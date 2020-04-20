Лучший доступный корпус. COUGAR Gemini M Silver

В последнее время многие пользователи, находясь на карантине, начали собирать компьютеры, дабы наслаждаться фильмами, играми, сериалами и прочим развлекательным контентом. При этом многие наши читатели банально не знают, какой корпус им выбрать для своего компьютера мечты. Мы решили, что нужно ситуацию исправлять, так что сегодня расскажем вам о пяти лучших решениях в своем классе. Скорее всего, если вы ищете корпус, то одна модель из статьи вам точно понравится. Итак, давайте смотреть, что же мы присмотрели для наших читателей.

COUGAR Gemini M Silver

Компьютерный корпус COUGAR Gemini M Silver не зря пользуется такой невероятной популярностью на рынке — геймеры понимают, что это лучшее решение за свои деньги. Производитель сделал упор и на дизайне, и на большом пространстве внутри корпуса. На лицевой панели устройства расположены две серебристые вставки, а между ними находится прозрачная панель с полосами подсветки. Выглядит весьма эффектно и привлекательно, особенно если речь идет про использование компьютера в темноте. В этом сценарии корпус покажет себя просто шикарно и вам даже не нужно покупать отдельно ленты подсветки.
Внутри корпуса тоже все отлично — отсек с блоком питания и накопителями прикрыт специальной декоративной панелью, которая закрывает взор пользователя на кабели и прочие некрасивые компоненты системы. При этом сам каркас достаточно прочный и толстый, есть все необходимые отверстия для укладки кабелей, есть площадка для установки и демонтажа системы охлаждения без снятия материнской платы. Это просто шикарный корпус с весьма прочным каркасом, который будет служить верой и правдой много лет. Желание сменить его на что-то новое появится у вас очень не скоро, это факт.

AeroCool Cylon Mini Black

Корпус AeroCool Cylon Mini Black тоже выглядит достаточно привлекательно и интересно, ведь разработчики постарались совместить несовместимое — минимальную стоимость, привлекательный дизайн и прочный каркас. Удивительно, но компания смогла это реализовать, так как корпус получился и правда очень классным. Лицевая панель корпуса полностью перекрыта черной панелью, там же имеется полоса подсветки, расположенная по диагонали. Выглядит эффектно, плюс пользователю не нужно покупать что-то дополнительно для подсветки корпуса, у него она будет прямо из коробки. Это, как нам кажется, весьма важное преимущество, ведь дополнительные расходы никого не радуют.
Также стоит отметить, что внутри корпуса достаточно много свободного пространства, которое позволяет собрать компьютер с комфортом и не переживать о том, что видеокарта не будет помещаться или что кабели не получится красиво и правильно уложить. Нет, таких проблем у AeroCool Cylon Mini Black не будет, что тоже не может не радовать. И, конечно, стоит отметить, что корпус достаточно доступный — он сильно не ударит по вашему бюджету, так что можно смело заказывать и собирать компьютер мечты. В этом плане производитель нам всегда нравился.

Zalman N2 Black

Компания Zalman на рынке компьютерных комплектующих уже достаточно давно и при этом всегда радовала нас качественными продуктами за вполне разумную цену. С корпусом Zalman N2 Black ситуация точно такая же — это очень доступное решение с качественным исполнением, которое можно совершенно спокойно посоветовать всем желающим. Начнем с того, что у модели на лицевой стороне расположена решетка декоративная, которая позволяет фронтальным вентиляторам забирать достаточно воздуха для продува системы. Это большое преимущество в плане температуры внутри корпуса, так как постоянно будет идти свежий воздух.
Также стоит отметить, что внутри корпуса достаточно много пространства для установки видеокарты, размещения достаточного количества вентиляторов и прочих комплектующих. Производитель понимает, что современные пользователи хотят получить качественный продукт и предоставляет им эту возможность — при сборке компьютера у пользователя не будет никаких проблем, никаких недостатков в каркасе тоже не обнаружено. Это очень достойное решение, которое стоит адекватных денег и за счет этого моментально привлекает к себе внимание. Зачем платить больше, если можно взять Zalman N2 Black и наслаждаться работой компьютера каждый день?

Thermaltake Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00

Если мы решили поговорить про доступные корпуса с хорошим охлаждением, то не сказать про модуль Thermaltake Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00 было бы неправильно. Разработчики данного продукта решили сделать упор на тех элементах, которые нам всегда нравились — на лицевой стороне, к примеру, расположена весьма достойная декоративная решетка радиатора, сквозь которую проходит приличный поток воздуха. При этом пользователь может поставить несколько вентиляторов в корпус, дабы получить максимально тихую работу компьютера при наличии низким температур. Это важное преимущество, так как никто не хочет перегрева.
Внутри корпуса расположена декоративная панель, которая прикрывает блок питания и ворох кабелей от взора пользователя. Ничего удивительного там нет, ведь это все же не флагманский компьютер, но в целом производитель порадовал нас правильной компоновкой деталей и наличием отверстий для прокладывания кабелей. Это достаточно удобно, если вы хотите не просто собрать систему, а собрать её красиво, без излишне торчащих кабелей и стяжек. Среди потенциальных конкурентов этот корпус нам кажется наиболее привлекательным решением, особенно если речь идет про доступные корпуса с низким ценником.

GameMax H601 White

Завершать нашу подборку лучших компьютерных корпусов будет модель GameMax H601 White, которая выглядит очень привлекательно и сразу вызывает интерес. Конечно, если у пользователя нет желания купить именно стильное решение, то можно совершенно спокойно заказать любую модель, которая была представлена выше, и получить качественный продукт за разумные деньги. Если же есть желание купить качественный корпус, но и дизайн его тоже важен, то стоит присмотреться к модели GameMax H601 White в белом цвете. Это очень необычный продукт, который напоминает чем-то космический корабль. Учитывая дефицит белых корпусов на рынке, привлекательность именно этой модели легко объяснить.
На лицевой стороне корпуса размещена сплошная панель белого цвета, которая напоминает нос корабля, плюс по центру расположена золотистая панель с декоративной перфорацией в форме полосы. Благодаря этому и воздух попадает на лопасти вентиляторов, и выглядит корпус очень стильно. На боковой панели корпуса расположена стеклянная панель, сквозь которую пользователь видит комплектующие своего компьютера и получает от этого дополнительное удовольствие. Также стоит похвалить корпус за ножки, которые придают ему уверенности на столе и не позволяют компьютеру шататься или вибрировать. Классный продукт за вполне разумные деньги.
Комментарии и отзывы COUGAR Gemini M Silver
Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАчОбзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАч
Обзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караокеОбзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караоке
Обзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портамиОбзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портами
Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлажденияОбзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлаждения
ФБР потратило 2 месяца, чтобы взломать i...
ФБР потратило 2 месяца, чтобы взломать i Apple некоторое время вступала в конфликт с правительством США после отказа разблокировать iPhone людей,...
ASUS ROG Phone 3 оснастят процессором Sn...
ASUS ROG Phone 3 оснастят процессором SnВ сети появилась информация о игровом смартфоне компаний ASUS. По слухам, компания ASUS работает над ROG ...
Лучший стационарный блендер 2020 года. K...
Лучший стационарный блендер 2020 года. KСреди разнообразной мелкой бытовой техники есть ряд вещей, без которых современную кухню в любом домохозя...
Новый контент для видеоигры Monster Hunt...
Новый контент для видеоигры Monster HuntMonster Hunter World Iceborne выпустит третье обновление. Обновление несет в себе новый контент Iceborne,...
Представлен блок питания Seasonic Connec...
Представлен блок питания Seasonic ConnecТайваньская компания Seasonic пополнила ассортимент блоков питания 750-ваттной моделью Conect 750W. Новин...
"Gran Turismo" популярнейший гоночный си...
Gran Turismo - гоночный симулятор, разработанный компанией Polyphony Digital для игровых консолей Sony. К...
Артбук «Вселенная Blizzard Entertainment...
Артбук «Вселенная Blizzard EntertainmentС чего начинают делать большинство компьютерных игр? Конечно с продумывания концепции: персонажей, локаци...
На Doom Eternal получит крупное обновлен...
На Doom Eternal получит крупное обновленРазработчики игры обещают в обновлении увеличенную продолжительность игры. Если Doom 2016 года игроки про...
Бывший разработчик DayZ теперь возглавля...
Бывший разработчик DayZ теперь возглавляИгровая студия THQ Nordic объявила о создании новой внутренней студии Nine Rocks Games. ...
Смартфон Nokia 8.2 5G получит 64-Мп каме...
Смартфон Nokia 8.2 5G получит 64-Мп камеВ сети появились подробности о новых смартфонах компании HMD Global, которые будут представлены в рамках ...
Epic Games бесплатно раздает Kingdom Com...
Epic Games бесплатно раздает Kingdom ComEpic Games запустила новую раздачу игр в своем магазине. На этот раз под раздачу попала игра Kingdom Come...
Подписчики PlayStation Plus получат пять...
Подписчики PlayStation Plus получат пятьВ феврале абоненты PlayStation Plus получают сразу пять игр бесплатно. Февральская линейка игр включает T...
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуковОбзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуков
Обзор TOSHIBA X300 14 Tb (HDWR21EUZSVA). Быстрый и надежный жесткий дискОбзор TOSHIBA X300 14 Tb (HDWR21EUZSVA). Быстрый и надежный жесткий диск
Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометриейОбзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией
Обзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камеройОбзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камерой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor