всех, что мы сегодня посмотрели, так что есть вероятность использования более современной матрицы и начинки. Помимо этого, разработчик решил, что можно предоставить пользователю диагональ в 50 дюймов. Даже при разрешении FullHD картинка выглядит достаточно плотной, чтобы вы смотрели фильмы с удовольствием. Правда, расстояние при этом должно быть минимум два метра, чтобы пиксели не бросались в глаза слишком уж сильно. Да и для глаз полезно.
Дополнительных технологий здесь тоже нет — разработчики потратили весь бюджет на диагональ и качественную матрицу. То есть, никакого HDR. Зато здесь имеется умные функции на основе операционной системы Android, которая позволяет вам устанавливать приложения, игры и смотреть видео прямо с YouTube. Главный бонус этого устройства именно в том, что здесь больше диагональ. Вы можете поставить продукт на подставку и смотреть фильмы с друзьями или родными, изображение при этом выглядит крайне вкусно. Стоит данная модель 22 тысячи рублей и за свои деньги это действительно лучшее, что можно найти.

Комментарии:
Новые ноутбуки компании LG...
Новые ноутбуки компании LGНа выставке CES 2019 компания LG представила две модели ноутбуков линейки Gram. ...
Подборка лучших источников бесперебойног...
Подборка лучших источников бесперебойногДля сохранения важных данных и целостности своего компьютера, опытные люди пользуются источником беспереб...
Патент от компании Lyft...
Патент от компании LyftКомпания Lyft получила патент на взаимодействие автомобилей с людьми. ...
Компания OnePlus побила свой рекорд прод...
Компания OnePlus побила свой рекорд продПартнерство с T-Mobile, очень сильно помогло OnePlus перевезти в США гораздо больше устройств 6T, чем его...
Обновление приложения Moto Camera...
Обновление приложения Moto CameraMotorola обновила приложение Moto Camera, добавив некоторые из новейших функций, представленных в последн...
Биометрический сканер лица Fast Lane для...
Биометрический сканер лица Fast Lane дляСегодня компания Hertz объявила об объединении со стартапом безопасности Clear, чтобы представить Fast La...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. От...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. ОтВ последнее время пользователи стали все чаще присматриваться к компактным корпусам. Дело в том, что виде...
Переиздание кроссовок Puma RS-Computer...
Переиздание кроссовок Puma RS-ComputerКомпания Puma возрождает умную обувь 1986 года для современного мира. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкойОбзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкой
Обзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфонОбзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфон
Обзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкойОбзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкой
Обзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBERОбзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBER
Обзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Оплата проезда с помощью банковских карт...
Оплата проезда с помощью банковских карт11 декабря 2018г. в Казань состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению модернизации сист...
Предварительный обзор Rapoo VH300. Мягко...
Предварительный обзор Rapoo VH300. МягкоИгровая гарнитура давно перестала быть чем-то обычным и стандартным. Многие геймеры покупают дороге устро...
Обзор Duels. Странный файтинг...
Обзор Duels. Странный файтингПри создании большинства современных мобильных игр разработчики думают в первую очередь о том, как правил...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (В последнее время на рынке смартфонов очень мало достойных представителей бюджетного класса, так как круп...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевская...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевскаяВ последнее время очень много появилось игр, которые как-то копируют жанр королевских битв. Для кого-то и...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на ба...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtНа протяжении длительного времени все относились к компании Razer только как к производителю продвинутой ...
Предварительный обзор darkFlash Skywalke...
Предварительный обзор darkFlash SkywalkeВ последнее время очень много производителей делают упор на стеклянные панели в корпусе. Это смотрится кр...
Предварительный обзор ID-Cooling Auraflo...
Предварительный обзор ID-Cooling AurafloВ последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают м...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленник...
«Лаборатория Касперского»: ЗлоумышленникЕсли бичом 2017 года были программы-вымогатели, то теперь вектор киберпреступлений сместился в сторону кр...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. Во...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. ВоМне очень понравилась игра Marvel's Spider-Man — можете почитать наш детальный обзор на сайте, чтобы поня...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor