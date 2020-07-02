Лучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro White

AeroCool P7-C1 Pro White

Рынок компьютерных корпусов крайне переполнен, в нём есть море интересных моделей, которые отличаются друг от друга по целому ряду параметров, дизайну и стоимости. Однако для геймеров важно иметь не только качество, но и яркие особенности, которые позволят наслаждаться действительно привлекательным устройством у себя на рабочем столе. И именно для них мы подготовили статью, которая позволит выбрать самую классную модель по всем этим параметрам.

Cooler Master MasterBox Q300P (MCB-Q300P-KANN-S02) Black

Многие пользователи достаточно часто жалуются на то, что современные корпуса для сборки компьютера выглядят однотипно, прямоугольно и скучно. Корпус AeroCool P7-C1 Pro White доказывает, что это все заблуждения, ведь на самом деле корпуса могут быть очень даже интересными и необычными. Например, производитель действительно отказался от прямоугольного дизайна корпуса, предоставив потенциальному покупателю в распоряжение достаточно качественный вариант. Этот корпус выглядит, как корабль из будущего, так что он сразу привлекает к себе внимание окружающих.На фронтальной стороне корпуса размещена панель с подсветкой, которая очень круто смотрится в темноте, а по краям корпуса установлены ножки, которые обеспечивают устойчивость корпуса. Также стоит отметить, что на боковой панели расположена вставка из тонированного стекла, сквозь которую пользователь будет наблюдать за своими комплектующими. Очень достойное решение флагманского уровня, которое можно посоветовать всем желающим. Конечно, стоит понимать, что это флагманский продукт и стоимость у него довольно приличная, но корпус этого явно стоит, ведь у пользователя будет возможность собрать компьютер мечты.

COUGAR Conquer Black

Корпус Cooler Master MasterBox Q300P пользуется на рынке просто нереальной популярностью по той причине, что производитель делает упор на очень стильный дизайн корпуса при наличии всех дополнительных преимуществ и бонусов. Например, у данного корпуса имеется стеклянная панель, через которую можно наблюдать за подсветкой фронтальных вентиляторов. Это довольно круто, так как у пользователя есть возможность получить действительно качественный корпус за вполне разумные деньги. Не у каждого пользователя есть возможность приобрести корпус для компьютера за десять тысяч рублей, так что стоит делать упор на что-то более доступное.Тем более, у этого корпуса имеются все необходимые для пользователя преимущества. Металл, из которого состоит каркас корпуса, достаточно толстый и прочный, так что при сборке никакого дискомфорта не возникнет. Более того, стоит понимать, что внутри довольно много места для установки всех нужных вам комплектующих вроде видеокарты, материнской платы и прочих бонусов. Шикарный вариант для геймеров или тех, кто просто ценит привлекательный дизайн, ведь над этой моделью разработчики явно потрудились на славу. Да и стоимость у модели при таких характеристиках достаточно низкая, что позволяет нам рекомендовать модель всем и каждому.

Zalman ZM-T7 Black

Можно смело сказать, что компьютерный корпус COUGAR Conquer Black является настоящей мечтой любого геймера, так как производитель сделал очень крутое решение и отказался от всех канонов и шаблонов, к которым мы привыкли. У этого корпуса полностью открытая конструкция, так что проблем с охлаждением начинки компьютера точно не будет, плюс производитель сделал заметный упор на дизайне, который чем-то похож на истребитель. Благодаря этому модель выглядит очень эффектно и моментально привлекает внимание общественности, так как корпус выглядит совсем не так, как все остальные модели на рынке.Конечно, никаких необычных моментов при сборке корпуса не будет, так как из необычного здесь только декоративные элементы, тогда как внутри все достаточно прилично. То же крепление для материнской платы, тот же слот под блок питания, все те же крепления для установки видеокарты и так далее. То есть, пользователь получает возможность купить действительно шикарную модель корпуса и собрать там компьютер мечты, хотя за это нужно будет заплатить немало денег. Все же такого рода корпуса обладают не только декоративными преимуществами, но и качественными материалами, которые обходятся в копеечку.

Deepcool Matrexx 55 Black

Конечно, если речь идет про качественные компьютерные корпуса, то не сказать о модели Zalman ZM-T7 Black было бы просто странно, ведь производитель сделал серьезный упор на качество конструкции и качество охлаждения. Благодаря этому корпус предоставляет пользователя достаточно привлекательные характеристики, что для потенциального покупателя является важнейшим элементом. Например, здесь на лицевой панели размещена весьма стильная панель из пластика с отверстиями, через которые воздух отлично проходит внутрь корпуса. Это достаточно привлекательно, так как пользователь получает возможность без труда разгонять процессор или видеокарту, не переживая о перегреве.Конечно, при сборке самого компьютера тоже никаких проблем не возникает, так как производитель делает достаточно серьезный упор на качество компонентов, на продуманность конструкции и прочие мелочи, которые очень важны. Например, здесь нет ненужного отсека для накопителей в основной части корпуса, так что пользователь может поставить видеокарту нужного размера. Сам же блок питания и накопители находятся в отдельном подотделе, который не виден через стекло на боковой панели. Это разумное решение, так как пользователю никто не портит впечатление от использования устройства.

Завершать подборку лучших корпусов для игровых компьютеров будет довольно популярная модель Deepcool Matrexx 55, которая выглядит очень круто и при этом стоит вполне адекватных денег. Все же мы понимаем, что не все пользователи могут себе позволить дорогой компьютерный корпус, так что приходится выбирать из чего-то более доступного. И данная модель с этим просто идеально справляется, так как производитель от всего ненужного отказался. У корпуса тоже имеется стеклянная панель, довольно привлекательная форма корпуса, при этом внутри довольно много места для того, чтобы наслаждаться качеством собранного компьютера.Также стоит отметить, что производитель при довольно низкой стоимости продукта сделал упор на качестве компонентов. Здесь прочный каркас из толстого металла, достаточно привлекательное стекло, которое занимает всю боковую панель, плюс имеется отдельная панель для блока питания и накопителей. То есть, производитель предоставляет пользователю всё то, что ему нужно для полноценного и комфортного использования компьютера в играх. Собственно, что еще можно требовать от компьютера в данной ситуации, особенно если учитывать достаточно низкую стоимость этой модели.